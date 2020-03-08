4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые интересные и значимые места города на насыщенной обзорной экскурсии

Сергей
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Сергей – ваш гид
Вы услышите о становлении и развитии Нижнего и судьбах людей, повлиявших на его историю.

Я расскажу, зачем Горький ночевал с «беднотой», что здесь делал Шаляпин, как лось на гербе города стал оленем и где жил в ссылке Сахаров.

А еще вы узнаете, что такое «нижегородский небоскреб» и где начинался тракт на Москву.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Влюбиться в Нижний Новгород за один день!
Влюбиться в Нижний Новгород за один день!

Что вас ожидает

Нижегородская ярмарка и главные городские храмы
Вы посетите величественный собор Александра Невского и самую красивую церковь Нижнего Новгорода — Рождественскую. Раскроете особенности ступинской росписи в Спасском Староярмарочном соборе, полюбуетесь архитектурой Главного ярмарочного дома и услышите историю Нижегородской ярмарки.

Чкаловская лестница и площадь Народного единства
На площади Народного единства я покажу памятник Минину и Пожарскому и расскажу о Нижегородском ополчении. А еще вы увидите здесь: Казанскую церковь, Бугровский ночлежный дом, чайную «Столбы», кремлевский элеватор и церковь Иоанна Предтечи. Следом рассмотрите знаменитую Чкаловскую лестницу и символ Нижнего — катер «Герой».

Кремль и дома знаменитых жителей
Гуляя по территории Кремля, вы услышите историю Зачатьевской и Дмитриевской башен и полюбуетесь заволжскими далями. Кроме того, я обязательно покажу здания, связанные с незаурядными нижегородцами. Так, вы увидите особняк и домовую церковь купца Олисова, усадьбу механика-самоучки Кулибина и дом-музей Каширина, принадлежавший деду Горького.

Другие достопримечательности Нижнего
На купеческой улице Ильинской вы увидите памятник «Буревестник революции», Вознесенскую церковь и Казанскую часовню. А на Верхневолжской набережной — особняки нижегородских купцов первой гильдии. И это далеко не все! Вас также ждут: «Черный» пруд, Лыкова дамба, церковь Жен-Мироносиц, Михайло-Архангельский собор, остатки Кремлевского оборонительного вала, Большая Покровская улица и другие интересные места нашего замечательного города.

Организационные детали

  • Я сторонник индивидуального подхода и с радостью подстрою маршрут и тематику повествования под ваши личные интересы
  • Экскурсия сопровождается показом старинных фотографий и литографий
  • Возможно проведение экскурсии на автомобиле или микроавтобусе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Влюбиться в Нижний Новгород за один день!
Влюбиться в Нижний Новгород за один день!
Влюбиться в Нижний Новгород за один день!
Влюбиться в Нижний Новгород за один день!
Влюбиться в Нижний Новгород за один день!
Влюбиться в Нижний Новгород за один день!
Влюбиться в Нижний Новгород за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, мне 44 года. Я коренной нижегородец, путешественник с большим стажем и увлеченный своим делом, ответственный гид. Экскурсии провожу в формате интерактивного общения, а не лекции. Я противник работы по шаблону — люблю диалог, дополнительные вопросы и всегда открыт к пожеланиям гостей!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Экскурсия очень понравилась! Проводил не Сергей, а его жена Любовь. Экскурсию провела замечательно. Жаль что было очень прохладно и пришлось минут на 40 закончить раньше. Девочки мои сильно замёрзли.
25 февраля 2020
Были в Нижнем Новгороде 23 февраля. С погодой честно не повезло, но Сергей провел экскурсию на высшем уровне. В машине было тепло и уютно. Сложилось впечатление , что приехал в гости к старому другу который с любовь и знанием провез нас по значимым местам родного города. Узнали много интересного и познавательного. Чувствовалось , что Сергей обладает великолепными знаниями по теме. Всем гостям города рекомендую посетить экскурсии, которые проводить Сергей.
Любовь
20 февраля 2020
Да, три часа пешком мы бы не осилили. А вот на микроавтобусе экскурсия пролетела незаметно.
Сергей знает столько исторических фактов и дат, диву даешься, как можно запомнить!
Ни один вопрос не остался без ответа. Наш гид их щелкал, как орешки. Не торопил на объектах, уточнял, что нам интересно в первую очередь, где остановиться, а что пропустить...
В Нижнем бывали часто, а вот "Влюбиться в Нижний Новгород за один день" смогли только сейчас. Спасибо, Сергей!
Насыщенная экскурсия, рекомендую всем!
30 января 2020
За один день нам удалось познакомится с Нижним Новгородом и увидеть все самые интересные места. Спасибо Сергею за комфортную и хорошо организованную экскурсию. Сразу видно, что Сергей профессионал в своем деле, вся информация преподносилась в легком, интересном и хорошо усвояемом виде. Жаль, что нам не повезло с погодой....был снегопад и туман и мы не смогли увидеть всех красот города....правда теперь у нас есть повод вернуться в Нижний в «зеленое» время года. Отдельная благодарность нашему гиду за ресторан «Бакинская улица», еда восхитительная, много попробовав и зная толк в еде, придраться было не к чему, очень вкусно.

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