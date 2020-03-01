Алексей проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Пушкинские владения: вернуться в 18 век

Несколько часов в пути будут насыщены интересными рассказами о русском поэте и тех местах, где он обитал. А как только вы доберётесь до Большого Болдино, картинки тотчас оживут и предстанут перед вами во всём своём очаровании, которое время только украсило. Во владениях Александра Сергеевича вы осмотрите:

родовую усадьбу, в которой сохранился господский дом, вотчинная контора, хозяйственные строения и другие здания, в своё время служившие писателю.

дом-музей, где всё воссоздано именно в том виде, как было в дни пребывания там поэта.

церковь Успения ХVIII века, её построил ещё дед Пушкина, когда обустраивал имение. А к 200-летию со дня рождения поэта святыня была восстановлена.

рощу Лучинник — любимое место писателя, где он провёл немало часов за неспешными прогулками.

За неторопливым исследованием старинных парков вы почувствуете очарование той далёкой эпохи и прикоснётесь к тайне пушкинского вдохновения. А после Большого Болдино отправитесь в село Львовка, где расположился музей героев «Повестей Белкина». Он и станет финальной точкой в вашем знакомстве с краем писателя.