Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода

Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии

5
147 отзывов
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Ответы на вопросы
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли.

Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Интересные факты и захватывающие истории

В начале путешествия вы увидите Нижегородскую ярмарку, где когда-то кипела бурная торговля, и узнаете, почему именно здесь был заложен город и кто дал ему такое имя. Следом по Канавинскому мосту отправитесь в «сердце» Нижнего Новгорода — на площадь Минина и Пожарского. Впечатлившись широтой Волги-матушки у памятника Чкалову, поедете в усадьбу Рукавишниковых и рассмотрите знаменитый «дом на миллион».

Лестница «восьмеркой» и барочная Рождественская церковь

Спустившись по самому крутому съезду города на Нижневолжскую набережную, вы увидите канатную дорогу и парк Победы. Далее раскроете секреты Чкаловской лестницы и узнаете легенду о зодчем, построившем Рождественскую церковь — памятник строгановского барокко. А на площади Народного единства познакомитесь с историей нижегородского ополчения и жизнью бурлаков.

Кремль и Стрелка Оки и Волги

Следующей нашей остановкой станет одна из красивейших смотровых площадок России — набережная Федоровского, где я расскажу историю Стрелки Оки и Волги и собора Александра Невского. В завершение мы отправимся на прогулку по Кремлю, где вы увидите старинные церкви и раскроете особенности их архитектуры.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Детям до 5 лет бесплатно
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta. Есть детское кресло для совсем маленьких путешественников.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 147 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

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Е
17 сен 2023
16 сентября экскурсовод Дарья провела экскурсию по городу. Прекрасная поездка,очень интересный рассказ о городе. Получили полное представление об истории города и главных достопримечательностях. Всем рекомендуем этого замечательного гида.
И
28 июля 2023
Были на экскурсии в феврале, переживали, что погода может помешать восприятию, но совершенно зря. Отлично проехались по городу, погуляли, прослушали интересный рассказ. Маршрут отлично продуман, было очень интересно, спасибо Дарья.
Н
11 июня 2023
Автомобильное путешествие по Нижнему Новгороду с Дарьей понравилось! Не скучно, очень удобная машина, по времени все четко. Рекомендую!
Анна
2 июня 2023
Нам очень понравилась экскурсия с Дарьей. Интересно, познавательно. Время пролетело незаметно. Я была с сыновьями 12 и 17 лет, они тоже впечатлились. Благодарим Дарью!
Д
1 июня 2023
Впервые посетили Нижний Новгород. Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации. Однозначно рекомендуем данную экскурсию, как и самого экскурсовода!
Е
1 июня 2023
Были на экскурсии 29 мая 2023 года. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что очень важно, во-первых, чтобы увидеть максимально количество достопримечательностей, и, во-вторых, не утомительно даже для нас, уже не юных женщин. Программа экскурсии и информация - оптимальные для обзорной экскурсии для тех, кто первый раз в городе. Большое спасибо Дарье!
В
9 мая 2023
Отличный экскурсовод и маршрут. ВСП удобно, четко и понятно. Очень рекомендую как саму экскурсию для знакомства с Новгородом, так и саму Дарью 🙏
Анастасия
6 мая 2023
С мужем впервые посетили Нижний Новгород, для ознакомления выбрали обзорную экскурсию с Дарьей. Потрясающий экскурсовод! Информация доступная, интересная, не обыденная. Открыли Нижний для себя по-новому) спасибо большое!
Елена
14 апр 2023
Дарья прекрасный экскурсовод! За 2ч мы увидели и узнали очень много. Есть желание вернуться в этот город. Рекомендуем
Е
8 апр 2023
Я почувствовала себя как на уроке. Познавательно-да, интересно-нет. Те не было ощущения, как у экскурсоводов в других городах, было ощущение, что мы в потоке. Справился ли экскурсовод со своей работой-справилась, буду ли рекомендовать друзьям-именно этого экскурсовода-нет. Жаль, что отменился первый экскурсовод, которого я выбирала опираясь на отзывы и свои ощущения
Е
2 апр 2023
Дарья отличный экскурсовод и очень приятный собеседник. Экскурсия прошла на одном дыхании, словно знакомы с Дарьей много лет)) отличная программа экскурсии, которая проходит на комфортабельном автомобиле, узнали много нового о Нижнем Новгороде. Рекомендуем!
С
30 мар 2023
Очень понравился рассказ Дарьи, я с супругой дополнили свои знания о Нижнем Новгороде. Советую взять данную экскурсию.
Анастасия
3 мар 2023
Дарья опытный экскурсовод, с прекрасным знанием города, провела нам экскурсию на отличном комфортабельном автомобиле, использовала дополнительные материалы (гравюры прошлого века, картины), отвечала на дополнительные вопросы не по маршруту и в целом очень доброжелательный человек и собеседник. Рекомендую!
Ю
3 мар 2023
Добрый день!
В день экскурсии (22.02.) было морозно, для пешей прогулки-очень холодно. Поэтому экскурсия на машине зимой самое то! 👍
Понравилось, Дарья много что успела рассказать/показать. Не во все места смогли проехать(перекрытия были), в целом очень даже! Для знакомства с городом рекомендуем!
Также Дарья отвечала и на наши вопросы, посоветовала куда сходить, где покушать, довезла до нужного нам места(за что отдельно большое спасибо😊) Остались довольны!
И, конечно, в тёплое время хочется вернуться в Нижний Новгород-очень красивый город!
Добрый день!
Ю
27 фев 2023
Экскурсия по Нижнему Новгороду с Дарьей интересна и познавательна. Дарья прекрасный рассказчик и водитель! Жаль, что время очень быстро пролетело. 2 часа маловато для такой экскурсии:))
Ещё 132 отзыва

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