На сырную ферму, в уютный Городец и к источнику Никола Ключ

Продегустировать сыры, впечатлиться деревянным кружевом и испить целебной воды

Из Нижнего Новгорода мы отправимся на местное производство сыров — вы оцените их вкус и узнаете, с чем сочетать разные виды.

После заглянем в деревушку и поговорим о легенде Никола Ключа.

А в Городце вы познакомитесь с местными ремёслами, прогуляетесь по улочкам Музейного квартала и поймете, чем ещё примечательны эти места.
На сырную ферму, в уютный Городец и к источнику Никола Ключ
На сырную ферму, в уютный Городец и к источнику Никола Ключ
На сырную ферму, в уютный Городец и к источнику Никола Ключ
На сырную ферму, в уютный Городец и к источнику Никола Ключ
На сырную ферму, в уютный Городец и к источнику Никола Ключ
На сырную ферму, в уютный Городец и к источнику Никола Ключ
На сырную ферму, в уютный Городец и к источнику Никола Ключ

Что вас ожидает

Дегустация на сыроварне

Твёрдые и мягкие, с голубой и белой плесенью — вы попробуете более 15 видов сыра и разберётесь, с какими напитками и продуктами их сочетать. Узнаете о замкнутом цикле производства на сыроварне, о том, какое современное оборудование здесь используют и какое молоко выбирают для сыров.

Родник Никола Ключ

Далее направимся в одну уютную деревушку, жители которой славятся своим здоровьем. Считается, что это все благодаря целебной родниковой воде! Вы услышите о том, как родник связан с Николой Угодником, и испьете прохладной ключевой воды.

Городец: музей под открытым небом

Древние валы и оборонительные сооружения, бивни мамонтов в городском музее, крупнейшая коллекция самоваров в России, деревянный комплекс «Город Мастеров» и целый Музейный квартал — здесь многое может впечатлить! Вы услышите самое важное о городецких достопримечательностях и посетите несколько экспозиций, а по желанию даже сможете поучаствовать в ремесленном мастер-классе. Кроме того, по пути мы увидим плотину Горьковского водохранилища.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Трансфер на минивэне входит в стоимость
  • Экскурсия начинается у вашего подъезда или любого удобного места в Нижнем Новгороде
  • Стоимость актуальна на выходные дни, в будние дни стоимость уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • Дегустация сыров — 900 руб. /чел., катание на лошадях — 150 руб. /чел. (по желанию)
  • Входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Музей Город Мастеров и Музей самоваров — 600 руб. /чел. (на месте гиду)
  • По желанию чаепитие из самовара с городецкими пряниками — от 100 руб. /чел.
  • Мастер-классы по желанию — от 150 руб. /чел. — по ткачеству, лозоплетению, городецкой росписи, глиняной свистульке и др.
  • Обед (по желанию) — обед в кафе от 350 руб. /чел.
  • Начало возможно также из Балахны, Заволжья, Дзержинска, Кстово, Бора, Богородска (стоимость уточняйте в переписке)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — официальная туристическая компания, работающая с 2007 года. Наши лицензированные опытные гиды покажут вам знаковые и неизведанные места Нижнего Новгорода и расскажут о городе все самое важное и интересное. С нами вам точно не будет скучно!
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