Светлана проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка на снегоступах на гору Лисья

Дружеское зимнее приключение в окрестностях Мурманска с посиделками за чаем и пирогом

Светлана
Светлана – представитель из Мурманска
Самая высокая точка вблизи города находится всего в получасе езды от него.

На снегоступах вы доберетесь до вершины горы ⛰️, откроете прекрасные виды на тундровые просторы и в ясную погоду даже взглянете на Североморск и Мурманск с совершенно новых ракурсов.

А в уютной беседке вас будет ждать теплый очаг и перекус по-домашнему.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От 12 800 ₽ за экскурсию

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Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья

Что вас ожидает

Нескучный отдых на Севере
Мы заедем за вами утром и отправимся на юго-восток, к горе Лисьей. На месте приготовим для вас снаряжение и вместе двинемся на снегоступах и с палками на вершину. По пути вы надышитесь кристальным воздухом и сделаете множество жизнерадостных снимков. Наверху отдохнете, согреетесь и перекусите в теплой беседке с очагом, где вас угостят ароматным чаем и пирогом. А через некоторые время отправитесь в обратный путь, к подножию горы ⛰️.

Виды с горы
Высота Лисьей — 423 метра, говорят, что в хорошую погоду с нее видно место, где Кольский залив впадает в Баренцево море 🌊. По крайней мере, в ясное время вы точно увидите Североморск и Мурманск. И при любых обстоятельствах сможете вдоволь насмотреться завораживающими пейзажами окрестностей, где ничто не мешает восприятию тундровых далей и просторов бескрайнего Севера.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Личное снаряжение для снегоступинга такое же, как и для лыж. В походе вам точно не обойтись без теплой трекинговой одежды. Выбирайте вещи из легких и непродуваемых материалов, которые хорошо сохраняют тепло. Также возьмите зимние солнцезащитные очки и лыжную маску, если имеется.
Начало и место завершения
🚩 в Первомайском районе Мурманска
Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья
Прогулка на снегоступах на гору Лисья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я организую сплавы на катамаранах, походы на морских каяках, автотуры на внедорожниках по Кольскому полуострову, походы в Хибины и Ловозерские тундры, по Терскому берегу и полуостровам Средний и Рыбачий. Инструктор-проводник водного туризма, альпинист, водитель со стажем 20 лет. Более 10 лет исследую свой родной полуостров. Работаю в команде увлеченных гидов и отличных проводников, готовых влюбить в красоты Севера. Приезжайте — мы будем рады вас видеть в гостях!
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