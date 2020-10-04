3 отзыва оставили туристы

Полярная сказка Из Мурманска мы уедем навстречу ночному небосклону — и будем искать точки с высокими шансами поймать разноцветные всполохи. Вы узнаете о возникновении северного сияния и о том, как к этому явлению относились наши предки. А затем вас заворожит магический северный спектакль! Я с радостью пофотографирую вас, отвечу на любые вопросы и по пути посоветую, куда еще съездить в Мурманской области.
Успешная «охота» Аврора капризна и показывается не в любую погоду — к этому нужно быть готовыми. Мы мониторим активность солнечного ветра каждый день и не выезжаем при неблагоприятных условиях; наша задача — удивить и показать, а не просто покататься. Поэтому путешествие можно перенести. Кроме того, мы в любом случае выезжаем в самые благоприятные места Мурманской области, отслеживая облачность.
Организационные детали
Сезон северного сияния начинается в конце августа и длится до середины апреля
Трансфер на комфортабельном авто включен в стоимость
В путешествие с вами отправлюсь я или другой гид из нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем доброго времени суток! Меня зовут Николай, и я представитель команды лицензированных гидов-экскурсоводов. Мы всегда ищем новое и увлекательное в обыденном, ведь на всё можно смотреть с разных сторон — и будут отличия. Каждый из нас влюблен в наш край и его невероятную природу. С радостью приглашаем вас увидеть красоты Севера и разделить с нами эту любовь!
К сожалению, не могу рекомендовать Николая. Экскурсия началась почти на полчаса позже, чем планировалось, так что когда мы приехали на место, удалось увидеть только краешек очень яркого сияния - всё небо как раз затянули тучи. Затем мы пытались (не очень успешно) найти хоть где-то чистое небо, при этом поездка проходила практически в молчании, без каких-либо комментариев от Николая, а когда мы где-то останавливались, Николай с водителем начинали увлеченно фотографировать друг друга) Точно также описывали экскурсию с Николаем в другом отзыве - жаль, что я не придала этому значения.
Оксана
4 октября 2020
Настоящий охотник за северным сиянием Николай) - Азартный, веселый, легко общается и находит общий язык! Отличная приятная команда из 3-х человек на тёплой машине вместе с Николаем. Организовано было все четко, по времени сориентировал выехали позже чем планировали потому что был дождь, никто просто так прокатиться в дождь даже и не думал! На сиянии туристов не торопил, хотя было понятно что надо уже ехать домой! В описании не было ничего про чай, но чаем напоили и конфетками накормили)! Также в описании ничего не было про профессиональный фотоаппарат и фотосессию, но все было), за что Николаю большое спасибо, это было здорово, и время ожидания пика сияния пролетело незаметно и весело!
Андрей
23 сентября 2020
Нам слегка не повезло с погодой. Вернее вообще не повезло. Накануне вечером мы выехали, пытались ловить сияние в разных точках, доехали чуть ли не до Териберки, но так и не смогли насладиться им. Особо отмечу, что Николай пытался пробовать разные точки, ловить сияние между облаков, ища просветы и сверяясь с данными специального аналитического сайт. Но. Против природы не попрёшь. Поэтому на следующий день, когда у нас была экскурсия в Териберку, мы задержались там несколько часов вечером и всё-таки чуть-чуть его увидели) Я к тому, что Николай не взял с меня гонорар за первый день и постарался по-максимому восполнить это во-второй, что не получилось в первый. Что конечно, особо подкупает. Как минимум это означает, что человеку не наплевать на то, что он делает и он относиться к своему делу с душой. Ну а против природы не попрёшь) Желаю Николай, когда-нибудь научиться разгонять облака. Удачи и ещё раз спасибо.