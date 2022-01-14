Совершите прогулку по заснеженной тундре, посмотрите на полярное сияние, дотроньтесь до Северного Ледовитого океана и попробуйте на вкус настоящего краба. Побывав в Заполярье можно гарантированно набраться впечатлений на целый год вперёд.

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Описание

Программа тура по дням

1 день Мурманск – Териберка

Встреча в 17:30-18:00 в Мурманске в центре города, на площади пяти углов. Трансфер на микроавтобусе до Териберки с остановками по дороге в тундре. Вечером – размещение в гостинице, ужин, брифинг по программе тура и первая охота за Полярным сиянием. Протяженность: до 3 км пешком за день.

2 день Водопад и береговая батарея

Подъём в 08:00. Завтрак в 09:00. Выход на маршрут в 10:00. Сегодня в программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны. Возвращение в гостиницу к 16:00 – 17:00. Ужин около 18:00. В тёмное время суток будем охотиться за Полярным сиянием. Протяженность: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).

3 день Старая Териберка

Подъём в 08:00. Завтрак в 09:00. Выход на маршрут в 10:00. Сегодня группу ждёт пеший радиальный выход на юго-восток по побережью, посещение губ Орловка и Завалишина, живописная дорога к Териберскому полуострову. На этом маршруте группа проходит "старую" Териберку и её основные достопримечательности: кладбище кораблей, заброшенные больницу и школу, выброшенное штормом рыболовецкое судно и песчаные пляжи. С 20:00 мониторим прогнозы по сиянию, готовые выбежать на улицу и наслаждаться небесным светопредставлением. Протяженность: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).

4 день Морская прогулка, баня и местные морепродукты

Подъём в 08:00. Завтрак в 09:00. В этот день мы дохаживаем и досматриваем то немногое, что смогло утаиться от нашего любопытного взора. Для желающих, про наличии возможности, организуем выход в море на рыболовецком судне. Вечером, после обычного ужина, устраиваем званный ужин с морскими деликатесами (не входят в стоимость тура). Опять же, при наличии возможности, посещаем баню (не входит в стоимость тура). Ночью мы снова будем охотиться на Полярное сияние. Расстояние: до 5 км пешком за день.

5 день Териберка – Абрам-Мыс – Мурманск