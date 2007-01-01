Что вас ожидает

Дегустация на сыроварне

Твёрдые и мягкие, с голубой и белой плесенью — вы попробуете более 15 видов сыра и разберётесь, с какими напитками и продуктами их сочетать. Узнаете о замкнутом цикле производства на сыроварне, о том, какое современное оборудование здесь используют и какое молоко выбирают для сыров.

Родник Никола Ключ

Далее направимся в одну уютную деревушку, жители которой славятся своим здоровьем. Считается, что это все благодаря целебной родниковой воде! Вы услышите о том, как родник связан с Николой Угодником, и испьете прохладной ключевой воды.

Городец: музей под открытым небом

Древние валы и оборонительные сооружения, бивни мамонтов в городском музее, крупнейшая коллекция самоваров в России, деревянный комплекс «Город Мастеров» и целый Музейный квартал — здесь многое может впечатлить! Вы услышите самое важное о городецких достопримечательностях и посетите несколько экспозиций, а по желанию даже сможете поучаствовать в ремесленном мастер-классе. Кроме того, по пути мы увидим плотину Горьковского водохранилища.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Трансфер на минивэне входит в стоимость

Экскурсия начинается у вашего подъезда или любого удобного места в Нижнем Новгороде

Стоимость актуальна на выходные дни, в будние дни стоимость уточняйте в переписке

Дополнительные расходы