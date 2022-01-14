Встреча в 17:30-18:00 в Мурманске в центре города, на площади пяти углов.
Трансфер на микроавтобусе до Териберки с остановками по дороге в тундре.
Вечером – размещение в гостинице, ужин, брифинг по программе тура и первая охота за Полярным сиянием.
Протяженность: до 3 км пешком за день.
Подъём в 08:00.
Завтрак в 09:00.
Выход на маршрут в 10:00.
Сегодня в программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны.
Возвращение в гостиницу к 16:00 – 17:00.
Ужин около 18:00.
В тёмное время суток будем охотиться за Полярным сиянием.
Протяженность: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).
Подъём в 08:00.
Завтрак в 09:00.
Выход на маршрут в 10:00.
Сегодня группу ждёт пеший радиальный выход на юго-восток по побережью, посещение губ Орловка и Завалишина, живописная дорога к Териберскому полуострову.
На этом маршруте группа проходит "старую" Териберку и её основные достопримечательности: кладбище кораблей, заброшенные больницу и школу, выброшенное штормом рыболовецкое судно и песчаные пляжи.
С 20:00 мониторим прогнозы по сиянию, готовые выбежать на улицу и наслаждаться небесным светопредставлением.
Протяженность: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).
Подъём в 08:00.
Завтрак в 09:00.
В этот день мы дохаживаем и досматриваем то немногое, что смогло утаиться от нашего любопытного взора.
Для желающих, про наличии возможности, организуем выход в море на рыболовецком судне.
Вечером, после обычного ужина, устраиваем званный ужин с морскими деликатесами (не входят в стоимость тура).
Опять же, при наличии возможности, посещаем баню (не входит в стоимость тура).
Ночью мы снова будем охотиться на Полярное сияние.
Расстояние: до 5 км пешком за день.
Подъём в 07:00.
Завтра в 08:00.
Отъезд в Мурманск в 09:00.
По приезду в город – посещение основных достопримечательностей: мемориал защитников Заполярья "Алёша", первый в мире атомный ледокол "Ленин" (только снаружи, без захода внутрь) и поездка на другую сторону Кольского залива в местечко "Абрам-Мыс", откуда открывается великолепный вид на Мурманск.
Возвращаемся на площадь Пять Углов к 18:00-19:00.
Мы не рекомендуем брать в этот тур детей младше 14 лет.
Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
Опытный инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.
Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.
Специальная подготовка не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры (до -30°С и сильные ветра).
Вам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим рекомендациям касательно этого вопроса.
Длинные радиальные треккинговые маршруты – мы поднимаемся на высшие точки к западу и востоку от Териберки:
В Мурманске находится аэропорт Мурмаши, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. К месту сбора группы в Мурманске можно добраться так же поездом или на автомобиле.
Если Вам нужна консультация в вопросе проезда к точке сбора, мы с радостью всё расскажем.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.