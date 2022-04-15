Мурманск, Териберка и поиск китов

Прокатиться по Баренцеву морю, погладить оленя, попробовать арктическую кухню

Авторский тур
Заполярье зовёт искателей приключений! Вы полюбуетесь бескрайней тундрой, покормите хаски и познакомитесь с самым крупным городом за полярным кругом.

В Териберке посмотрите на декорации к «Левиафану», узнаете о традиционных промыслах местных жителей, дойдёте до красивого водопада.

А морская прогулка подарит яркие эмоции и возможность встретить китовое семейство.
Мурманск, Териберка и поиск китов
Мурманск, Териберка и поиск китов
Мурманск, Териберка и поиск китов
Мурманск, Териберка и поиск китов
Мурманск, Териберка и поиск китов
Мурманск, Териберка и поиск китов
Мурманск, Териберка и поиск китов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

При бронировании тура за вами будут закреплены менеджер и гид. Мы пришлем памятку и полезную информацию о том, как вам добраться, поможем подобрать гостиницу или квартиру.

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В центре Мурманска у гостиницы «Меридиан», 14:00
Завершение: Мурманск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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