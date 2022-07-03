Сокровища Терского берега

Погулять по старинным поморским сёлам, посетить Кандалакшский заповедник и саамскую этнодеревню

Насладиться своенравной природой Севера и познакомиться с культурой поморов и саамов вы сможете в путешествии по берегу Белого моря.

Вы погуляете по аутентичным сёлам и деревням, проведёте день в атмосферной и фотогеничной Териберке, побываете с экскурсией в Мурманске.

На мысе Корабль попробуем отыскать аметисты, а в Кандалакшском заповеднике полюбуемся сказочной тайгой.
Сокровища Терского берега
Сокровища Терского берега
Сокровища Терского берега
Сокровища Терского берега
Сокровища Терского берега
Сокровища Терского берега
Сокровища Терского берега
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Специальной туристической подготовки для маршрута не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к нагрузкам. Очень рекомендуем не брать с собой из вещей ничего лишнего.
Передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе. Поездка в Кашкаранцы осуществляется на автомобиле повышенной проходимости.
До Мурманска можно добраться любым рейсом, прибывающим до 10:30. Если вы поедете на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга, то мы рекомендуем поезд № 016А «Арктика» Москва — Мурманск, который также проходит через Санкт-Петербург. Прибытие — в 11:24, в пути — около 34 часов. Обратно можно добраться на аналогичном поезде № 015А. Отправление в 19:45.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск: в аэропорту в 10:30 по московскому времени, на ж. - д. вокзале - в 11:30 (возле входа в здание вокзала с платформы) . Гид будет встречать вас у вокзала или выхода из аэропорта
Завершение: Мурманск, около 17:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы не ранее 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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