3 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Северное сияние — увидеть хотя бы раз!

Отправиться в погоню за природным чудом и понять, как оно появляется

4
3 отзыва
Николай
Николай – представитель из Мурманска
Поехали за мечтой? На Кольском полуострове вы увидите фантастическое явление природы — Её величество Аврору.

От красок северного сияния захватит дух, вы ощутите мощь планеты и увезете с собой сказочные фотографии 📸.

А я дополню нашу дружескую поездку рассказами о гордости Мурманской области.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Северное сияние — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние — увидеть хотя бы раз!

Что вас ожидает

Полярная сказка
Из Мурманска мы уедем навстречу ночному небосклону — и будем искать точки с высокими шансами поймать разноцветные всполохи. Вы узнаете о возникновении северного сияния и о том, как к этому явлению относились наши предки. А затем вас заворожит магический северный спектакль! Я с радостью пофотографирую вас, отвечу на любые вопросы и по пути посоветую, куда еще съездить в Мурманской области.

Успешная «охота»
Аврора капризна и показывается не в любую погоду — к этому нужно быть готовыми. Мы мониторим активность солнечного ветра каждый день и не выезжаем при неблагоприятных условиях; наша задача — удивить и показать, а не просто покататься. Поэтому путешествие можно перенести. Кроме того, мы в любом случае выезжаем в самые благоприятные места Мурманской области, отслеживая облачность.

Организационные детали

  • Сезон северного сияния начинается в конце августа и длится до середины апреля
  • Трансфер на комфортабельном авто включен в стоимость
  • В путешествие с вами отправлюсь я или другой гид из нашей команды
Северное сияние — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние — увидеть хотя бы раз!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Всем доброго времени суток! Меня зовут Николай, и я представитель команды лицензированных гидов-экскурсоводов. Мы всегда ищем новое и увлекательное в обыденном, ведь на всё можно смотреть с разных сторон — и будут отличия. Каждый из нас влюблен в наш край и его невероятную природу. С радостью приглашаем вас увидеть красоты Севера и разделить с нами эту любовь!
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

4 октября 2020
К сожалению, не могу рекомендовать Николая. Экскурсия началась почти на полчаса позже, чем планировалось, так что когда мы приехали на место, удалось увидеть только краешек очень яркого сияния - всё небо как раз затянули тучи. Затем мы пытались (не очень успешно) найти хоть где-то чистое небо, при этом поездка проходила практически в молчании, без каких-либо комментариев от Николая, а когда мы где-то останавливались, Николай с водителем начинали увлеченно фотографировать друг друга) Точно также описывали экскурсию с Николаем в другом отзыве - жаль, что я не придала этому значения.
4 октября 2020
Настоящий охотник за северным сиянием Николай) - Азартный, веселый, легко общается и находит общий язык! Отличная приятная команда из 3-х человек на тёплой машине вместе с Николаем. Организовано было все четко, по времени сориентировал выехали позже чем планировали потому что был дождь, никто просто так прокатиться в дождь даже и не думал! На сиянии туристов не торопил, хотя было понятно что надо уже ехать домой! В описании не было ничего про чай, но чаем напоили и конфетками накормили)! Также в описании ничего не было про профессиональный фотоаппарат и фотосессию, но все было), за что Николаю большое спасибо, это было здорово, и время ожидания пика сияния пролетело незаметно и весело!
23 сентября 2020
Нам слегка не повезло с погодой. Вернее вообще не повезло. Накануне вечером мы выехали, пытались ловить сияние в разных точках, доехали чуть ли не до Териберки, но так и не смогли насладиться им. Особо отмечу, что Николай пытался пробовать разные точки, ловить сияние между облаков, ища просветы и сверяясь с данными специального аналитического сайт. Но. Против природы не попрёшь. Поэтому на следующий день, когда у нас была экскурсия в Териберку, мы задержались там несколько часов вечером и всё-таки чуть-чуть его увидели) Я к тому, что Николай не взял с меня гонорар за первый день и постарался по-максимому восполнить это во-второй, что не получилось в первый. Что конечно, особо подкупает. Как минимум это означает, что человеку не наплевать на то, что он делает и он относиться к своему делу с душой. Ну а против природы не попрёшь) Желаю Николай, когда-нибудь научиться разгонять облака. Удачи и ещё раз спасибо.

Николай проводит ещё 3 экскурсии

Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
От 12 000
10 часов
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
19 отзывов
Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
6 000
6 часов
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
3 отзыва
Познакомиться с традициями и бытом северного народа, попробовать местные блюда и приручить оленя
Зимняя сказка Хибин
От 20 000
11 часов
Зимняя сказка Хибин
Большое путешествие в Кировск: склоны гор, тундра, Снежная Деревня и арт-парк «Таинственный лес»

Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Знакомство с Мурманском и историей русского флота
7 000
3 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
27 отзывов
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
11 500
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
26 отзывов
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
11 500
10 часов
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
20 отзывов
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
5 000
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
15 отзывов
Азартная охота, непередаваемые эмоции и альбом воспоминаний
Тёплая встреча с животными холодного края
3 000
3 часа
Тёплая встреча с животными холодного края
13 отзывов
Подружиться с обитателями Севера, научиться выживать в лесу и узнать о быте полярных народов
Путешествие в Териберку в мини-группе
5 000
9 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
12 отзывов
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана