Сбор группы в 12:30 на площади Пяти углов, на парковке напротив гостиницы Меридиан.

Встретившись со всеми участниками группы мы сразу отправимся в путь.

Проехав по бескрайним просторам тундры примерно 3 часа, мы окажемся на побережье Баренцева моря.

Наш кемпинг находится на прямо на берегу моря, на знаменитом песчаном пляже.

Здесь мы заселимся в благоустроенные 4-местные домики с потрясающим видом на море и душевой комнатой.

А после отобедаем в ресторане с панорамными окнами на море и уникальной северной кухней.

Пока окончательно не стемнело, погуляем по пляжу и сделаем фото на огромных качелях, покачаться на которых must do этого места.

После дойдём еще до одной достопримечательности этого места — рыбацкого корабля.

Когда-то он сел здесь на мель и стал новым фотообъектом.

Вечером нас ждёт ужин и ожидание чудесного сияния Авроры, которое мы увидим, если будет ясное небо.

Расстояние: 131 км на автобусе.