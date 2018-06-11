Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений

Сказочный тур на двоих по Кольскому полуострову с уникальным северным сиянием, потрясающей Арктической кухней

Сказочный тур на двоих по Кольскому полуострову с уникальным северным сиянием, потрясающей Арктической кухней, снегоходами и не только! Отдых в месте, о котором мечтает каждый! Ведь Кольский полуостров — это русский Север во всей его красе.

Здесь можно встретить бурых медведей и северных оленей, горностаев и песцов.

Тут встречаются два моря — Белое и Баренцево, а в небе — северное сияние.
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений

Что вас ожидает 🤩

  • Северный Ледовитый океан
  • Териберка
  • Водопад
  • Северное сияние
  • Морские деликатесы
  • Ледокол Ленин
  • Снегоходное сафари по заснеженной тундре

Программа тура:

  • 1 день;
  • Гид встречает вас у аэропорта или у гостиницы, в которой вы остановитесь.
В этот день будет обзорная экскурсия по городу Мурманску с посещением всех знаковых мест: «Памятник «Ждущая», рубка атомной подводной лодки «Курск», Памятник Алёше
Обед, где вы попробуете настоящую Арктическую кухню.
После обеда мы посетим место основания города, главную площадь Мурманска — «Пять углов», памятник треске и Абрам-мыс. Далее нас ждет экскурсия в объект федерального значения — Атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной энергетической установкой — уникальный инженерно-технический объект и символ присутствия России в Арктике!
Вечером гид возвращает Вас к отелю или к ресторану, где вы сможете поужинать блюдами северной кухни.

2 день

Встреча после завтрака в холле с гидом и отправляемся в старое рыболовецкое село Териберка, которое сейчас привлекает множество туристов.
Наикрасивейший водопад, впадающий в море, артиллерийские орудия, батареи береговой охраны, кладбище старых деревянных кораблей XX века- это далеко не весь список того, что вы сможете увидеть.
По окончании первой части экскурсии нас ждёт довольно необычный обед из натуральных морских деликатесов! Вы попробуете на вкус настоящего камчатского краба и узнаете, как его готовят, отведаете морского ежа и сочные гребешки!
Прогулка по каменистому берегу моря, вы увидите те самые «яйца дракона»,
Побываете на песчаном пляже губы Лодейной, также называют «Корабельная».
Далее начинается самая захватывающая часть поездки — охота за Северным сиянием. Это уникальное явление природы, от красоты которого мурашки по коже! Чтобы увидеть неповторимый танец небесных огней, доверьтесь нашим гидам! Они покажут Вам путь прямиком к Северному сиянию.
Вечером гид доставит Вас к отелю или к ресторану в центре города.

3 день

Хибины — крупнейший горный массив на Кольском полуострове, их возраст составляет около 390 млн лет!

Встреча после завтрака с гидом в холле отеля

Дорога до суровых и чрезвычайно живописных Хибин около 3-4 часов, за это время гид расскажет о самых интересных тайнах и легендах Кольского края. По прибытии вы подниметесь по канатной дороге на обзорную площадку с видом на Хибины.
Обед будет в новом кафе с панорамным видом на горы.
Далее нас ждёт снегоходное сафари! Эта увлекательная поездка на снегоходах не оставит никого равнодушным и запомнится яркими впечатлениями! Длительность сафари составит 1,5 часа, этого времени достаточно для новичка, чтобы насладиться пейзажами и не устать от управления.
Маршрут начнётся от профилактория Тирвас. После посещения ледяного фонтана и круговой поездки по долине озера Малый Вудьявр, вы отправитесь в Кукисвумскую долину, соединяющую северную и южную части Хибин.
Озеро Сердцевидное — станет точкой разворота в этом маршруте. Это место знаменито тем, что здесь находится «полюс Хибинских ветров» — в плохую погоду в этом месте начинаются настоящие ураганы, а в хорошую погоду открывается потрясающий вид на долину реки Кунийок.
В завершении путешествия гид отвезёт вас в аэропорт или к гостинице.
Подарите себе незабываемый отпуск на самом краю Земли, который Вы не забудете никогда.

Организационные моменты:

  • Одежда должна быть удобная, теплая, не продуваемая и непромокаемая, два комплекта. Рекомендуем иметь с собой термобелье. Обувь удобная и с нескользящей подошвой, сменная. Дождевик. Индивидуальная аптечка и необходимые лекарственные средства.
  • Багаж и личные вещи настоятельно рекомендуем привозить в дорожных сумках, а не чемоданах. Организатор поездки в целях безопасности участников мероприятия оставляет за собой право изменять маршрут, тайминг и программу в любое время и, находясь в любой точке маршрута.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Наше передвижение будет на комфортабельном вместительном внедорожнике
  • Сопровождение опытного гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты в музеи
  • Аренда снегоходов и снаряжения
  • Завтраки и обеды
  • Дегустация морских деликатесов
  • Проживание в гостинице в центре города
  • Охота на северное сияние
Что не входит
  • Ужины
  • Авиа или ж/д билеты до г. Мурманска
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь 5 углов
Завершение: Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Спасибо за доверие! С Вами свяжется наш координатор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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