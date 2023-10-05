Найти «драконьи яйца» и послушать песни шамана
Мы покажем вам фантастически красивый берег Баренцева моря, скелеты китов и заброшенные корабли, проведем в саамский чум к шаману и познакомим с саамской культурой и легендами.
Если повезёт, поймаем северное сияние, а ещё обязательно покормим оленей, пообнимаемся с хаски и получим яркие северные эмоции!
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даты
Описание
Организационные детали
Транспорт — микроавтобусы до 16 человек, в основном это мерс спринтеры и фолькс крафтеры.
Программа тура по дням
Охота на северное сияние
Заселяемся в гостиницу Park Inn Полярные Зори (после 14 часов). Отдохнув после дороги, выезжаем на охоту за северным сиянием. Время выезда зависит от прогнозов, не ранее 19:00. Время выезда сообщает координатор в день экскурсии. Если прогноз будет без шансов — выезд переносится на следующий день.
Мы выберем одно из четырех направлений в области города Мурманск и отправимся на экскурсию охотиться на Северное сияние. Поиск локаций зависит от прогнозов, возможно, что уедем один раз и не очень далеко, а возможно, что придется ездить 4-5 часов.
В поездке наши профессиональные гиды расскажут про это космическое явление, сделают фотографии на профессиональную технику, а также угостят вас горячим чаем со снеками.
Мурманск: экскурсия по городу
Выезд от гостиницы Park Inn Полярные Зори в 9 утра (время может быть изменено). Сегодня вы увидите: второй по величине в России памятник защитникам заполярья «Алеша», фрагмент подводной лодки «Курск», памятник «печке», символизирующий город после бомбежек, памятник Ждущей, первый в мире атомный ледокол «Ленин» (с посещением), Мурманский морской порт. Пообедаем в кафе и вернемся в гостиницу. Продолжительность экскурсии 4-5 часов.
Вечером (не ранее 19 часов) будет охота на северное сияние. Если прогноз будет без шансов — выезд переносится на следующий день.
Териберка: пешая прогулка
Выезжаем от гостиницы Park Inn Полярные Зори. В поездке нас ждет тундра, ветряки, обед, прогулка к водопаду и пляжу драконьих яиц (1,5 часа туда-обратно с учетом свободного времени на локациях), кладбище кораблей, скелет кита, выброшенного на берег, скелет кита из декораций к фильму «Левиафан», гигантские качели, песчаный пляж, корабль, выброшенный на берег, Баренцево море и Северный ледовитый океан.
Продолжительность экскурсии 8-11 часов.
Саамские мотивы
Выезжаем от гостиницы Park Inn Полярные Зори. Сегодня вас ждёт: знакомство с саамской культурой, кормление северных оленей и хаски, катание на квадроциклах / при наличии снежного покрова — замена на катание на оленьей упряжке, чум и песни шамана, саамские игры, северный обед, свободное время на территории леса. Продолжительность экскурсии 3-5 часов.
Вечером вернёмся в Мурманск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Мурманск, отель 4* Park Inn Полярные Зори
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.