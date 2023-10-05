Саамы, заброшенные корабли и олени: путешествие для ценителей Севера

Найти «драконьи яйца» и послушать песни шамана

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Ответы на вопросы
Арктика многогранна и загадочна: чтобы открыть ее по-настоящему, нужно знать места и людей, которые станут проводниками по всей этой красоте.

Мы покажем вам фантастически красивый берег Баренцева моря, скелеты китов и заброшенные корабли, проведем в саамский чум к шаману и познакомим с саамской культурой и легендами.

Если повезёт, поймаем северное сияние, а ещё обязательно покормим оленей, пообнимаемся с хаски и получим яркие северные эмоции!
Саамы, заброшенные корабли и олени: путешествие для ценителей Севера
Саамы, заброшенные корабли и олени: путешествие для ценителей Севера
Саамы, заброшенные корабли и олени: путешествие для ценителей Севера
Саамы, заброшенные корабли и олени: путешествие для ценителей Севера
Саамы, заброшенные корабли и олени: путешествие для ценителей Севера
Саамы, заброшенные корабли и олени: путешествие для ценителей Севера
Саамы, заброшенные корабли и олени: путешествие для ценителей Севера
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Транспорт — микроавтобусы до 16 человек, в основном это мерс спринтеры и фолькс крафтеры.

Программа тура по дням

1 день

Охота на северное сияние

Заселяемся в гостиницу Park Inn Полярные Зори (после 14 часов). Отдохнув после дороги, выезжаем на охоту за северным сиянием. Время выезда зависит от прогнозов, не ранее 19:00. Время выезда сообщает координатор в день экскурсии. Если прогноз будет без шансов — выезд переносится на следующий день.

Мы выберем одно из четырех направлений в области города Мурманск и отправимся на экскурсию охотиться на Северное сияние. Поиск локаций зависит от прогнозов, возможно, что уедем один раз и не очень далеко, а возможно, что придется ездить 4-5 часов.

В поездке наши профессиональные гиды расскажут про это космическое явление, сделают фотографии на профессиональную технику, а также угостят вас горячим чаем со снеками.

Охота на северное сияниеОхота на северное сияниеОхота на северное сияниеОхота на северное сияние
2 день

Мурманск: экскурсия по городу

Выезд от гостиницы Park Inn Полярные Зори в 9 утра (время может быть изменено). Сегодня вы увидите: второй по величине в России памятник защитникам заполярья «Алеша», фрагмент подводной лодки «Курск», памятник «печке», символизирующий город после бомбежек, памятник Ждущей, первый в мире атомный ледокол «Ленин» (с посещением), Мурманский морской порт. Пообедаем в кафе и вернемся в гостиницу. Продолжительность экскурсии 4-5 часов.

Вечером (не ранее 19 часов) будет охота на северное сияние. Если прогноз будет без шансов — выезд переносится на следующий день.

Мурманск: экскурсия по городуМурманск: экскурсия по городуМурманск: экскурсия по городуМурманск: экскурсия по городу
3 день

Териберка: пешая прогулка

Выезжаем от гостиницы Park Inn Полярные Зори. В поездке нас ждет тундра, ветряки, обед, прогулка к водопаду и пляжу драконьих яиц (1,5 часа туда-обратно с учетом свободного времени на локациях), кладбище кораблей, скелет кита, выброшенного на берег, скелет кита из декораций к фильму «Левиафан», гигантские качели, песчаный пляж, корабль, выброшенный на берег, Баренцево море и Северный ледовитый океан.
Продолжительность экскурсии 8-11 часов.

Териберка: пешая прогулкаТериберка: пешая прогулкаТериберка: пешая прогулкаТериберка: пешая прогулкаТериберка: пешая прогулка
4 день

Саамские мотивы

Выезжаем от гостиницы Park Inn Полярные Зори. Сегодня вас ждёт: знакомство с саамской культурой, кормление северных оленей и хаски, катание на квадроциклах / при наличии снежного покрова — замена на катание на оленьей упряжке, чум и песни шамана, саамские игры, северный обед, свободное время на территории леса. Продолжительность экскурсии 3-5 часов.

Вечером вернёмся в Мурманск.

Саамские мотивыСаамские мотивыСаамские мотивыСаамские мотивы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мурманск, отель 4* Park Inn Полярные Зори
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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