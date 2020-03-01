Алексей проводит ещё 8 экскурсий

Пушкинские владения: вернуться в 18 век
Несколько часов в пути будут насыщены интересными рассказами о русском поэте и тех местах, где он обитал. А как только вы доберётесь до Большого Болдино, картинки тотчас оживут и предстанут перед вами во всём своём очаровании, которое время только украсило. Во владениях Александра Сергеевича вы осмотрите:
За неторопливым исследованием старинных парков вы почувствуете очарование той далёкой эпохи и прикоснётесь к тайне пушкинского вдохновения. А после Большого Болдино отправитесь в село Львовка, где расположился музей героев «Повестей Белкина». Он и станет финальной точкой в вашем знакомстве с краем писателя.
Как проходит экскурсия
Дополнительные расходы
Входные билеты в музей героев «Повестей Белкина» и обед (по желанию)