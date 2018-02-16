Петр проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Уральские истории 📖 за чашкой чая в поезде

Утром мы встретимся в Перми и отправимся в небольшое путешествие по Западно-Уральской железной дороге к самой восточной части Пермского края. За чашкой чая вы будете наблюдать самые живописные панорамы Среднего Урала и слушать о знаменитом походе казачьего отряда Ермака на территорию Сибирского ханства в 16 веке, который положил начало русскому освоению Сибири. О боях во время Гражданской войны, битве бронепоездов на уральских железных дорогах и других любопытных исторических подробностях нашего края.

По следам покорителя Сибири

Прибыв на станцию Кын, пересядем на моторную лодку-плоскодонку (летом) или на сани (зимой) и отправимся по следам Ермака. Вы оцените просторные виды берегов красавицы Чусовой и огромных скал вдоль реки, благодаря которым эти места и стали называть уральской Швейцарией. А затем посетите один из интереснейших краеведческих музеев Пермского края в селе Кын-Завод, где осмотрите сохранившийся комплекс зданий Строгановского завода 18-19 вв., стулья заводских приказчиков, привезенные из Лондона, раритеты, посвященные сплавам «Железных караванов» по Чусовой, и другие интереснейшие предметы из прошлого. Познакомитесь с историей появления легендарных уральских заводов, услышите интересные факты из жизни горнозаводской цивилизации и увидите здание первого в России потребительского кооператива.

Организационные детали

Тайминг

6:30 — отправление из Перми и путевая экскурсия

10:00 — посадка на поезд ст. Лысьва — ст. Кын

12:05 — прибытие на ст. Кын, трансфер до с. Кын-завод (15 км)

12:25 — посещение музея с. Кын-завод (история железных караванов по р. Чусовой )

13:25 — отплытие на моторной лодке ⚓ по р. Чусовая до ск. Печка (10 км) в зимний период на снегоходе

14:45 — выезд на авто до г. Пермь

16:00 — обед в кафе

20:00 — прибытие в Пермь и воспоминания о путешествии с просмотром фото заповедных уголков Среднего Урала😃

Дополнительные расходы

Перемещение на трех видах транспорта в стоимость не входит: трансфер на авто — 6500 руб. ; ж/д билет 🎫 — 150 руб. /человека; аренда моторной лодки (зимой поездка на прицепных санях со снегоходом) — 1000 руб.