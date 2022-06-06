Рождество в Териберке

Это будет самое незабываемое Рождество! На краю России: в Териберке, на берегу Баренцева моря

5
3 отзыва
Это будет самое незабываемое Рождество! На краю России: в Териберке, на берегу Баренцева моря!
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Рождество в Териберке
Ближайшие даты:
03
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • проведем одну ночь в модном глэмпинге — комплексе отдыха вдали от города, состоящий из 10 комфортабельных Иглу, где ясной ночью, можно наблюдать Северное Сияние под стеклянным куполом, не выходя на улицу;
  • увидим посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря;
  • побываем на местах съемок фильма «Левиафан»;
  • посетим знаменитое Кладбище кораблей;
  • увидим Батарейский водопад и пляж, который местные называют пляжем с яйцами динозавра;
  • насладимся видами Северного Ледовитого океана;
  • отправимся в город-герой Мурманск.

Программа тура по дням

1 день
Мурманск — Aurora Village

Сбор участников в 13:00 в на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.

Здесь мы с вами сядем в микроавтобус и поедем на озеро Канентъявр, это в 50 км от Мурманска, и заселимся в Aurora Village.

Аврора Вилладж — это комплекс отдыха вдали от города, состоящий из 10 комфортабельных Иглу, где ясной ночью, можно наблюдать Северное Сияние под стеклянным куполом, не выходя на улицу.

После обеда мы прогуляемся по окрестностям озера, а вечером будем отдыхать в иглу и ждать сияние.

Расстояние: автобус 65 км.

Мурманск — Aurora VillageМурманск — Aurora VillageМурманск — Aurora VillageМурманск — Aurora Village
2 день
Aurora Village — Териберка — Старая Териберка — Пляж — Кладбище кораблей

После завтрака мы собираем вещи и на микроавтобусе отправляемся дальше, в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря.

По приезду мы оставим вещи в хостеле и доедем до посёлка Старая Териберка.

Именно здесь снимали фильм «Левиафан».

Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.

Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу.

Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.

Обратно до хостела мы пойдем пешком, по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей.

Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.

Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.

Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

После ужина у нас будет возможность отдохнуть перед ночной охотой за северным сиянием.

Если повезёт, мы увидим его уже сегодня!

Расстояние: автобус 70 км, пешком 5 км.

Aurora Village — Териберка — Старая Териберка — Пляж — Кладбище кораблейAurora Village — Териберка — Старая Териберка — Пляж — Кладбище кораблейAurora Village — Териберка — Старая Териберка — Пляж — Кладбище кораблейAurora Village — Териберка — Старая Териберка — Пляж — Кладбище кораблей
3 день
Пляж с яйцами динозавра — Батарейский водопад

Приготовьте маски и термосы, сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.

Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.

И конечно же нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.

А по возвращении в хостел, после ужина, снова будем ждать северное сияние.

Расстояние: пешком 12 км.

Пляж с яйцами динозавра — Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра — Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра — Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра — Батарейский водопад
4 день
Териберка — Мурманск — экскурсия по Мурманску

Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 9:00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.

По прибытию мы оставим вещи в хостеле и пообедаем.

А в 14:00 отправимся на автобусную обзорную экскурсию по Мурманску на 2-3 часа.

Мы увидим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярья.

На ужин сходим в кафе Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.

Расстояние: автобус 131 км.

Териберка — Мурманск — экскурсия по МурманскуТериберка — Мурманск — экскурсия по МурманскуТериберка — Мурманск — экскурсия по МурманскуТериберка — Мурманск — экскурсия по Мурманску
5 день
Мурманск — Саамская деревня — Мурманск

После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их в хостеле.

А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню.

Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов, подружиться с лосем, покормить кроликов!

А так же покататься на банане, на снегоходе, на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула».

Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.

Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи из хостела и разъедемся домой.

Но частичка этого удивительного путешествия теперь навсегда в нашей душе!

Расстояние: автобус 200 км.

Мурманск — Саамская деревня — МурманскМурманск — Саамская деревня — МурманскМурманск — Саамская деревня — МурманскМурманск — Саамская деревня — Мурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание: 

  • в купольных домиках Аврора Вилладж – 1 ночь (4-х местное размещение);
  • в хостеле в Териберке – 2 ночи (2х и 4-х местное размещение);
  • в хостеле в Мурманске – 1 ночь (2-х местное размещение).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск — Аврора Вилладж — поселок Териберка — Мурманск Мурманск — Саамская деревня — Мурманск
  • Проживание в купольных домиках Аврора Вилладж 1 ночь (4-х местное размещение)
  • Проживание в хостеле в Териберке 2 ночи (2х и 4-х местное размещение)
  • Проживание в хостеле в Мурманске 1 ночь (2-х местное размещение)
  • Питание (кроме обеда в ресторане в Старой Териберке во 2 день и ужина в Мурманске в 4 день)
  • Фирменный подарок от нашей компании
  • Сопровождение гидом
  • Трехчасовая экскурсия по городу Мурманск
  • Посещение Саамской деревни
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Питание в кафе и ресторанах
  • Дополнительные услуги и экскурсии которые не входят в программу
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:
— Рюкзак 15-20 л для прогулок
— Хоба (поджопник) сидеть и смотреть на море
— Химические грелки для рук и ног

Одежда и обувь:
— Ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из ЭВА
— Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
— Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
— Куртка утепленная (пуховик)
— Шапка утеплённая, теплый бафф
— Нательное белье
— Комплект термобелья
— Кофта утепленная (флисовая)
— Носки треккинговые (синтетика)
— Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
— Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
— Варежки утепленные, ветрозащитные + перчатки флисовые

Что взять еще:
— Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
— Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Термос (1 литр)
— Маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом)
— Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек

Документы:
— Паспорт
— Полис страхования (не обязательно)
— Деньги на кафе, сувениры

Дополнительно (не обязательно):
— Фотоаппарат (видеокамера)
— Зарядные устройства

Какая погода будет в туре?

Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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