Заселяемся в гостиницу Park Inn Полярные Зори (после 14 часов). Отдохнув после дороги, выезжаем на охоту за северным сиянием. Время выезда зависит от прогнозов, не ранее 19:00. Время выезда сообщает координатор в день экскурсии. Если прогноз будет без шансов — выезд переносится на следующий день.

Мы выберем одно из четырех направлений в области города Мурманск и отправимся на экскурсию охотиться на Северное сияние. Поиск локаций зависит от прогнозов, возможно, что уедем один раз и не очень далеко, а возможно, что придется ездить 4-5 часов.

В поездке наши профессиональные гиды расскажут про это космическое явление, сделают фотографии на профессиональную технику, а также угостят вас горячим чаем со снеками.