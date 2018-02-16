Петр проводит ещё 6 экскурсий

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Пермь Авиамоторная!

Познакомиться с историей авиации и узнать, кто придумал слово «самолет» и что такое «Первый борт РФ»

Петр
Петр – Гид из Перми
Мы рассмотрим Авиамоторный завод из окна авто и увидим, где находился первый аэродром Перми, поговорим о моторном производстве и жизни города в период Великой Отечественной войны.

Я расскажу о судьбе поэта-авиатора Василия Каменского, современных боингах и аэробусах, а после, если захотите, вы сможете совершить обзорный полет на Wilga 35 А.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 2 900 ₽ за экскурсию

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Пермь Авиамоторная!
Пермь Авиамоторная!

Что вас ожидает

Путевая экскурсия
Вы знали что слово «Самолет» родом из Перми? Именно поэт Василий Каменский впервые ввел в обиход столь привычное нам сегодня название, заменившее «аэропланы». Я расскажу об удивительной жизни поэта-авиатора: его появлении на свет, художественном стиле, участии в группе ЛЕФ. По маршруту из города на аэродром мы проедем вдоль Крупнейшего в РФ предприятия по производству авиадвигателей для гражданской и военной и поговорим об истории 📖 завода с 1934 года. Вы узнаете, как город 🏙️ переживал годы войны и как начиналось освоение двигателя четвертого поколения ПС-90А для магистральных самолетов Ту-204, Ил-96-300 и даже «Первого борта РФ».

✈По желанию вы можете продолжить экскурсию ⛳ по Аэродрому малой авиации и совершить ознакомительный полет над городом

Аэродром
По приезде на взлетное поле опытный пилот проведет инструктаж и небольшую экскурсию по Аэродрому малой авиации. Кратко расскажет о самолете ✈️, на котором вы сможете совершить ознакомительный полет, и о правилах безопасности на борту. Любуясь городом с высоты 500 метров, держа в руках штурвал и слушая радиообмен с диспетчерами, вы почувствуете себя пилотом и получите удовольствие от приключения.

Организационные детали

  • Полет рассчитан на троих человек. Одно кресло располагается рядом с пилотом, и два кресла сзади.
  • Ограничения для полета на самолете: вес одного пассажира не должен превышать 100 кг, допускаются дети от 14 лет, не допускаются беременные женщины и люди с серьезными заболеваниями, накладывающими ограничения на полеты, лица в алкогольном или наркотическом опьянении. Также возможны ограничения, связанные с погодными условиями.
  • Возможны индивидуальные маршруты по Пермскому краю (в г. Лысьва, Кунгур, Чердынь, Березники)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Перьми до аэродрома и обратно с подробной путевой экскурсией включен в стоимость
  • За дополнительную плату возможна ознакомительная экскурсия в самолете — 1000 руб.
  • Полет на самолете оплачивается дополнительно: 5000 рублей за 10 минут (без учета взлета и посадки)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Пермь Авиамоторная!
Пермь Авиамоторная!
Пермь Авиамоторная!
Пермь Авиамоторная!
Пермь Авиамоторная!
Пермь Авиамоторная!
Пермь Авиамоторная!
Пермь Авиамоторная!
Пермь Авиамоторная!
Пермь Авиамоторная!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Петр
Петр
Мне 36 лет. Географ по образованию. Обучаюсь в магистратуре на кафедре Сервис и туризм Пермского университета. Профессионально провожу экскурсии по Пермскому краю (людям нравится). Имею большой опыт работы инструктором по сплавам и пешим походам, преподавал краеведение и туризм в средней школе (детям нравится). Много раз бывал, иногда даже жил в тех местах, о которых рассказываю. Провожу экскурсии потому что хочу поделиться с людьми красотой и историей пермского края. Все мои экскурсии также возможно провести на английском языке.
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Петр проводит ещё 6 экскурсий

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