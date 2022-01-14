Новый год в Териберке на берегу океана

Совершите прогулку по заснеженной тундре, посмотрите на полярное сияние, дотроньтесь до Северного Ледовитого океана

5
3 отзыва

Совершите прогулку по заснеженной тундре, посмотрите на полярное сияние, дотроньтесь до Северного Ледовитого океана и попробуйте на вкус настоящего краба. Побывав в Заполярье можно гарантированно набраться впечатлений на целый год вперёд.

Новый год в Териберке на берегу океана
Новый год в Териберке на берегу океана
Новый год в Териберке на берегу океана
Новый год в Териберке на берегу океана
Новый год в Териберке на берегу океана
Новый год в Териберке на берегу океана
Новый год в Териберке на берегу океана
Новый год в Териберке на берегу океана
Новый год в Териберке на берегу океана
Новый год в Териберке на берегу океана
Новый год в Териберке на берегу океана
Новый год в Териберке на берегу океана
Новый год в Териберке на берегу океана
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Мурманск – Териберка

Встреча в 17:30-18:00 в Мурманске в центре города, на площади пяти углов.

Трансфер на микроавтобусе до Териберки с остановками по дороге в тундре.

Вечером – размещение в гостинице, ужин, брифинг по программе тура и первая охота за Полярным сиянием.

Протяженность: до 3 км пешком за день.

2 день
Водопад и береговая батарея

Подъём в 08:00.

Завтрак в 09:00.

Выход на маршрут в 10:00.

Сегодня в программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны.

Возвращение в гостиницу к 16:00 – 17:00.

Ужин около 18:00.

В тёмное время суток будем охотиться за Полярным сиянием.

Протяженность: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).

3 день
Старая Териберка

Подъём в 08:00.

Завтрак в 09:00.

Выход на маршрут в 10:00.

Сегодня группу ждёт пеший радиальный выход на юго-восток по побережью, посещение губ Орловка и Завалишина, живописная дорога к Териберскому полуострову.

На этом маршруте группа проходит "старую" Териберку и её основные достопримечательности: кладбище кораблей, заброшенные больницу и школу, выброшенное штормом рыболовецкое судно и песчаные пляжи.

С 20:00 мониторим прогнозы по сиянию, готовые выбежать на улицу и наслаждаться небесным светопредставлением.

Протяженность: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).

4 день
Морская прогулка, баня и местные морепродукты

Подъём в 08:00.

Завтрак в 09:00.

В этот день мы дохаживаем и досматриваем то немногое, что смогло утаиться от нашего любопытного взора.

Для желающих, про наличии возможности, организуем выход в море на рыболовецком судне.

Вечером, после обычного ужина, устраиваем званный ужин с морскими деликатесами (не входят в стоимость тура).

Опять же, при наличии возможности, посещаем баню (не входит в стоимость тура).

Ночью мы снова будем охотиться на Полярное сияние.

Расстояние: до 5 км пешком за день.

5 день
Териберка – Абрам-Мыс – Мурманск

Подъём в 07:00.

Завтра в 08:00.

Отъезд в Мурманск в 09:00.

По приезду в город – посещение основных достопримечательностей: мемориал защитников Заполярья "Алёша", первый в мире атомный ледокол "Ленин" (только снаружи, без захода внутрь) и поездка на другую сторону Кольского залива в местечко "Абрам-Мыс", откуда открывается великолепный вид на Мурманск.

Возвращаемся на площадь Пять Углов к 18:00-19:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гидов
  • Снегоступы и термосы
  • Питание (готовить нам будет повар)
  • Групповая аптечка
  • Трансфер на микроавтобусе из Мурманска в Териберку и обратно + трансфер к мемориалу "Алёша", ледоколу "Ленин" и в посёлок "Абрам-мыс"
  • Проживание в Териберке (2-хместные номера в гостинице "Стандарт" с душем и туалетом)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Размещение в Мурманске в день приезда и в день отъезда
  • Страховка
  • Морские деликатесы (приобретаются по желанию, примерно 1500 руб. /чел.)
  • Посещение бани (оплачивается и посещается по желанию, примерно 700 рублей с человека за 3 часа)
  • Поездки на снегоходах и прогулка на катере (порядка +1000 рублей за катание на санях за снегоходом и столько же за часовую прогулку на катере)
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Снаряжение:
    • рюкзак 30-35 литров для радиальных выходов;
    • налобный фонарь;
    • термос индивидуальный (до 1 литра).
  2. Одежда. Ко всему нижеперечисленному можно мысленно добавлять "тёплый/ое/ую":
    • головной убор, закрывающий уши;
    • шарф-труба флисовый;
    • термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом - 2 комплекта);
    • флиска или толстовка, желательно с капюшоном (2 шт);
    • зимняя куртка (пуховая типа "Аляска", обязательно с капюшоном и прикрывающая попу). Сгодится горнолыжная или сноубордическая одежда, соответствующая этим описаниям;
    • зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам);
    • зимние перчатки или варежки (можно толстые флисовые - 2 пары);
    • верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани);
    • трусы (2-4 шт);
    • носки повседневные (5-6 пар);
    • носки утеплённые (можно флисовые) (2 пары);
    • зимняя обувь (лучше - трекинговые ботинки с высоким берцем);
    • гамаши (чтобы снег не набивался в ботинки);
    • комплект городской зимней одежды, включая обувь (для ношения в гостинице и самолёте).
Ограничения

Мы не рекомендуем брать в этот тур детей младше 14 лет.

Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха

Безопасность

Опытный инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.

Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.

Особенности тура

Специальная подготовка не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры (до -30°С и сильные ветра).

Вам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим рекомендациям касательно этого вопроса.

Длинные радиальные треккинговые маршруты – мы поднимаемся на высшие точки к западу и востоку от Териберки:

  • на западе доходим до ледниковых "чертовых мельниц" – постледниковой скальной формации на берегу океана, где в древности ледниковый водопад причудливо вылизал скалы, создав красивые формы;
  • на востоке мы поднимаемся на высшую точку полуострова Депзоранского – отсюда открывается вид на бухту Завалишина, губу Орловка, старую и новую части Териберки.
Как добраться?

В Мурманске находится аэропорт Мурмаши, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. К месту сбора группы в Мурманске можно добраться так же поездом или на автомобиле.

Если Вам нужна консультация в вопросе проезда к точке сбора, мы с радостью всё расскажем.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
14 янв 2022
Все было прекрасно!
С
12 янв 2022
Было очень здорово, интересный тур, гиды молодцы, получилось увидеть северное сияние! Сама пешая программа очень интересная. Хочется сказать отдельное спасибо гидам за из работу. Молодцы ребята, любят свое дело. Единственный момент был, что пришлось задержаться с отъездом т. к. дорога от Териберки до Мурманска была закрыта по метеоусловиям, из-за чего не удалось совершить обзорную экскурсию по Мурманску и пришлось переносить авиаперелеты. Но всё равно полученное путешествие принесло ТОЛЬКО положительные эмоции.
А
12 янв 2022
Все прошло отлично

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