Музей истории реки Чусовой и Каменный город

Экскурсия начнется с посещения этнографического парка истории реки Чусовой

Экскурсия начнется с посещения этнографического парка истории реки Чусовой.

После осмотра музея мы направимся в Каменный город.

А поднявшись на одну из вершин Каменного города, вы сможете охватить взглядом всю его территорию и полюбоваться панорамами уральской тайги, которые позволяют по достоинству оценить природную красоту Пермского края.
Музей истории реки Чусовой и Каменный город
Музей истории реки Чусовой и Каменный город
Музей истории реки Чусовой и Каменный город
Музей истории реки Чусовой и Каменный город
Музей истории реки Чусовой и Каменный город
Музей истории реки Чусовой и Каменный город

Что вы увидите 🤩

  • Этнографический парк истории реки Чусовой
  • Каменный город
  • Панорама уральской тайги
Что вас ждет
Этнографический парк истории реки Чусовой
Экскурсия начнется с посещения этнографического парка истории реки Чусовой. Парковая зона основана в 1981 году и представляет собой музей под открытым небом, позволяющий познакомиться с крестьянским бытом XIX — начала XX столетий. Вы сможете побывать в кузнице и крестьянской избе, посетить сельское пожарное депо, увидеть театр-музей «Балаган». Большой интерес представляет экспозиция «Поход Ермака в Сибирь», которая занимает небольшую часовню с колокольней и куполом.
Каменный город
После осмотра музея мы направимся в Каменный город. На его территории можно увидеть гигантские валуны, которые формируют центральную площадь, арки, узкие переулки с тупиками. Всюду возвышаются глыбы, напоминающие крысу, тюленя, идолов и другие фигуры.
Часто Каменный город называют Чертовым городищем. Согласно легенде, некогда он и вправду был городом, где жила прекрасная слепая принцесса. Злой колдун предложил отцу девушки вернуть ей зрение, но взамен превратил и сам город, и его жителей в камень.
Панорама уральской тайги
Поднявшись на одну из вершин Каменного города, вы сможете охватить взглядом всю его территорию и полюбоваться панорамами уральской тайги, которые позволяют по достоинству оценить природную красоту Пермского края.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
14 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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