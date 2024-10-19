Из Перми - в живописную горную Губаху

Поcетить город-призрак, покататься по канатной дороге и увидеть декорации к фильму «Сердце Пармы»
Губаха — небольшой городок с шахтёрским прошлым, окружённый фантастическими пейзажами.

Вы пройдёте по его колоритной старой части с заброшенными зданиями и посетите современный музей КУБа, раскрывающий историю города. Оцените декорации к фильму «Сердце Пармы» и подниметесь на кресельном подъёмнике на гору Крестовая.
Из Перми - в живописную горную Губаху
Из Перми - в живописную горную Губаху
Из Перми - в живописную горную Губаху
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Музей КУБа. В современном уютном пространстве вы прикоснётесь к шахтёрской истории города. Узнаете, когда в Губахе начали добывать уголь и как жили местные рабочие.

Прогулка по Губахе. Мы покажем вам «город-призрак» — старую часть Губахи. Вы оцените заброшенные здания на фоне великолепных природных видов.

Осмотр декораций к фильму «Сердце Пармы». Вы увидите декорации, сохранившиеся после съёмок фильма по книге знаменитого писателя Алексея Иванова.

Подъём на кресельном подъёмнике на гору Крестовую. Вы полюбуетесь шикарными видами на леса и каменные останцы.

Организационные детали

  • Время в пути в одну сторону — 3,5 часа
  • В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, обед в кафе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Театра-Театра
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Перми

Похожие экскурсии из Перми

По Перми с ветерком
На машине
32 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь: арт-объекты и история
Познакомьтесь с Пермью за один день: главные достопримечательности, арт-объекты и интересные факты о городе. Удобная поездка на автомобиле
Начало: Экскурсии отель Урал
2 ноя в 08:00
3 ноя в 14:00
6 700 за всё до 4 чел.
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
На машине
108 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
Начало: По договоренности
18 окт в 04:30
19 окт в 04:30
23 900 за всё до 3 чел.
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
На машине
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
Приглашаю вас в удивительное путешествие по Пермскому краю, где вас ждут Каменный город, пещеры Сухого лога, гора Крестовая и река Косьва
Завтра в 08:00
18 окт в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Перми
ХорошоТам