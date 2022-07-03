Начало: Мурманск: в аэропорту в 10:30 по московскому времени, на ж. - д. вокзале - в 11:30 (возле входа в здание вокзала с платформы) . Гид будет встречать вас у вокзала или выхода из аэропорта

Завершение: Мурманск, около 17:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы не ранее 18:30