Лидия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Культурный код саамов

В саамской деревне вы с головой погрузитесь в быт, сказания и поверья народа, который околдует вас шаманскими чарами, заворожит колоритом и покорит аутентичным образом жизни. Вы окажетесь в настоящем этно-музее под открытым небом, наполнитесь атмосферой сурового, но гостеприимного Севера и, конечно, услышите таинственные истории 📖 о саамских верованиях, идолах и обрядах.

Олени, хаски и снегоходы!

Вы не только понаблюдаете изнутри за жизнью оленеводов, но и узнаете об особенностях этого промысла, увидите статных северных оленей и даже сможете угостить их из рук. Заглянем в гости и к другим пушистым обитателям деревни: хаски, лисицам, песцам и кроликам. После вы сможете поучаствовать в саамских играх, прокатиться на оленях или снегоходе (а летом на квадроциклах), а перед обратной дорогой вас ждет северный перекус.

Организационные детали