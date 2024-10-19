Губаха — небольшой городок с шахтёрским прошлым, окружённый фантастическими пейзажами.
Вы пройдёте по его колоритной старой части с заброшенными зданиями и посетите современный музей КУБа, раскрывающий историю города. Оцените декорации к фильму «Сердце Пармы» и подниметесь на кресельном подъёмнике на гору Крестовая.
Вы пройдёте по его колоритной старой части с заброшенными зданиями и посетите современный музей КУБа, раскрывающий историю города. Оцените декорации к фильму «Сердце Пармы» и подниметесь на кресельном подъёмнике на гору Крестовая.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Музей КУБа. В современном уютном пространстве вы прикоснётесь к шахтёрской истории города. Узнаете, когда в Губахе начали добывать уголь и как жили местные рабочие.
Прогулка по Губахе. Мы покажем вам «город-призрак» — старую часть Губахи. Вы оцените заброшенные здания на фоне великолепных природных видов.
Осмотр декораций к фильму «Сердце Пармы». Вы увидите декорации, сохранившиеся после съёмок фильма по книге знаменитого писателя Алексея Иванова.
Подъём на кресельном подъёмнике на гору Крестовую. Вы полюбуетесь шикарными видами на леса и каменные останцы.
Организационные детали
- Время в пути в одну сторону — 3,5 часа
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, обед в кафе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Театра-Театра
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Перми
Провела экскурсии для 0 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я представляю официальное туристическое агентство в Перми. Мы проводим экскурсии по городу и краю. Все наши гиды — профессионалы своего дела, транспорт — современный и комфортный. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
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