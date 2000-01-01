В обзорной экскурсии 🧭 по Перми Вы увидите, откуда начиналась Пермь - устье реки Егошиха (в переводе с коми-пермяцкого река у медвежьего леса), где в 1723 году был основан Егошихинский медеплавильный завод историком, капитаном артиллерии, "птенцом гнезда Петрова" Василием Никитичем Татищевым. Также Вы увидите памятник отцу-основателю Перми В. Н. Татищеву.

Далее отправимся к "дому с фигурами", жемчужине архитектуры Перми - дому купца С. М. Грибушина, построенному в конце ХIХ-начале ХХ вв. Посетим и самое старинное каменное здание города-Собор Святых Равноапостольных Петра и Павла, где ранее, перед Собором сосредотачивалась вся городская жизнь.

Ну а потом нас ждет арт-объект "Счастье не за горами" на набережной Камы, рядом с которым и памятник "сталинского ампира" Речной вокзал, построенный в 1940 году по проекту архитектора А. З. Гринберга. Здесь же увидим один из первых на Урале железнодорожных вокзалов.

Увидим и старинный особняк купца Н. В. Мешкова, реконструированный архитектором А. Б. Турчевичем в 1899, где сейчас располагается пермский краеведческий музей 🖼, а когда-то находилось Пермское речное пароходство. А рядом - Узел связи - образец стиля советский конструктивизм. Посмотрим и на здание со львами, построенное в 1946 как управление "Молотовуголь". Увидим и "козий загон"- Набережный сад, ныне сквер имени Ф. М. Решетникова, где сейчас стоит памятник борцам революции.

Также пройдемся по Соборной Площади, что встретит нас памятником Святителю Николаю Чудотоворцу, к сердцу Перми-к колокольне Спасо-Преображенского Кафедрального Собора, где сейчас располагается Пермская Художественная Галерея с живущими там "Пермскими Богами"-пермская деревянная скульптура. Нашему взору предстанет и коммунальный автомобильный мост - тот самый, о котором пермский поэт Владимир Радкевич сказал "поднимается небо до звезд".

Увидим и новый центр Перми - нашу городскую площадь - эспланаду, где находится памятник "Героям фронта и тыла", где завершается новая история-фонтан и драматический театр...