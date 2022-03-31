Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.
Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время).
Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Координатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.
Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой.
Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!
Старт в тур от гостиницы «Азимут».
Время начала сборов будет озвучена координатором накануне.
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Длительность в пути до хаски-парка составляет в среднем 2 часа.
Программа в хаски-парке:
Знакомство с северным оленем.
У вас будет возможность сделать фото и видео с этими дружелюбными животными.
Катание на упряжках с хаски на дистанцию до 5 километров (дистанция делится на всех участников группы).
Другие участники одновременно едут на санях за снегоходом.
Обед в уютном кафе.
В обед входит уха из семги и оленина с гарниром.
Оленина может быть заменена на другое блюдо по согласованию.
Прогулка по питомнику и личное знакомство с очаровательными хаски.
Посещение сувенирного магазина.
Вы сможете приобрести сувениры на своё усмотрение.
Возвращение в Мурманск.
Свободное время.
Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой.
Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!
09:00 Старт в тур от гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Программа экскурсии в Териберку.
Расстояние до Териберки около 130 км.
Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок.
Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.
Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»).
Прогулка к водопаду, впадающему в море.
Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.
Отправление в старую Териберку.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут.
У вас будет время отдохнуть после обеда.
Возвращение в Мурманск. Свободное время.
Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой.
Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!
10:00 Старт на экскурсию от гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска: Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны – «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время.
Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».
После экскурсии мы отправляемся в кафе «Полярная станция» на комплексный обед (включен в стоимость).
Прощание, завершение программы.
После тура наши гости самостоятельно добираются до аэропорта.
Тур не предусматривает проживания. Возможно бронирование проживания под запрос, актуальная цена будет уточняться на момент отправления заявки.Стоимость тура в зависимости от даты заезда:
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Наш транспорт это – Mercedes Sprinter, Ford Transit, VW Crafter.
Мы рекомендуем нашим туристам размещаться в центре Мурманска (Октябрьский район) для Вашего удобства. В центре города расположены основные достопримечательности и круглосуточные супермаркеты.
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