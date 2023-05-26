Хибины поражают даже тех, кто был в горах повыше. Суровые пейзажи, палитра красок, которую можно увидеть только на Севере, леса и голые вершины, мхи и лишайники… Мы отправимся по живописному маршруту к трёхкаскадному водопаду Рисйок. Проедем через Кировск, перевал Кукисвумчорр, горные реки и озёра. Вы полюбуетесь природой Кольского и узнаете об освоении региона.

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Описание

Что вас ожидает

🛣 Дорога из Мурманска займёт 2,5–3 часа. За это время вы насладитесь видами Кольского полуострова из окон авто и послушаете рассказы гида про Кировск и Хибины. При желании сделаем санитарные или видовые остановки.

🍽 Добравшись до Кировска, мы сразу направимся в санаторий Тирвас на обед (шведский стол).

🗻 Подкрепившись, выезжаем на джипе в Хибины.

Проедем через перевал Кукисвумчорр, вдоль рек Вудъяврйок и Кунийок;

Сделаем остановку у Сердцевидного озера — «Полюса хибинских ветров»;

Заедем на базу МЧС — КСС «Куэльпорр» и смотровую площадку «Днепр-1». Гид расскажет об истории возникновения базы и ядерных испытаниях в Хибинах.

💦 И вот вы в месте назначения — у водопада Рисйок, или Красивый. Вдоль него можно пройти, подняться на верхний уровень, с которого открывается невероятный вид на сам водопад, лес и горы.

Организационные детали