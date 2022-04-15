Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
При бронировании тура за вами будут закреплены менеджер и гид. Мы пришлем памятку и полезную информацию о том, как вам добраться, поможем подобрать гостиницу или квартиру.
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В центре Мурманска у гостиницы «Меридиан», 14:00
Завершение: Мурманск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Иван — Организатор в Мурманске
Провёл 1 экскурсию для 0 туристов
Меня зовут Иван Михайлович. Гид с опытом работы более 10 лет, организатор снегоходных, водных туристических программ по Кольскому полуострову от 1 до 7 дней.