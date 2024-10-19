Губаха — небольшой городок с шахтёрским прошлым, окружённый фантастическими пейзажами. Вы пройдёте по его колоритной старой части с заброшенными зданиями и посетите современный музей КУБа, раскрывающий историю города. Оцените декорации к фильму «Сердце Пармы» и подниметесь на кресельном подъёмнике на гору Крестовая.

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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Музей КУБа. В современном уютном пространстве вы прикоснётесь к шахтёрской истории города. Узнаете, когда в Губахе начали добывать уголь и как жили местные рабочие.

Прогулка по Губахе. Мы покажем вам «город-призрак» — старую часть Губахи. Вы оцените заброшенные здания на фоне великолепных природных видов.

Осмотр декораций к фильму «Сердце Пармы». Вы увидите декорации, сохранившиеся после съёмок фильма по книге знаменитого писателя Алексея Иванова.

Подъём на кресельном подъёмнике на гору Крестовую. Вы полюбуетесь шикарными видами на леса и каменные останцы.

Организационные детали