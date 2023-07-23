Отправиться живописными тропами к озеру с питьевой водой и оценить красоту дикой природы Кольского
Мурмаши находятся в получасе езды от Мурманска, и это первый населённый пункт, который видят все прибывающие к нам на самолёте. Специально сюда не заезжают, но здесь столько прекрасных маршрутов! Некоторые удивляют даже местных.
Я проведу вас одним из таких маршрутов, познакомлю с природой Севера и немного расскажу о самом посёлке. Могу предоставить велосипеды в аренду, если вы не на своих.
Я проведу вас одним из таких маршрутов, познакомлю с природой Севера и немного расскажу о самом посёлке. Могу предоставить велосипеды в аренду, если вы не на своих.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с посёлком
Мы встретимся в Мурмашах и отправимся на небольшую экскурсию по посёлку. Я расскажу, почему его называют северной Швейцарией; познакомлю с историей места, прославившегося в годы Великой Отечественной войны, и покажу местные достопримечательности, включая ценный образец исчезающей архитектуры Севера — бывшую гостиницу «Русалочка».
Путь к озеру и пикник
Далее мы двинемся на велосипедах по лесной рельефной дороге к красивому озеру, где в хорошие солнечные дни можно искупаться. А вода здесь такая чистая, что её можно пить! На берегу устроим небольшой привал с пикником, любуясь пейзажами Кольского и беседуя о природе нашего удивительного края.
Организационные детали
- До посёлка Мурмаши вам нужно добраться самостоятельно: из Мурманска на своей машине или такси это займёт полчаса, на рейсовом автобусе — час
- Вы можете взять свои велосипеды или арендовать у меня: 1000 руб. за шт.
- Возьмите с собой небольшой рюкзак, бутылку воды и перекус, а также позаботьтесь об удобной обуви (кроссовках)
- Дополнительно могу предложить фотосъёмку на зеркальный фотоаппарат — 1000 руб. с человека. В течение нескольких дней после встречи вы получите 15-25 снимков в обработке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Мурмаши
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Мурманске
Здравствуйте! Меня зовут Роман, и я живу в нашей северной Швейцарии — посёлке Мурмаши. Объездил все окрестности посёлка, знаю все тропинки и лесные дороги, уводящие далеко-далеко, в дикие места нашей прекрасной природы. Живу природой и люблю её фотографировать. Готов вам показать то, что скрыто от большинства глаз.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
23 июля 2023
Прекрасно проведенное время. Были вдвоем с подругой. Тур - то, что как раз хочется и порой сложно найти на трипстере. Уютная интересная прогулка со "своим человеком" который покажет тебе место так, как знает сам - каждую тропку, каждую видовую. В прогулке есть все - лёгкая физнагрузка, погружение в историю, элемент романтики похода и даже гастрономия. Очень душевно. Рома, спасибо, было классно.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска
Групповые
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Активный отдых
Выездные
Кольский полуостров
Мурманская область
Для студентов
Природа и пейзажи
Похожие туры из Мурманска
Мини-группа
5 часов
Популярное предложение
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Насладиться природой Заполярья в комфортном путешествии к самым красивым водопадам региона
у вашего отеля
Завтра
10 авг
11 авг
12 авг
52004 680₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
на ул. Ленинградской, 24
Завтра
11 авг
12 авг
14 авг
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
в районе гостиницы Park Inn
Сегодня
Завтра
9 авг
10 авг
4 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании