2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Камская ГЭС и военные истории

Вы впечатлитесь прекрасными видами Камского водохранилища и узнаете, как флот Колчака сражался с Красной армией в 1919 году и зачем белогвардейцы сожгли в акватории Перми более сотни судов за раз. Кроме того, раскроете, почему в начале XX века в городе хорошо знали братьев Нобель и где находится памятник нефтяному резервуару товарищества «Бранобель». А любителям технологических объектов я расскажу подробности строительства Камской ГЭС!

Прогулка на яхте 🛥️ и завораживающие виды

Во второй части экскурсии 🧭 вас ждет речная прогулка 👣 на белоснежной яхте. Вы очаруетесь живописными берегами и прибрежными скалами, рассмотрите легендарный мыс Стрелка — место слияния рек Камы и Чусовой — и услышите, почему его называют «горой Заратустры».

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит историю 📖 и давно мечтал прокатиться на настоящей яхте.

Организационные детали