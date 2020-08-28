2 отзыва оставили туристы

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По «Камскому морю» на яхте!

Мыс Стрелка, живописные берега, скалы и увлекательные истории о речном флоте

5
2 отзыва
Петр
Петр – Гид из Перми
Вы раскроете секреты строительства Камской ГЭС, увидите место слияния рек Камы и Чусовой и насладитесь с воды завораживающими панорамами Пермского края.

А я расскажу о камской флотилии Колчака, братьях Нобель, товариществе «Бранобель» и британских морских пехотинцах!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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По «Камскому морю» на яхте!
По «Камскому морю» на яхте!

Что вас ожидает

Камская ГЭС и военные истории
Вы впечатлитесь прекрасными видами Камского водохранилища и узнаете, как флот Колчака сражался с Красной армией в 1919 году и зачем белогвардейцы сожгли в акватории Перми более сотни судов за раз. Кроме того, раскроете, почему в начале XX века в городе хорошо знали братьев Нобель и где находится памятник нефтяному резервуару товарищества «Бранобель». А любителям технологических объектов я расскажу подробности строительства Камской ГЭС!

Прогулка на яхте 🛥️ и завораживающие виды
Во второй части экскурсии 🧭 вас ждет речная прогулка 👣 на белоснежной яхте. Вы очаруетесь живописными берегами и прибрежными скалами, рассмотрите легендарный мыс Стрелка — место слияния рек Камы и Чусовой — и услышите, почему его называют «горой Заратустры».

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит историю 📖 и давно мечтал прокатиться на настоящей яхте.

Организационные детали

  • Аренда яхты (2 часа) оплачивается отдельно — 5500 рублей с группы
  • Экскурсия может быть отменена в связи с погодными условиями
  • Формат: 2 часа на автомобиле 🚘 (поездка к Камской ГЭС) + 2 часа речная прогулка на яхте
  • Если вас больше 4-х человек, стоимость рассчитывается индивидуально
По «Камскому морю» на яхте!
По «Камскому морю» на яхте!
По «Камскому морю» на яхте!
По «Камскому морю» на яхте!
По «Камскому морю» на яхте!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Петр
Петр
Мне 36 лет. Географ по образованию. Обучаюсь в магистратуре на кафедре Сервис и туризм Пермского университета. Профессионально провожу экскурсии по Пермскому краю (людям нравится). Имею большой опыт работы инструктором по сплавам и пешим походам, преподавал краеведение и туризм в средней школе (детям нравится). Много раз бывал, иногда даже жил в тех местах, о которых рассказываю. Провожу экскурсии потому что хочу поделиться с людьми красотой и историей пермского края. Все мои экскурсии также возможно провести на английском языке.
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2 отзыва оставили туристы

28 августа 2020
Для нас, гостей Перми, экскурсия началась прямо у дверей гостиницы. Двое детей с 9-летней разницей в возрасте существенно осложняли задачу нашему гиду, но Пётр - прекрасный экскурсовод, влюблённый в свой город, в Урал, в его историю и географию, умело и тактично удерживал и направлял внимание взрослых и детей к самым захватывающим и увлекательным фактам об истории Перми, Уральского края, его гор и природы, рек и кораблей, Горнозаводского Урала, гражданской войны и армии Колчака, устройству и истории Камской ГЭС и Мотовилихи. Мы с удовольствием проехали по современным и историческим районам столицы Прикамья, ощутили мощь Камской воды, пересекая плотину КамГЭС. Апофеозом экскурсии, конечно же, стала 2-часовая прогулка на яхте по Камскому морю, по-настоящему, под парусом, с самым взаправдашним капитаном, опытным и очень интересным человеком. Дети, немного освоившись, облазили всю яхту вдоль и поперёк, а мы увлеченно слушали рассказы Петра о Камском речном флоте, первых пароходах, Пермской трагедии и затоплении огромного флота в месте слияния Чусовой и Камы. Когда ты слушаешь всё это, проходя по волнам вдоль этих исторических берегов, ощущения эти невозможно забыть. Уверен, что и дети запомнят эти моменты на всю жизнь. Спасибо за это Петру, капитану прекрасной белоснежной яхты, ну и, конечно Трипстеру, который помог нам найти такого прекрасного гида и такую замечательно экскурсию! Мы поедем с вами ещё и ещё!
20 июля 2020
Отличная экскурсия в жаркий летний день в хорошей компании!

Петр проводит ещё 5 экскурсий

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