Что вас ждет

Этнографический парк истории реки Чусовой

Экскурсия начнется с посещения этнографического парка истории реки Чусовой. Парковая зона основана в 1981 году и представляет собой музей под открытым небом, позволяющий познакомиться с крестьянским бытом XIX — начала XX столетий. Вы сможете побывать в кузнице и крестьянской избе, посетить сельское пожарное депо, увидеть театр-музей «Балаган». Большой интерес представляет экспозиция «Поход Ермака в Сибирь», которая занимает небольшую часовню с колокольней и куполом.

Каменный город

После осмотра музея мы направимся в Каменный город. На его территории можно увидеть гигантские валуны, которые формируют центральную площадь, арки, узкие переулки с тупиками. Всюду возвышаются глыбы, напоминающие крысу, тюленя, идолов и другие фигуры.

Часто Каменный город называют Чертовым городищем. Согласно легенде, некогда он и вправду был городом, где жила прекрасная слепая принцесса. Злой колдун предложил отцу девушки вернуть ей зрение, но взамен превратил и сам город, и его жителей в камень.

Панорама уральской тайги

Поднявшись на одну из вершин Каменного города, вы сможете охватить взглядом всю его территорию и полюбоваться панорамами уральской тайги, которые позволяют по достоинству оценить природную красоту Пермского края.