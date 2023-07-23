Мурмаши находятся в получасе езды от Мурманска, и это первый населённый пункт, который видят все прибывающие к нам на самолёте. Специально сюда не заезжают, но здесь столько прекрасных маршрутов! Некоторые удивляют даже местных. Я проведу вас одним из таких маршрутов, познакомлю с природой Севера и немного расскажу о самом посёлке. Могу предоставить велосипеды в аренду, если вы не на своих.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с посёлком

Мы встретимся в Мурмашах и отправимся на небольшую экскурсию по посёлку. Я расскажу, почему его называют северной Швейцарией; познакомлю с историей места, прославившегося в годы Великой Отечественной войны, и покажу местные достопримечательности, включая ценный образец исчезающей архитектуры Севера — бывшую гостиницу «Русалочка».

Путь к озеру и пикник

Далее мы двинемся на велосипедах по лесной рельефной дороге к красивому озеру, где в хорошие солнечные дни можно искупаться. А вода здесь такая чистая, что её можно пить! На берегу устроим небольшой привал с пикником, любуясь пейзажами Кольского и беседуя о природе нашего удивительного края.

Организационные детали