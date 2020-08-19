2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

О Горьком и быте горожан в 19 веке

Это литературно-биографическая экскурсия ⛳. Мы поговорим о Максиме Горьком в период его жизни в Нижнем Новгороде и о людях, с которыми он был близок. Затронем произведения, которые он здесь написал, и разберёмся в том, каким же был город 🏙️ в его время и что с тех пор изменилось в Нижнем Новгороде.

Кроме того, я погружу вас в эпоху 19 — начала 20 века и расскажу о жизни простых (и не очень) нижегородцев. Как жили дети и взрослые? С какого возраста они начинали работать? Какие книги читали? На что хватало их заработка? Здесь же и история 📖 города — вот тут был овраг, а вон там — поля, а теперь — пара улиц в центре.

Места, где отметился — при жизни и после — Максим Горький

Маршрут проходит в историческом центре — но не по парадным улицам, а «по дворам», по окраине старого Нижнего. Мы встретимся на площади Горького у памятника писателю. Вы увидите дом, где Алёша Пешков еще подростком служил у чертёжника Сергеева (он описан в повести «В людях»); улочку, где состоялась его первая встреча с Владимиром Галактионовичем Короленко; тюрьму, в которой Алексей Максимович находился под арестом, и многое другое. А закончим у дома, где Горький родился.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.