Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Териберка – дитя сурового Заполярья

Собрать коллекцию необыкновенных пейзажей Арктики и встретиться с мощью Северного Ледовитого океана

Светлана
Светлана – представитель из Мурманска
Какой бы вы ни представляли легендарную Териберку – встреча с ней станет особой главой ваших путешествий.

Наша задача в этом – показать самые яркие фрагменты, из которых складывается антураж поселка.

Вы побываете в мире, где океан веками обрабатывает камни и за считанные годы оставляет от кораблей скелеты, а безнадега обветшалых домов тонет в красоте и мощи природы Арктики.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Териберка – дитя сурового Заполярья
Териберка – дитя сурового Заполярья

Что вас ожидает

Ворота Арктики
Через бескрайние просторы тундры вы отправитесь в рыбацкий поселок, несколько лет назад обретший вторую жизнь. Ранее закрытая территория, теперь это самое доступное место для подъезда к могучему северному океану на машине. По пути вы узнаете о прошлой жизни Териберки и ее традиционном быте. А также о выходе из пограничной зоны и судьбоносных съемках фильма «Левиафан», прославивших поселок.

Контрасты Териберки
Воспринимается это место по-особому, отдельными эпизодами. Вы увидите старые и полуразрушенные дома из советского прошлого, поклонные кресты и саамские сейды. Рассмотрите кладбище кораблей и побываете на побережье с «драконьими яйцами». А также прогуляетесь 👣 по песчаному пляжу и проедете к знаменитому водопаду Батарейского озера (зимой – на снегоходе).

Организационные детали

Дополнительно оплачивается обед в ресторане с традиционной северной кухней (по желанию).

Начало и место завершения
🚩 в Первомайском районе Мурманска
Териберка – дитя сурового Заполярья
Териберка – дитя сурового Заполярья
Териберка – дитя сурового Заполярья
Териберка – дитя сурового Заполярья
Териберка – дитя сурового Заполярья
Териберка – дитя сурового Заполярья
Териберка – дитя сурового Заполярья
Териберка – дитя сурового Заполярья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я организую сплавы на катамаранах, походы на морских каяках, автотуры на внедорожниках по Кольскому полуострову, походы в Хибины и Ловозерские тундры, по Терскому берегу и полуостровам Средний и Рыбачий. Инструктор-проводник водного туризма, альпинист, водитель со стажем 20 лет. Более 10 лет исследую свой родной полуостров. Работаю в команде увлеченных гидов и отличных проводников, готовых влюбить в красоты Севера. Приезжайте — мы будем рады вас видеть в гостях!
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