Охотники за северным сиянием

Насыщенная и увлекательная поездка на север. Мы посетим самые топовые места Кольского полуострова

5
3 отзыва
Насыщенная и увлекательная поездка на север. Мы посетим самые топовые места Кольского полуострова и будем охотиться на северное сияние!
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Охотники за северным сиянием
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает 🤩

Северное сияние
Северное сияние
Увидим уникальное природное явление
Хаски-парк
Хаски-парк
С ветерком прокатимся в упряжке и познакомимся с северными оленями
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Побываем на краю света на берегу Баренцева моря
Мурманск
Мурманск
Погуляем по городу и увидим самые интересные его места
Ледокол "Ленин"
Ледокол "Ленин"
Мы не только посмотрим на него снаружи, но и обязательно заглянем внутрь
Сочная кухня
Сочная кухня
Попробуем вкуснейшие блюда: уху из семги и оленину

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Мурманск, охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время).

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Координатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.

Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой.

Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

Прибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияние
2 день
Хаски-пар &quot;Лесная Елань&quot;

Старт в тур от гостиницы «Азимут».

Время начала сборов будет озвучена координатором накануне.

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Длительность в пути до хаски-парка составляет в среднем 2 часа.

Программа в хаски-парке:

Знакомство с северным оленем.

У вас будет возможность сделать фото и видео с этими дружелюбными животными.

Катание на упряжках с хаски на дистанцию до 5 километров (дистанция делится на всех участников группы).

Другие участники одновременно едут на санях за снегоходом.

Обед в уютном кафе.

В обед входит уха из семги и оленина с гарниром.

Оленина может быть заменена на другое блюдо по согласованию.

Прогулка по питомнику и личное знакомство с очаровательными хаски.

Посещение сувенирного магазина.

Вы сможете приобрести сувениры на своё усмотрение.

Возвращение в Мурманск.

Свободное время.

Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой.

Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

Хаски-пар &quot;Лесная Елань&quot;Хаски-пар &quot;Лесная Елань&quot;Хаски-пар &quot;Лесная Елань&quot;Хаски-пар &quot;Лесная Елань&quot;
3 день
Териберка

09:00 Старт в тур от гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Программа экскурсии в Териберку.

Расстояние до Териберки около 130 км.

Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок.

Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.

Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»).

Прогулка к водопаду, впадающему в море.

Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.

Отправление в старую Териберку.

Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут.

У вас будет время отдохнуть после обеда.

Возвращение в Мурманск. Свободное время.

Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой.

Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
4 день
Обзорная экскурсия по Мурманску, завершение программы

10:00 Старт на экскурсию от гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска: Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны – «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.

Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время.

Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.

Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».

После экскурсии мы отправляемся в кафе «Полярная станция» на комплексный обед (включен в стоимость).

Прощание, завершение программы.

После тура наши гости самостоятельно добираются до аэропорта.

Обзорная экскурсия по Мурманску, завершение программыОбзорная экскурсия по Мурманску, завершение программыОбзорная экскурсия по Мурманску, завершение программыОбзорная экскурсия по Мурманску, завершение программы

Проживание

Тур не предусматривает проживания. Возможно бронирование проживания под запрос, актуальная цена будет уточняться на момент отправления заявки.

Стоимость тура в зависимости от даты заезда:
  • обычные даты – 25 000 руб.;
  • праздничные даты – 26 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур за северным сиянием с фотосъемкой (1 выезд)
  • 2-ой выезд на сияние (если 1-ый был неуспешный)
  • Экскурсия в Териберку (обед включен)
  • Экскурсия в хаски-парк «Лесная Елань» (обед включен)
  • Экскурсия по Мурманску (обед включен)
  • Билеты на ледокол «Ленин» (при условии работы музея)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Размещение в Мурманске
  • Завтраки и ужины в Мурманске
  • Трансфер из аэропорта
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • высокая зимняя обувь (сапоги без каблуков);
  • зимние утепленные штаны и куртка (пуховик или горнолыжный костюм);
  • шапка, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи);
  • паспорт, полис ОМС;
  • теплые носки, запасная одежда;
  • крем для рук и лица (от морозов);
  • наличные деньги;
  • персональный термос (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • штатив для телефона или камеры;
  • предметы личной гигиены.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

На чем будем передвигаться?

Наш транспорт это – Mercedes Sprinter, Ford Transit, VW Crafter.

Какие гостиницы рекомендуются бронировать для проживания?

Мы рекомендуем нашим туристам размещаться в центре Мурманска (Октябрьский район) для Вашего удобства. В центре города расположены основные достопримечательности и круглосуточные супермаркеты.

Гостиница «Азимут». Оценка на Booking.com: 8,6/10:

  • Звездность: 4 звезды
  • Расположение: центр города
  • Завтраки: континентальный шведский стол
  • Преимущества: красивые панорамные виды из номеров; три ресторана в здании отеля; удобное расположение.

Гостиница «Меридиан». Оценка на Booking.com: 8,7/10:

  • Звездность: 4 звезды.
  • Расположение: центр города.
  • Завтраки: континентальный шведский стол.
  • Преимущества: напротив входа в отель мы собираем наших туристов перед поездками; новый ремонт в отеле; удобное расположение.

Отель Park Inn. Оценка на Booking.com: 7,3/10.

  • Звездность: 4 звезды.
  • Расположение: 2 км от центра города.
  • Завтраки: континентальный шведский стол.
  • Преимущества: сетевой отель Park Inn; спа и бассейн.

Гостиница «Гларус». Оценка на Booking.com: 8,5/10:

  • Звездность: 3 звезды.
  • Расположение: менее 1 км от центра города.
  • Завтраки: континентальный шведский стол.
  • Преимущества: удобное расположение; невысокие цены; обновленный ремонт в номерах.
Как проходит тур на северное сияние?
  1. Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут». Ориентировочное время сборов: 20:00 – 21:30. Точное время сообщит координатор накануне.
  2. Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.
  3. Фотосъемка включена в стоимость тура. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты / шоколад / печенье).
  4. Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает.
  5. После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 – 02:00 ночи.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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Е
31 мар 2022
2022 год с 10 по 13 марта… Аврора Бореалис была поймана со второй попытки… но это того стоило… мечты сбываются если сама приложишь к этому усилия.. и физические и финансовые… спасибо огромное всем организаторам… гиды мурманские просто чудо… причем в с е… и первую ночь и вторую ночь охоты и Териберку показали во всей зимней красе с комментариями дорогого стоящими… Лесная Елань с оленями и хасками это просто сказка… а главное люди… какие там замечательные люди.. очень впечатлил экскурсовод в последний день по городу… спасибо. С П А С И Б О всем
А
23 мар 2022
Спонтанная поездка на Кольский полуостров
В подавляющем большинстве случаев стараюсь выходить на местных организаторов туров, но в исторических реалиях планы и направления приходится менять столь стремительно, что времени на прочёсывать интернет уже нет. Кароч, когда в последний момент из-за зарубежных лизингодателей отменилось запланированное посещение EXPO в Дубае, а отпуск уже наступил - выручил сайт Большой страны с дружественным информативным интерфейсом. В чём-то лизингодатели правы – я ещё дома не всё посмотрела))) В других обстоятельствах ни за что бы не решилась зимой за Полярный круг – хотя о Северном сиянии мечтала с детства! На праздничные восьмимартовские дни выбирать было уже особо не из чего – но на сайте Большой страны быстро подобрала подходящий тур на удобные даты – менеджеры сработали оперативно, несмотря на праздничные дни. Отпуск не пропал, только немножко сократился - зато получился насыщенным, ярким и феерическим - ничуть не хуже, чем запланированный Дубай. Такое вот получилось вполне равноценное импортозамещение. Тем более эмоционально заряд энергии от суровой заполярной природы – Северного сияния, Ледовитого океана, гипердружелюбных общительных хаски намного мощнее, чем от суррогатных развлечений. Кстати, при подборе тура, менеджеры Большой страны предложили ещё несколько оч интересных активностей – запасла на будущее.
Е
15 мар 2022
Поездка была просто шикарной.

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