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"По вечерней Перми": от медведя до Сибирской!

Андрей Ч.
Андрей Ч. – Гид из Перми
Пройдемся со мной по центру Перми? Покажу как начинался наш город 🏙️ с небольшого заводского поселения в устье медвежьей реки Егошихи и красавицы полноводной Камы, на которой и стоит моя родная Пермь.

Открою три своеобразных исторических центра Перми от века ХVIII до XXI века-посмотрим на старинную Заводскую площадь, Соборную Площадь, колокольню Спасо-Преображенского Собора, где хранят молчание пермские боги, открою театральный сквер, где весь XIX век кипела купеческая, театральная жизнь города.
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"По вечерней Перми": от медведя до Сибирской!
"По вечерней Перми": от медведя до Сибирской!

Что вы увидите

  • аллея Комсомолького проспекта
  • колокольня Спасо-Преображенского собора
  • Дом Смышляева
  • здание Казенной палаты
  • театр оперы и балета имени П. И. Чайковского
  • Дом купца Алина
  • мужская гимназия
  • королёвские номера-последнее пристанище последнего русского императора Великого князя Михаила Александровича
  • обитель муз-"семиэтажка"
  • женская гимназия
  • Дом с кикиморой
  • Дом купца Н. В. Мешкова.
В обзорной экскурсии 🧭 по Перми Вы увидите, откуда начиналась Пермь - устье реки Егошиха (в переводе с коми-пермяцкого река у медвежьего леса), где в 1723 году был основан Егошихинский медеплавильный завод историком, капитаном артиллерии, "птенцом гнезда Петрова" Василием Никитичем Татищевым. Также Вы увидите памятник отцу-основателю Перми В. Н. Татищеву.
Далее отправимся к "дому с фигурами", жемчужине архитектуры Перми - дому купца С. М. Грибушина, построенному в конце ХIХ-начале ХХ вв. Посетим и самое старинное каменное здание города-Собор Святых Равноапостольных Петра и Павла, где ранее, перед Собором сосредотачивалась вся городская жизнь.
Ну а потом нас ждет арт-объект "Счастье не за горами" на набережной Камы, рядом с которым и памятник "сталинского ампира" Речной вокзал, построенный в 1940 году по проекту архитектора А. З. Гринберга. Здесь же увидим один из первых на Урале железнодорожных вокзалов.
Увидим и старинный особняк купца Н. В. Мешкова, реконструированный архитектором А. Б. Турчевичем в 1899, где сейчас располагается пермский краеведческий музей 🖼, а когда-то находилось Пермское речное пароходство. А рядом - Узел связи - образец стиля советский конструктивизм. Посмотрим и на здание со львами, построенное в 1946 как управление "Молотовуголь". Увидим и "козий загон"- Набережный сад, ныне сквер имени Ф. М. Решетникова, где сейчас стоит памятник борцам революции.
Также пройдемся по Соборной Площади, что встретит нас памятником Святителю Николаю Чудотоворцу, к сердцу Перми-к колокольне Спасо-Преображенского Кафедрального Собора, где сейчас располагается Пермская Художественная Галерея с живущими там "Пермскими Богами"-пермская деревянная скульптура. Нашему взору предстанет и коммунальный автомобильный мост - тот самый, о котором пермский поэт Владимир Радкевич сказал "поднимается небо до звезд".
Увидим и новый центр Перми - нашу городскую площадь - эспланаду, где находится памятник "Героям фронта и тыла", где завершается новая история-фонтан и драматический театр...
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • сувениры
  • напитки
  • проезд на общественном транспорте.
Начало и место завершения
🚩 Комсомольский проспект, 27
"По вечерней Перми": от медведя до Сибирской!
"По вечерней Перми": от медведя до Сибирской!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей Ч.
Андрей Ч.
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