Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Нескучный отдых на Севере Мы заедем за вами утром и отправимся на юго-восток, к горе Лисьей. На месте приготовим для вас снаряжение и вместе двинемся на снегоступах и с палками на вершину. По пути вы надышитесь кристальным воздухом и сделаете множество жизнерадостных снимков. Наверху отдохнете, согреетесь и перекусите в теплой беседке с очагом, где вас угостят ароматным чаем и пирогом. А через некоторые время отправитесь в обратный путь, к подножию горы ⛰️.
Виды с горы Высота Лисьей — 423 метра, говорят, что в хорошую погоду с нее видно место, где Кольский залив впадает в Баренцево море 🌊. По крайней мере, в ясное время вы точно увидите Североморск и Мурманск. И при любых обстоятельствах сможете вдоволь насмотреться завораживающими пейзажами окрестностей, где ничто не мешает восприятию тундровых далей и просторов бескрайнего Севера.
Организационные детали
Дополнительных расходов нет
Личное снаряжение для снегоступинга такое же, как и для лыж. В походе вам точно не обойтись без теплой трекинговой одежды. Выбирайте вещи из легких и непродуваемых материалов, которые хорошо сохраняют тепло. Также возьмите зимние солнцезащитные очки и лыжную маску, если имеется.
Начало и место завершения
🚩 в Первомайском районе Мурманска
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я организую сплавы на катамаранах, походы на морских каяках, автотуры на внедорожниках по Кольскому полуострову, походы в Хибины и Ловозерские тундры, по Терскому берегу и полуостровам Средний и Рыбачий. Инструктор-проводник водного туризма, альпинист, водитель со стажем 20 лет. Более 10 лет исследую свой родной полуостров. Работаю в команде увлеченных гидов и отличных проводников, готовых влюбить в красоты Севера. Приезжайте — мы будем рады вас видеть в гостях!