Лидия проводит ещё 2 экскурсии

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Саамская деревня: путешествие к истокам Севера

Понаблюдать за жизнью северного народа, подружиться с оленями и услышать о древних обрядах

Лидия
Лидия – представитель из Мурманска
Всего 100 километров отделяет Мурманск от места, где вы познакомитесь с жизнью саамов — одного из древнейших народов Кольского полуострова.

Шаманские обряды и домашний быт, будни оленеводов и старинные поверья: вы очаруетесь колоритом и гармонией коренных северян.

А после сможете покормить оленей, прокатиться на снегоходе и испытать себя в саамских играх.
Задать вопросОбычно отвечает за 22 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 5 500 ₽ за человека

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Саамская деревня: путешествие к истокам Севера
Саамская деревня: путешествие к истокам Севера

Что вас ожидает

Культурный код саамов
В саамской деревне вы с головой погрузитесь в быт, сказания и поверья народа, который околдует вас шаманскими чарами, заворожит колоритом и покорит аутентичным образом жизни. Вы окажетесь в настоящем этно-музее под открытым небом, наполнитесь атмосферой сурового, но гостеприимного Севера и, конечно, услышите таинственные истории 📖 о саамских верованиях, идолах и обрядах.

Олени, хаски и снегоходы!
Вы не только понаблюдаете изнутри за жизнью оленеводов, но и узнаете об особенностях этого промысла, увидите статных северных оленей и даже сможете угостить их из рук. Заглянем в гости и к другим пушистым обитателям деревни: хаски, лисицам, песцам и кроликам. После вы сможете поучаствовать в саамских играх, прокатиться на оленях или снегоходе (а летом на квадроциклах), а перед обратной дорогой вас ждет северный перекус.

Организационные детали

  • Дорога до саамской деревни занимает около 2 часов в одну сторону, в самой деревне мы проведем около 3 часов
  • Дорога от Мурманска и обратно, входные билеты 🎫 и питание в деревне включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Пяти Углов
Саамская деревня: путешествие к истокам Севера
Саамская деревня: путешествие к истокам Севера
Саамская деревня: путешествие к истокам Севера
Саамская деревня: путешествие к истокам Севера
Саамская деревня: путешествие к истокам Севера
Саамская деревня: путешествие к истокам Севера
Саамская деревня: путешествие к истокам Севера

Экскурсия проводится в понедельник в 14:00, во вторник и среду в 08:30, в четверг, субботу и воскресенье в 12:00, в пятницу в 15:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лидия
Лидия
Здравствуйте! Меня зовут Лидия и я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в наши края — это потрясающая возможность вырваться из привычного образа жизни, получить массу новых впечатлений и поразиться миру Арктики. Буду рада показать прекрасные места Кольского полуострова и рассказать о его природе, истории и культуре.
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