Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
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147 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли.
Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Интересные факты и захватывающие истории
В начале путешествия вы увидите Нижегородскую ярмарку, где когда-то кипела бурная торговля, и узнаете, почему именно здесь был заложен город и кто дал ему такое имя. Следом по Канавинскому мосту отправитесь в «сердце» Нижнего Новгорода — на площадь Минина и Пожарского. Впечатлившись широтой Волги-матушки у памятника Чкалову, поедете в усадьбу Рукавишниковых и рассмотрите знаменитый «дом на миллион».
Лестница «восьмеркой» и барочная Рождественская церковь
Спустившись по самому крутому съезду города на Нижневолжскую набережную, вы увидите канатную дорогу и парк Победы. Далее раскроете секреты Чкаловской лестницы и узнаете легенду о зодчем, построившем Рождественскую церковь — памятник строгановского барокко. А на площади Народного единства познакомитесь с историей нижегородского ополчения и жизнью бурлаков.
Кремль и Стрелка Оки и Волги
Следующей нашей остановкой станет одна из красивейших смотровых площадок России — набережная Федоровского, где я расскажу историю Стрелки Оки и Волги и собора Александра Невского. В завершение мы отправимся на прогулку по Кремлю, где вы увидите старинные церкви и раскроете особенности их архитектуры.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Детям до 5 лет бесплатно
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta. Есть детское кресло для совсем маленьких путешественников.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 967 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я живу в Нижнем Новгороде уже 11 лет и обожаю этот город за его бескрайние просторы и современный дух. Приглашаю в гости на нижегородскую землю: я покажу историческую и творческую части Нижнего и расскажу, чем живет и дышит наш город. До скорой встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 147 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников
Е
Елена
17 сен 2023
16 сентября экскурсовод Дарья провела экскурсию по городу. Прекрасная поездка,очень интересный рассказ о городе. Получили полное представление об истории города и главных достопримечательностях. Всем рекомендуем этого замечательного гида.
И
Ирина
28 июля 2023
Были на экскурсии в феврале, переживали, что погода может помешать восприятию, но совершенно зря. Отлично проехались по городу, погуляли, прослушали интересный рассказ. Маршрут отлично продуман, было очень интересно, спасибо Дарья.
Н
Наталья
11 июня 2023
Автомобильное путешествие по Нижнему Новгороду с Дарьей понравилось! Не скучно, очень удобная машина, по времени все четко. Рекомендую!
Анна
2 июня 2023
Нам очень понравилась экскурсия с Дарьей. Интересно, познавательно. Время пролетело незаметно. Я была с сыновьями 12 и 17 лет, они тоже впечатлились. Благодарим Дарью!
Д
Дмитрий
1 июня 2023
Впервые посетили Нижний Новгород. Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации. Однозначно рекомендуем данную экскурсию, как и самого экскурсовода!
Е
Елена
1 июня 2023
Были на экскурсии 29 мая 2023 года. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что очень важно, во-первых, чтобы увидеть максимально количество достопримечательностей, и, во-вторых, не утомительно даже для нас, уже не юных женщин. Программа экскурсии и информация - оптимальные для обзорной экскурсии для тех, кто первый раз в городе. Большое спасибо Дарье!
В
Виктория
9 мая 2023
Отличный экскурсовод и маршрут. ВСП удобно, четко и понятно. Очень рекомендую как саму экскурсию для знакомства с Новгородом, так и саму Дарью 🙏
Анастасия
6 мая 2023
С мужем впервые посетили Нижний Новгород, для ознакомления выбрали обзорную экскурсию с Дарьей. Потрясающий экскурсовод! Информация доступная, интересная, не обыденная. Открыли Нижний для себя по-новому) спасибо большое!
Елена
14 апр 2023
Дарья прекрасный экскурсовод! За 2ч мы увидели и узнали очень много. Есть желание вернуться в этот город. Рекомендуем
Е
Екатерина
8 апр 2023
Я почувствовала себя как на уроке. Познавательно-да, интересно-нет. Те не было ощущения, как у экскурсоводов в других городах, было ощущение, что мы в потоке. Справился ли экскурсовод со своей работой-справилась, буду ли рекомендовать друзьям-именно этого экскурсовода-нет. Жаль, что отменился первый экскурсовод, которого я выбирала опираясь на отзывы и свои ощущения
Е
Екатерина
2 апр 2023
Дарья отличный экскурсовод и очень приятный собеседник. Экскурсия прошла на одном дыхании, словно знакомы с Дарьей много лет)) отличная программа экскурсии, которая проходит на комфортабельном автомобиле, узнали много нового о Нижнем Новгороде. Рекомендуем!
С
Сергей
30 мар 2023
Очень понравился рассказ Дарьи, я с супругой дополнили свои знания о Нижнем Новгороде. Советую взять данную экскурсию.
Анастасия
3 мар 2023
Дарья опытный экскурсовод, с прекрасным знанием города, провела нам экскурсию на отличном комфортабельном автомобиле, использовала дополнительные материалы (гравюры прошлого века, картины), отвечала на дополнительные вопросы не по маршруту и в целом очень доброжелательный человек и собеседник. Рекомендую!
Ю
Юлия
3 мар 2023
Добрый день! В день экскурсии (22.02.) было морозно, для пешей прогулки-очень холодно. Поэтому экскурсия на машине зимой самое то! 👍 Понравилось, Дарья много что успела рассказать/показать. Не во все места смогли проехать(перекрытия были), в целом очень даже! Для знакомства с городом рекомендуем! Также Дарья отвечала и на наши вопросы, посоветовала куда сходить, где покушать, довезла до нужного нам места(за что отдельно большое спасибо😊) Остались довольны! И, конечно, в тёплое время хочется вернуться в Нижний Новгород-очень красивый город!
Ю
Юлия
27 фев 2023
Экскурсия по Нижнему Новгороду с Дарьей интересна и познавательна. Дарья прекрасный рассказчик и водитель! Жаль, что время очень быстро пролетело. 2 часа маловато для такой экскурсии:))
Ещё 132 отзыва
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