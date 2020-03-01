Алексей проводит ещё 8 экскурсий

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  3. По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино

Авто-путешествие из Нижнего Новгорода в музей-заповедник, где жил писатель, и в село Львовка

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
В этом поэтичном путешествии вы не только воочию увидите места, где Пушкин просыпался, прогуливался и писал знаменитые на весь мир произведения.

Вы услышите красочный рассказ о его жизни: что он больше всего любил, в чём или ком находил вдохновение, с кем заводил дружбу.

Вся жизнь поэта пролетит перед глазами за несколько часов!
1850 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча — пл.Ленина
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По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино

Что вас ожидает

Пушкинские владения: вернуться в 18 век
Несколько часов в пути будут насыщены интересными рассказами о русском поэте и тех местах, где он обитал. А как только вы доберётесь до Большого Болдино, картинки тотчас оживут и предстанут перед вами во всём своём очаровании, которое время только украсило. Во владениях Александра Сергеевича вы осмотрите:

  • родовую усадьбу, в которой сохранился господский дом, вотчинная контора, хозяйственные строения и другие здания, в своё время служившие писателю.
  • дом-музей, где всё воссоздано именно в том виде, как было в дни пребывания там поэта.
  • церковь Успения ХVIII века, её построил ещё дед Пушкина, когда обустраивал имение. А к 200-летию со дня рождения поэта святыня была восстановлена.
  • рощу Лучинник — любимое место писателя, где он провёл немало часов за неспешными прогулками.

За неторопливым исследованием старинных парков вы почувствуете очарование той далёкой эпохи и прикоснётесь к тайне пушкинского вдохновения. А после Большого Болдино отправитесь в село Львовка, где расположился музей героев «Повестей Белкина». Он и станет финальной точкой в вашем знакомстве с краем писателя.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • В поездку вы отправитесь на автобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • Поездка в одну сторону занимает около 4 часов

Дополнительные расходы
Входные билеты в музей героев «Повестей Белкина» и обед (по желанию)

По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура — пл.Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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Алексей проводит ещё 8 экскурсий

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