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Териберка — берег Северного Ледовитого океана

Николай Г.
Николай Г. – Гид из Мурманска
Путешествие на край Земли — в Териберку.

Нас ждут настоящие приключения на кладбище кораблей прошлого века, знакомство с хаски и оленями, арктическая природа с водопадами, пляжами и бескрайней тундрой.

А дополнит экскурсию ⛳ дегустация местного вина из северных ягод и памятный подарок от гида.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Териберка — берег Северного Ледовитого океана
Териберка — берег Северного Ледовитого океана

Что вы увидите

  • Кладбище кораблей прошлого века
  • Северный Ледовитый океан
  • Водопад
  • Пляж «драконьи яйца»
  • Метеорологическая станция
  • Песчаная бухта Териберки
  • Сейды
  • Хаски и оленей
Посетив край Земли, вы полюбите его также, как и я когда-то. Природная стихия затягивает полностью. Каждая поездка в Териберку проходит с удовольствием и новыми открытиями.
Достопримечательности на маршруте
  • Кладбище кораблей прошлого века
  • Северный Ледовитый океан
  • Водопад
  • Пляж «драконьи яйца»
  • Метеорологическая станция
  • Песчаная бухта Териберки
  • Качели на песчаном пляже
  • Сейды — священные камни саамов
  • Бескрайняя белоснежная арктическая тундра
  • Навестим хаски и оленей
  • Попробуем местное вино 🍷 из северных ягод
  • Посетите самую северную пивоварню

Дополнительные расходы при желании:

    1. Питание в ресторане (два ресторана на выбор)
    2. Морские деликатесы (краб, морской ёж, гребешок)
    3. Зимой поездка в санях на снегоходе
    Каждому гостю памятный сувенир 🎁, жду вас в гости!
    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    • Памятный сувенир
    • Отличное настроение
    Что не входит
    • Питание в ресторане (два ресторана на выбор)
    • Морские деликатесы (краб, морской ёж, гребешок)
    • Зимой поездка в санях на снегоходе
    Начало и место завершения
    🚩 Любая точка в Мурманске
    Териберка — берег Северного Ледовитого океана
    Териберка — берег Северного Ледовитого океана
    Териберка — берег Северного Ледовитого океана
    Териберка — берег Северного Ледовитого океана

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Николай Г.
    Николай Г.
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    Николай Г. проводит ещё 1 экскурсию

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