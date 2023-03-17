Сердце Нижнего Новгорода — это Кремль, Большая Покровская улица, старинные церкви и современная набережная. Хотите увидеть весь центр за один день? На автобусно-пешеходной экскурсии в группе до 30 человек вас ждут как парадные виды на город, так и атмосферные улочки с пёстрой контрастной архитектурой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Большое путешествие

Нижний Новгород богат историей, архитектурой и прекрасными видами. В этом туре мы собрали самые значимые места и спланировали экскурсионную программу в группе до 30 человек, чтобы вы смогли увидеть максимум.

Как пройдёт ваш день

12:30 — 15:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Влюбиться в Нижний»

15:00 — 16:30 Пешеходная экскурсия «Тайны Нижегородского кремля»

«Влюбиться в Нижний»

Побываем в местах, которым город обязан своей славой. Нижегородская ярмарка — некогда крупнейшая торговая точка Европы, где наживали и тратили миллионы. Улица Рождественская — деловой центр города 19 столетия, чей облик сохранился практически без изменений. Банки, церкви, доходные дома — воплощённый дух российского купечества и золотого века Нижнего. В завершение совершим променад по Нижневолжской набережной и восхитимся видом на Чкаловскую лестницу, гигантской «восьмёркой» поднимающуюся по крутому склону Кремлёвского холма.

«Тайны Нижегородского кремля»

Кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других… Каждая эпоха оставила здесь свой след. По кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания до наших дней. Этим мы и займёмся!

Организационные детали