Борис проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Териберка — край земли, начало океана

Побывать в знаменитом поморском селе, прикоснуться к заполярному быту и открыть незабываемые пейзажи

Борис
Борис – представитель из Мурманска
Русский Север — особенный мир, а Териберка — едва ли не лучшее место, где можно встретиться с его самыми яркими сторонами.

Вы побываете на берегу свирепого Северного Ледовитого океана, узнаете о верованиях коренных жителей — саамов и увидите готовые «декорации» для фильмов фэнтези, например, пляж 🏖️ с драконьими яйцами.

А также послушаете об истории 📖 и жизни рыбацкой деревушки.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 1200010 800 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана

Что вас ожидает

«Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам»
Путь из Мурманска в Териберку — уже само по себе приключение, по дороге вы познакомитесь с природой и пейзажами Кольского полуострова, узнаете о символике знаменитых саамских сейдов, посетите красивую видовую площадку и даже сможете поучаствовать в традиции, загадав желание у Стража Севера. А на обратном пути, если повезет, застанете легендарное Северное сияние — зрелище сказочной красоты, которое для местных жителей — рядовое явление.

Визитные карточки Териберки
В поморском селе я расскажу о старинном рыбацком быте и славе деревни, распространившейся после выхода на экраны фильма Андрея Звягинцева «Ливиафан». Я отвезу вас к волшебным пейзажам океана и покажу место обитания дельфинов 🐬 и китов. Вы также посетите бархатный песчаный пляж 🏖️ и рассмотрите причудливые камни на пляже «Яйца дракона». Откроете зрелищный вид Батарейского водопада. А в одном из местных заведений с видом на морские просторы, пообедаете блюдами домашней кухни 🥧.

Организационные детали

Дополнительных расходов, за исключением трат в кафе, не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 на площади Пять углов
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана
Териберка — край земли, начало океана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Борис
Борис
Привет, я Борис. Мне 34 года, и я основатель своей туристической компании. Есть свой автопарк, техника, база отдыха и богатый опыт поездок разного уровня. С моей командой мы показываем гостям нашего края, насколько Север может быть красив и загадочен, сколько вокруг ярких красок и впечатлений. С нами интересно, безопасно и мы не подведем!
Напишите мне

Борис проводит ещё 2 экскурсии

Зимнее сафари по кольской тундре
скидка10%
От
6000
5 400
2 часа
Зимнее сафари по кольской тундре
Покататься на снегоходах с инструктором и отдохнуть среди северных красот в окрестностях Мурманска
В гости к кольским лапландцам — саамам
скидка10%
От
9000
8 100
7 часов
В гости к кольским лапландцам — саамам
Познакомиться с культурой и традициями коренного народа Севера в этнической деревне

Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
11 700
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
36 отзывов
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
От 12 000
10 часов
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
30 отзывов
Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
7 000
3 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
30 отзывов
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Путешествие в Териберку в мини-группе
5 000
10 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
28 отзывов
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
5 000
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
25 отзывов
Азартная охота, непередаваемые эмоции и альбом воспоминаний
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
11 500
8 часов
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
21 отзыв
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии