Посетив край Земли, вы полюбите его также, как и я когда-то. Природная стихия затягивает полностью. Каждая поездка в Териберку проходит с удовольствием и новыми открытиями.

Достопримечательности на маршруте

Кладбище кораблей прошлого века

Северный Ледовитый океан

Водопад

Пляж «драконьи яйца»

Метеорологическая станция

Песчаная бухта Териберки

Качели на песчаном пляже

Сейды — священные камни саамов

Бескрайняя белоснежная арктическая тундра

Навестим хаски и оленей

Попробуем местное вино 🍷 из северных ягод

Посетите самую северную пивоварню

Дополнительные расходы при желании:

1. Питание в ресторане (два ресторана на выбор)

2. Морские деликатесы (краб, морской ёж, гребешок)

3. Зимой поездка в санях на снегоходе

Каждому гостю памятный сувенир 🎁, жду вас в гости!