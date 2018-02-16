Петр проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Путевая экскурсия

Вы знали что слово «Самолет» родом из Перми? Именно поэт Василий Каменский впервые ввел в обиход столь привычное нам сегодня название, заменившее «аэропланы». Я расскажу об удивительной жизни поэта-авиатора: его появлении на свет, художественном стиле, участии в группе ЛЕФ. По маршруту из города на аэродром мы проедем вдоль Крупнейшего в РФ предприятия по производству авиадвигателей для гражданской и военной и поговорим об истории 📖 завода с 1934 года. Вы узнаете, как город 🏙️ переживал годы войны и как начиналось освоение двигателя четвертого поколения ПС-90А для магистральных самолетов Ту-204, Ил-96-300 и даже «Первого борта РФ».

✈По желанию вы можете продолжить экскурсию ⛳ по Аэродрому малой авиации и совершить ознакомительный полет над городом

Аэродром

По приезде на взлетное поле опытный пилот проведет инструктаж и небольшую экскурсию по Аэродрому малой авиации. Кратко расскажет о самолете ✈️, на котором вы сможете совершить ознакомительный полет, и о правилах безопасности на борту. Любуясь городом с высоты 500 метров, держа в руках штурвал и слушая радиообмен с диспетчерами, вы почувствуете себя пилотом и получите удовольствие от приключения.

Организационные детали

Полет рассчитан на троих человек. Одно кресло располагается рядом с пилотом, и два кресла сзади.

Ограничения для полета на самолете: вес одного пассажира не должен превышать 100 кг, допускаются дети от 14 лет, не допускаются беременные женщины и люди с серьезными заболеваниями, накладывающими ограничения на полеты, лица в алкогольном или наркотическом опьянении. Также возможны ограничения, связанные с погодными условиями.

Возможны индивидуальные маршруты по Пермскому краю (в г. Лысьва, Кунгур, Чердынь, Березники)

Что входит в стоимость, а что — нет