Посетив край Земли, вы полюбите его также, как и я когда-то. Природная стихия затягивает полностью. Каждая поездка в Териберку проходит с удовольствием и новыми открытиями.
Достопримечательности на маршруте
- Кладбище кораблей прошлого века
- Северный Ледовитый океан
- Водопад
- Пляж «драконьи яйца»
- Метеорологическая станция
- Песчаная бухта Териберки
- Качели на песчаном пляже
- Сейды — священные камни саамов
- Бескрайняя белоснежная арктическая тундра
- Навестим хаски и оленей
- Попробуем местное вино 🍷 из северных ягод
- Посетите самую северную пивоварню
Дополнительные расходы при желании:
1. Питание в ресторане (два ресторана на выбор)
2. Морские деликатесы (краб, морской ёж, гребешок)
3. Зимой поездка в санях на снегоходе
Каждому гостю памятный сувенир 🎁, жду вас в гости!