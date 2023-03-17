Групповая экскурсионная программа «Легенды старого Нижнего»

Исследовать нижегородский Кремль и прилегающие к нему исторические районы

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Сердце Нижнего Новгорода — это Кремль, Большая Покровская улица, старинные церкви и современная набережная.

Хотите увидеть весь центр за один день? На автобусно-пешеходной экскурсии в группе до 30 человек вас ждут как парадные виды на город, так и атмосферные улочки с пёстрой контрастной архитектурой.
Групповая экскурсионная программа «Легенды старого Нижнего»
Групповая экскурсионная программа «Легенды старого Нижнего»
Групповая экскурсионная программа «Легенды старого Нижнего»
Групповая экскурсионная программа «Легенды старого Нижнего»
Групповая экскурсионная программа «Легенды старого Нижнего»
Групповая экскурсионная программа «Легенды старого Нижнего»
Групповая экскурсионная программа «Легенды старого Нижнего»
Групповая экскурсионная программа «Легенды старого Нижнего»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Большое путешествие

Нижний Новгород богат историей, архитектурой и прекрасными видами. В этом туре мы собрали самые значимые места и спланировали экскурсионную программу в группе до 30 человек, чтобы вы смогли увидеть максимум.

Как пройдёт ваш день

12:30 — 15:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Влюбиться в Нижний»
15:00 — 16:30 Пешеходная экскурсия «Тайны Нижегородского кремля»

«Влюбиться в Нижний»

Побываем в местах, которым город обязан своей славой. Нижегородская ярмарка — некогда крупнейшая торговая точка Европы, где наживали и тратили миллионы. Улица Рождественская — деловой центр города 19 столетия, чей облик сохранился практически без изменений. Банки, церкви, доходные дома — воплощённый дух российского купечества и золотого века Нижнего. В завершение совершим променад по Нижневолжской набережной и восхитимся видом на Чкаловскую лестницу, гигантской «восьмёркой» поднимающуюся по крутому склону Кремлёвского холма.

«Тайны Нижегородского кремля»

Кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других… Каждая эпоха оставила здесь свой след. По кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания до наших дней. Этим мы и займёмся!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Это авто-пешеходная программа, проходит на микроавтобусе или комфортабельном туристическом автобусе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Большая Покровская улица
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Чкаловская лестница
Рождественская улица
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Для студентов
Мифы и легенды
Кремль
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