Петр проводит ещё 6 экскурсий

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Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию

Душевное однодневное путешествие на поезде, лодке и авто по историческим местам Среднего Урала

Петр
Петр – Гид из Перми
В активном ритме и авантюрном настроении мы теплой компанией отправимся к лучшим панорамам восточной части региона.

По пути вы узнаете о легендарном казачьем походе и освоении Сибири, уральских заводах и битвах прошлого века.

А еще посетите один из интереснейших краеведческих музеев края и откроете «швейцарские» красоты села Кын.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию

Что вас ожидает

Уральские истории 📖 за чашкой чая в поезде
Утром мы встретимся в Перми и отправимся в небольшое путешествие по Западно-Уральской железной дороге к самой восточной части Пермского края. За чашкой чая вы будете наблюдать самые живописные панорамы Среднего Урала и слушать о знаменитом походе казачьего отряда Ермака на территорию Сибирского ханства в 16 веке, который положил начало русскому освоению Сибири. О боях во время Гражданской войны, битве бронепоездов на уральских железных дорогах и других любопытных исторических подробностях нашего края.

По следам покорителя Сибири
Прибыв на станцию Кын, пересядем на моторную лодку-плоскодонку (летом) или на сани (зимой) и отправимся по следам Ермака. Вы оцените просторные виды берегов красавицы Чусовой и огромных скал вдоль реки, благодаря которым эти места и стали называть уральской Швейцарией. А затем посетите один из интереснейших краеведческих музеев Пермского края в селе Кын-Завод, где осмотрите сохранившийся комплекс зданий Строгановского завода 18-19 вв., стулья заводских приказчиков, привезенные из Лондона, раритеты, посвященные сплавам «Железных караванов» по Чусовой, и другие интереснейшие предметы из прошлого. Познакомитесь с историей появления легендарных уральских заводов, услышите интересные факты из жизни горнозаводской цивилизации и увидите здание первого в России потребительского кооператива.

Организационные детали

Тайминг
6:30 — отправление из Перми и путевая экскурсия
10:00 — посадка на поезд ст. Лысьва — ст. Кын
12:05 — прибытие на ст. Кын, трансфер до с. Кын-завод (15 км)
12:25 — посещение музея с. Кын-завод (история железных караванов по р. Чусовой )
13:25 — отплытие на моторной лодке ⚓ по р. Чусовая до ск. Печка (10 км) в зимний период на снегоходе
14:45 — выезд на авто до г. Пермь
16:00 — обед в кафе
20:00 — прибытие в Пермь и воспоминания о путешествии с просмотром фото заповедных уголков Среднего Урала😃

Дополнительные расходы
Перемещение на трех видах транспорта в стоимость не входит: трансфер на авто — 6500 руб. ; ж/д билет 🎫 — 150 руб. /человека; аренда моторной лодки (зимой поездка на прицепных санях со снегоходом) — 1000 руб.

Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Петр
Петр
Мне 36 лет. Географ по образованию. Обучаюсь в магистратуре на кафедре Сервис и туризм Пермского университета. Профессионально провожу экскурсии по Пермскому краю (людям нравится). Имею большой опыт работы инструктором по сплавам и пешим походам, преподавал краеведение и туризм в средней школе (детям нравится). Много раз бывал, иногда даже жил в тех местах, о которых рассказываю. Провожу экскурсии потому что хочу поделиться с людьми красотой и историей пермского края. Все мои экскурсии также возможно провести на английском языке.
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Петр проводит ещё 6 экскурсий

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