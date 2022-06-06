Сбор группы в 12:30 на площади Пяти углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.
Встретившись со всеми участниками группы мы сразу отправимся в путь.
Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.
Наш кемпинг находится на прямо на берегу моря, на знаменитом песчаном пляже.
Здесь мы заселимся в благоустроенные 4-местные домики с потрясающим видом на море и душевой комнатой.
А после отобедаем в ресторане с панорамными окнами на море и уникальной северной кухней.
Пока окончательно не стемнело, погуляем по пляжу и сделаем фото на огромных качелях, покачаться на которых must do этого места.
После дойдём еще до одной достопримечательности этого места — рыбацкого корабля.
Когда-то он сел здесь на мель и стал новым фотообъектом.
Вечером нас ждёт ужин и ожидание чудесного сияния Авроры, которое мы увидим, если будет ясное небо.
Расстояние: 131 км на автобусе.
Неспешный подъем и завтрак.
Сегодня мы поедем на снегоходную прогулку на знаменитый каменный пляж, чтобы увидеть «яйца динозавров» и пофоткаться в живописных локациях.
Недалеко от пляжа находится водопад Батарейский.
Зимой он практически вымерзает, но мы все равно доедем до него.
Водопад располагается в живописном каньоне на берегу моря.
По пути сделаем остановку в очень атмосферном месте под названием кладбище кораблей.
Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.
Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.
Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.
Нагуляв аппетит мы пообедаем в ресторане и отдохнем после насыщенного дня.
Вечером — ночью вновь отправимся на охоту за северным сиянием.
Желающие могут сходить в баню.
Расстояние: 17 км на снегоходе.
Первую половину дня мы посвятим прощанию с океаном, прогулкам по побережью и памятным фото.
В 12:00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.
Пообедав в хостеле и отдохнув с дороги, мы отправимся на прогулку уже по вечернему городу, так как полярная ночь и темнеет рано.
Достопримечательностей здесь не так много, но каждая из них помогает лучше понять самый крупный город за Северным полярным кругом.
На ужин сходим в один из ресторанов Мурманска, где будет возможность попробовать изумительные блюда из морепродуктов и оленины.
Расстояние: 131 км на автобусе.
После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их в хостеле.
А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню.
Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!
А так же покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула».
Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.
Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи из хостела и разъедемся домой.
Но частичка этого удивительного путешествия теперь навсегда в нашей душе!
Расстояние: 200 км на автобусе.
Тур предусматривает проживание:
Снаряжение:
— Небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок
— Хоба (поджопник) сидеть и смотреть на море
— Химические грелки для рук и ног
Одежда и обувь:
— Ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из ЭВА
— Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
— Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
— Куртка утепленная (пуховик)
— Шапка утепленная, теплый бафф
— Нательное белье
— Комплект термобелья
— Кофта утепленная (флисовая)
— Носки треккинговые (синтетика)
— Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
— Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
— Варежки утепленные, ветрозащитные+перчатки флисовые
Что взять еще:
— Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
— Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Термос (1 литр)
— Маска горнолыжная (очень спасает при сильном ветре со снегом)
— Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек
Документы:
— Паспорт
— Полис страхования (по желанию)
— Деньги на кафе, сувениры
Дополнительно (не обязательно):
— Фотоаппарат (видеокамера)
— Зарядные устройства
Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».