Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»

Побывать в самом сердце Хибин и насладиться необычайной природой Севера

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Хибины поражают даже тех, кто был в горах повыше.

Суровые пейзажи, палитра красок, которую можно увидеть только на Севере, леса и голые вершины, мхи и лишайники… Мы отправимся по живописному маршруту к трёхкаскадному водопаду Рисйок. Проедем через Кировск, перевал Кукисвумчорр, горные реки и озёра. Вы полюбуетесь природой Кольского и узнаете об освоении региона.
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Едем на водопад Красивый в мини-группе и в формате «всё включено»
Ближайшие даты:
26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🛣 Дорога из Мурманска займёт 2,5–3 часа. За это время вы насладитесь видами Кольского полуострова из окон авто и послушаете рассказы гида про Кировск и Хибины. При желании сделаем санитарные или видовые остановки.

🍽 Добравшись до Кировска, мы сразу направимся в санаторий Тирвас на обед (шведский стол).

🗻 Подкрепившись, выезжаем на джипе в Хибины.

  • Проедем через перевал Кукисвумчорр, вдоль рек Вудъяврйок и Кунийок;
  • Сделаем остановку у Сердцевидного озера — «Полюса хибинских ветров»;
  • Заедем на базу МЧС — КСС «Куэльпорр» и смотровую площадку «Днепр-1». Гид расскажет об истории возникновения базы и ядерных испытаниях в Хибинах.

💦 И вот вы в месте назначения — у водопада Рисйок, или Красивый. Вдоль него можно пройти, подняться на верхний уровень, с которого открывается невероятный вид на сам водопад, лес и горы.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
  • В стоимость поездки всё включено, а именно:
    — трансфер Мурманск — Кировск — Мурманск
    — сопровождение дипломированного гида-экскурсовода
    — трансфер Кировск — водопад Рисйокский — Кировск
    — обед в санатории Тирвас (шведский стол)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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