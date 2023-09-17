Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли. Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.

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Описание

Что вас ожидает

Интересные факты и захватывающие истории

В начале путешествия вы увидите Нижегородскую ярмарку, где когда-то кипела бурная торговля, и узнаете, почему именно здесь был заложен город и кто дал ему такое имя. Следом по Канавинскому мосту отправитесь в «сердце» Нижнего Новгорода — на площадь Минина и Пожарского. Впечатлившись широтой Волги-матушки у памятника Чкалову, поедете в усадьбу Рукавишниковых и рассмотрите знаменитый «дом на миллион».

Лестница «восьмеркой» и барочная Рождественская церковь

Спустившись по самому крутому съезду города на Нижневолжскую набережную, вы увидите канатную дорогу и парк Победы. Далее раскроете секреты Чкаловской лестницы и узнаете легенду о зодчем, построившем Рождественскую церковь — памятник строгановского барокко. А на площади Народного единства познакомитесь с историей нижегородского ополчения и жизнью бурлаков.

Кремль и Стрелка Оки и Волги

Следующей нашей остановкой станет одна из красивейших смотровых площадок России — набережная Федоровского, где я расскажу историю Стрелки Оки и Волги и собора Александра Невского. В завершение мы отправимся на прогулку по Кремлю, где вы увидите старинные церкви и раскроете особенности их архитектуры.

Организационные детали