Насыщенная и увлекательная поездка на север. Мы посетим самые топовые места Кольского полуострова и будем охотиться на северное сияние!

Попробуем вкуснейшие блюда: уху из семги и оленину

Мы не только посмотрим на него снаружи, но и обязательно заглянем внутрь

Погуляем по городу и увидим самые интересные его места

Побываем на краю света на берегу Баренцева моря

С ветерком прокатимся в упряжке и познакомимся с северными оленями

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Мурманск, охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск. Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние. Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т.к. гости зачастую прибывают в разное время). Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Координатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура. Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

2 день Хаски-пар "Лесная Елань"

Старт в тур от гостиницы «Азимут». Время начала сборов будет озвучена координатором накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала. Длительность в пути до хаски-парка составляет в среднем 2 часа. Программа в хаски-парке: Знакомство с северным оленем. У вас будет возможность сделать фото и видео с этими дружелюбными животными. Катание на упряжках с хаски на дистанцию до 5 километров (дистанция делится на всех участников группы). Другие участники одновременно едут на санях за снегоходом. Обед в уютном кафе. В обед входит уха из семги и оленина с гарниром. Оленина может быть заменена на другое блюдо по согласованию. Прогулка по питомнику и личное знакомство с очаровательными хаски. Посещение сувенирного магазина. Вы сможете приобрести сувениры на своё усмотрение. Возвращение в Мурманск. Свободное время. Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

3 день Териберка

09:00 Старт в тур от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала. Программа экскурсии в Териберку. Расстояние до Териберки около 130 км. Длительность в пути приблизительно 2,5 часа с учетом остановок. Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами. Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей. Прогулка к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона»). Прогулка к водопаду, впадающему в море. Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли. Отправление в старую Териберку. Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость). Прогулка по песчаному пляжу до 30 минут. У вас будет время отдохнуть после обеда. Возвращение в Мурманск. Свободное время. Всего в программе предусмотрен 1 выезд в тур на северное сияние с фотосъемкой. Если в 1-ый выезд у нас не получится увидеть северное сияние, 2-ой выезд будет организован для гостей совершенно бесплатно!

4 день Обзорная экскурсия по Мурманску, завершение программы