Новый год в Териберке

Хочешь отметить Новый год нетривиально

5
3 отзыва
Хочешь отметить Новый год нетривиально? Тогда предлагаем сделать это на краю России: в Териберке, на берегу Баренцева моря!
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Новый год в Териберке
Ближайшие даты:
05
янв

Что вас ожидает 🤩

Северное сияние
Северное сияние
Восхитимся уникальным природным явлением, которое не оставит равнодушным
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Побываем в посёлке, расположенном на берегу Баренцева моря
Мурманск
Мурманск
Очаруемся этим удивительным заполярным городом
Саамская деревня
Саамская деревня
Познакомимся с Саами и полакомимся ухой из рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула»
Новый год
Новый год
Встретим Новый год в теплой компании на берегу Баренцева моря

Программа тура по дням

1 день
Мурманск — Териберка

Сбор группы в 12:30 на площади Пяти углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.

Встретившись со всеми участниками группы мы сразу отправимся в путь.

Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.

Наш кемпинг находится на прямо на берегу моря, на знаменитом песчаном пляже.

Здесь мы заселимся в благоустроенные 4-местные домики с потрясающим видом на море и душевой комнатой.

А после отобедаем в ресторане с панорамными окнами на море и уникальной северной кухней.

Пока окончательно не стемнело, погуляем по пляжу и сделаем фото на огромных качелях,  покачаться на которых must do этого места.

После дойдём еще до одной достопримечательности этого места — рыбацкого корабля.

Когда-то он сел здесь на мель и стал новым фотообъектом.

Вечером нас ждёт ужин и ожидание чудесного сияния Авроры, которое мы увидим, если будет ясное небо.

Расстояние: 131 км на автобусе.

Мурманск — ТериберкаМурманск — ТериберкаМурманск — ТериберкаМурманск — Териберка
2 день
Пляж с яйцами динозавра — Батарейский водопад — Кладбище кораблей

Неспешный подъем и завтрак.

Сегодня мы поедем на снегоходную прогулку на знаменитый каменный  пляж, чтобы увидеть «яйца динозавров» и пофоткаться в живописных локациях.

Недалеко от пляжа находится водопад Батарейский.

Зимой он практически вымерзает, но мы все равно доедем до него.

Водопад располагается в живописном каньоне на берегу моря. 

По пути сделаем остановку в очень атмосферном месте под названием кладбище кораблей.

Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.

Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.

Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей. 

Нагуляв аппетит мы пообедаем в ресторане и отдохнем после насыщенного дня.

Вечером — ночью вновь отправимся на охоту за северным сиянием.

Желающие могут сходить в баню.

Расстояние: 17 км на снегоходе.

Пляж с яйцами динозавра — Батарейский водопад — Кладбище кораблейПляж с яйцами динозавра — Батарейский водопад — Кладбище кораблейПляж с яйцами динозавра — Батарейский водопад — Кладбище кораблейПляж с яйцами динозавра — Батарейский водопад — Кладбище кораблей
3 день
Териберка — Мурманск

Первую половину дня мы посвятим прощанию с океаном, прогулкам по побережью и памятным фото. 

В 12:00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.

Пообедав в хостеле и отдохнув с дороги, мы отправимся на прогулку уже по вечернему городу, так как полярная ночь и темнеет рано.

Достопримечательностей здесь не так много, но каждая из них помогает лучше понять самый крупный город за Северным полярным кругом. 

На ужин сходим в один из ресторанов Мурманска, где будет возможность попробовать изумительные блюда из морепродуктов и оленины.

Расстояние: 131 км на автобусе.

Териберка — МурманскТериберка — МурманскТериберка — МурманскТериберка — Мурманск
4 день
Мурманск — Саамская деревня — Мурманск

После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их в хостеле.

А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню.  

Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!

А так же покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг»  и национальным саамским напитком «пакула». 

Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.

Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи из хостела и разъедемся домой.

Но частичка этого  удивительного путешествия теперь навсегда в нашей душе!

Расстояние: 200 км на автобусе.

Мурманск — Саамская деревня — МурманскМурманск — Саамская деревня — МурманскМурманск — Саамская деревня — МурманскМурманск — Саамская деревня — Мурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в хостеле в Мурманске (1 ночь), 4-х местное размещение, удобства на этаже;
  • в 4-х местных домиках на берегу моря в Териберке, удобства в домике.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск — Териберка — Мурманск — Саамская деревня
  • Проживание в хостеле в Мурманске (1 ночь), 4-х местное размещение, удобства на этаже
  • Проживание в 4-х местных домиках на берегу моря в Териберке, удобства в домике
  • Питание (кроме новогоднего ужина в Териберке 31 декабря и ужина в ресторане в Мурманске на 3 день)
  • Сопровождение гидом
  • 3-х часовая прогулка на снегоходах в Териберке
  • 3-х часовая экскурсия в этно-деревне “Самь-Сыйт”
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (новогодний праздничный ужин 31 декабря, ужин в ресторане на 3 день)
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:
— Небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок
— Хоба (поджопник) сидеть и смотреть на море
— Химические грелки для рук и ног

Одежда и обувь:
— Ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из ЭВА
— Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
— Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
— Куртка утепленная (пуховик)
— Шапка утепленная, теплый бафф
— Нательное белье
— Комплект термобелья
— Кофта утепленная (флисовая)
— Носки треккинговые (синтетика)
— Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
— Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
— Варежки утепленные, ветрозащитные+перчатки флисовые

Что взять еще:
— Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
— Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Термос (1 литр)
— Маска горнолыжная (очень спасает при сильном ветре со снегом)
— Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек

Документы:
— Паспорт
— Полис страхования (по желанию)
— Деньги на кафе, сувениры

Дополнительно (не обязательно):
— Фотоаппарат (видеокамера)
— Зарядные устройства

Какая погода будет в туре?

Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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