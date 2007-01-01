Что вас ожидает
Дегустация на сыроварне
Твёрдые и мягкие, с голубой и белой плесенью — вы попробуете более 15 видов сыра и разберётесь, с какими напитками и продуктами их сочетать. Узнаете о замкнутом цикле производства на сыроварне, о том, какое современное оборудование здесь используют и какое молоко выбирают для сыров.
Родник Никола Ключ
Далее направимся в одну уютную деревушку, жители которой славятся своим здоровьем. Считается, что это все благодаря целебной родниковой воде! Вы услышите о том, как родник связан с Николой Угодником, и испьете прохладной ключевой воды.
Городец: музей под открытым небом
Древние валы и оборонительные сооружения, бивни мамонтов в городском музее, крупнейшая коллекция самоваров в России, деревянный комплекс «Город Мастеров» и целый Музейный квартал — здесь многое может впечатлить! Вы услышите самое важное о городецких достопримечательностях и посетите несколько экспозиций, а по желанию даже сможете поучаствовать в ремесленном мастер-классе. Кроме того, по пути мы увидим плотину Горьковского водохранилища.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Трансфер на минивэне входит в стоимость
- Экскурсия начинается у вашего подъезда или любого удобного места в Нижнем Новгороде
- Стоимость актуальна на выходные дни, в будние дни стоимость уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
- Дегустация сыров — 900 руб. /чел., катание на лошадях — 150 руб. /чел. (по желанию)
- Входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Музей Город Мастеров и Музей самоваров — 600 руб. /чел. (на месте гиду)
- По желанию чаепитие из самовара с городецкими пряниками — от 100 руб. /чел.
- Мастер-классы по желанию — от 150 руб. /чел. — по ткачеству, лозоплетению, городецкой росписи, глиняной свистульке и др.
- Обед (по желанию) — обед в кафе от 350 руб. /чел.
- Начало возможно также из Балахны, Заволжья, Дзержинска, Кстово, Бора, Богородска (стоимость уточняйте в переписке)