Побывать в самом сердце Хибин и насладиться необычайной природой Севера
Хибины поражают даже тех, кто был в горах повыше.
Суровые пейзажи, палитра красок, которую можно увидеть только на Севере, леса и голые вершины, мхи и лишайники… Мы отправимся по живописному маршруту к трёхкаскадному водопаду Рисйок. Проедем через Кировск, перевал Кукисвумчорр, горные реки и озёра. Вы полюбуетесь природой Кольского и узнаете об освоении региона.
Суровые пейзажи, палитра красок, которую можно увидеть только на Севере, леса и голые вершины, мхи и лишайники… Мы отправимся по живописному маршруту к трёхкаскадному водопаду Рисйок. Проедем через Кировск, перевал Кукисвумчорр, горные реки и озёра. Вы полюбуетесь природой Кольского и узнаете об освоении региона.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🛣 Дорога из Мурманска займёт 2,5–3 часа. За это время вы насладитесь видами Кольского полуострова из окон авто и послушаете рассказы гида про Кировск и Хибины. При желании сделаем санитарные или видовые остановки.
🍽 Добравшись до Кировска, мы сразу направимся в санаторий Тирвас на обед (шведский стол).
🗻 Подкрепившись, выезжаем на джипе в Хибины.
- Проедем через перевал Кукисвумчорр, вдоль рек Вудъяврйок и Кунийок;
- Сделаем остановку у Сердцевидного озера — «Полюса хибинских ветров»;
- Заедем на базу МЧС — КСС «Куэльпорр» и смотровую площадку «Днепр-1». Гид расскажет об истории возникновения базы и ядерных испытаниях в Хибинах.
💦 И вот вы в месте назначения — у водопада Рисйок, или Красивый. Вдоль него можно пройти, подняться на верхний уровень, с которого открывается невероятный вид на сам водопад, лес и горы.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
- В стоимость поездки всё включено, а именно:
— трансфер Мурманск — Кировск — Мурманск
— сопровождение дипломированного гида-экскурсовода
— трансфер Кировск — водопад Рисйокский — Кировск
— обед в санатории Тирвас (шведский стол)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 106 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимофей, с 2015 года я занимаюсь организацией и проведением туров и экскурсий по самым живописным местам Кольского полуострова. Представляю команду профессиональных гидов, большинство из которых, так же как и я, — коренные жители Мурманской области, обладающие внушительным багажом знаний об истории Крайнего Севера и его удивительной природе. Работа в команде профессионалов позволяет поддерживать в актуальном состоянии маршруты и программы путешествий, осуществлять мониторинг погодных условий, изучать отзывы гостей и, конечно же, находить что-то новое. Главная цель наших путешествий — ваши незабываемые впечатления и эмоции!Задать вопрос
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