Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Нескучный отдых на Севере

Мы заедем за вами утром и отправимся на юго-восток, к горе Лисьей. На месте приготовим для вас снаряжение и вместе двинемся на снегоступах и с палками на вершину. По пути вы надышитесь кристальным воздухом и сделаете множество жизнерадостных снимков. Наверху отдохнете, согреетесь и перекусите в теплой беседке с очагом, где вас угостят ароматным чаем и пирогом. А через некоторые время отправитесь в обратный путь, к подножию горы ⛰️.

Виды с горы

Высота Лисьей — 423 метра, говорят, что в хорошую погоду с нее видно место, где Кольский залив впадает в Баренцево море 🌊. По крайней мере, в ясное время вы точно увидите Североморск и Мурманск. И при любых обстоятельствах сможете вдоволь насмотреться завораживающими пейзажами окрестностей, где ничто не мешает восприятию тундровых далей и просторов бескрайнего Севера.

Организационные детали