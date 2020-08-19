2 отзыва оставили туристы

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Мир Горького

Узнать больше о писателе и понять, чем жил Нижний в его эпоху

5
2 отзыва
Ольга
Ольга – Гид из Нижнего Новгорода
В чём феномен Горького? Человек, псевдонимом которого назвали город 🏙️ ещё при жизни.

Кто в 35 лет стал драматургом с мировым именем.

Я соберу правдивый образ Пешкова по отдельным любопытным фактам из его биографии, а также представлю для вас быт нижегородцев, что жили в одно время с писателем.

Вы перенесётесь в 19 век и увидите Нижний Новгород глазами Максима Горького.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Мир Горького
Мир Горького

Что вас ожидает

О Горьком и быте горожан в 19 веке
Это литературно-биографическая экскурсия ⛳. Мы поговорим о Максиме Горьком в период его жизни в Нижнем Новгороде и о людях, с которыми он был близок. Затронем произведения, которые он здесь написал, и разберёмся в том, каким же был город 🏙️ в его время и что с тех пор изменилось в Нижнем Новгороде.

Кроме того, я погружу вас в эпоху 19 — начала 20 века и расскажу о жизни простых (и не очень) нижегородцев. Как жили дети и взрослые? С какого возраста они начинали работать? Какие книги читали? На что хватало их заработка? Здесь же и история 📖 города — вот тут был овраг, а вон там — поля, а теперь — пара улиц в центре.

Места, где отметился — при жизни и после — Максим Горький
Маршрут проходит в историческом центре — но не по парадным улицам, а «по дворам», по окраине старого Нижнего. Мы встретимся на площади Горького у памятника писателю. Вы увидите дом, где Алёша Пешков еще подростком служил у чертёжника Сергеева (он описан в повести «В людях»); улочку, где состоялась его первая встреча с Владимиром Галактионовичем Короленко; тюрьму, в которой Алексей Максимович находился под арестом, и многое другое. А закончим у дома, где Горький родился.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 — пл. Горького
Мир Горького
Мир Горького
Мир Горького
Мир Горького
Мир Горького
Мир Горького

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, друзья! Я выпускница старейшей в городе школы экскурсоводов и просто человек, увлеченный историей родного города. Я люблю читать о городе, гулять по нему, встречаться с единомышленниками и искать ответы на вечные вопросы о том, какими были наши предки, как они жили и так ли уж мы теперь от них отличаемся. С радостью покажу вам любимый город и расскажу о нем массу увлекательных историй! Приезжайте, у нас есть на что посмотреть и о чем послушать!
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2 отзыва оставили туристы

19 августа 2020
Ольга, спасибо Вам большое за замечательное путешествие посвящённое Максиму Горькому! Это было интересно рассказано живым языком, который был понятен и не скучен ребенку. Погулять по городу и посмотреть на его старые домики со своей литературной историей и погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи было очень и очень увлекательно.
7 августа 2020
Огромное спасибо за качественную, интересную историю жизни, деятельности, творчества Максима Горького!!! Два часа пролетели как миг. Благодарим Ольгу за путешествие, мне кажется, немногие знают и смогли посмотреть сохранившиеся дома, мы и не догадывались как много интересного можно узнать и посетить и увидеть! Дочь 12-ТТ лет была тоже в восторге, слушала не отвлекаясь! Рекомендуем!!!

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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