Это будет самое незабываемое Рождество! На краю России: в Териберке, на берегу Баренцева моря!

Программа тура по дням

1 день Мурманск — Aurora Village

Сбор участников в 13:00 в на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан. Здесь мы с вами сядем в микроавтобус и поедем на озеро Канентъявр, это в 50 км от Мурманска, и заселимся в Aurora Village. Аврора Вилладж — это комплекс отдыха вдали от города, состоящий из 10 комфортабельных Иглу, где ясной ночью, можно наблюдать Северное Сияние под стеклянным куполом, не выходя на улицу. После обеда мы прогуляемся по окрестностям озера, а вечером будем отдыхать в иглу и ждать сияние. Расстояние: автобус 65 км.

2 день Aurora Village — Териберка — Старая Териберка — Пляж — Кладбище кораблей

После завтрака мы собираем вещи и на микроавтобусе отправляемся дальше, в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря. По приезду мы оставим вещи в хостеле и доедем до посёлка Старая Териберка. Именно здесь снимали фильм «Левиафан». Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места. Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу. Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан. Обратно до хостела мы пойдем пешком, по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей. Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи. Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой. Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей. После ужина у нас будет возможность отдохнуть перед ночной охотой за северным сиянием. Если повезёт, мы увидим его уже сегодня! Расстояние: автобус 70 км, пешком 5 км.

3 день Пляж с яйцами динозавра — Батарейский водопад

Приготовьте маски и термосы, сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра. Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга. И конечно же нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан. А по возвращении в хостел, после ужина, снова будем ждать северное сияние. Расстояние: пешком 12 км.

4 день Териберка — Мурманск — экскурсия по Мурманску

Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 9:00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск. По прибытию мы оставим вещи в хостеле и пообедаем. А в 14:00 отправимся на автобусную обзорную экскурсию по Мурманску на 2-3 часа. Мы увидим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярья. На ужин сходим в кафе Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов. Расстояние: автобус 131 км.

5 день Мурманск — Саамская деревня — Мурманск