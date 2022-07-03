Возможно участие с детьми от 7 лет.
Специальной туристической подготовки для маршрута не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к нагрузкам. Очень рекомендуем не брать с собой из вещей ничего лишнего.
Передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе. Поездка в Кашкаранцы осуществляется на автомобиле повышенной проходимости.
До Мурманска можно добраться любым рейсом, прибывающим до 10:30. Если вы поедете на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга, то мы рекомендуем поезд № 016А «Арктика» Москва — Мурманск, который также проходит через Санкт-Петербург. Прибытие — в 11:24, в пути — около 34 часов. Обратно можно добраться на аналогичном поезде № 015А. Отправление в 19:45.