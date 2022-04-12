Долина легенд и солнца, окруженная скальными пиками, расположенная среди талых вод горных потоков, - это всё про Домбай. Свое название он получил благодаря стадам зубров, которые здесь раньше обитали, - слово «зубр» по-карачаевски так и звучит - «Домбай».

Отдых в Домбае - это лучшее место для того, чтобы отдохнуть от городской суеты, вдохнуть свежий воздух и наполниться силами перед будущими свершениями. Здесь образовался уникальный микроклимат, который по праву можно назвать природным музеем. Неземную красоту этому месту придают вечные ледники на суровых вершинах.

Программа этого путешествия включает посещение древнейших храмов в России, озеро Кара-кель, реку Улу-Муруджу, а также склон горы Мусса-Ачитара высотой 3200 метров, куда мы поднимемся на канатной дороге.

В течение этого дня вы узнаете об особенностях местной флоры и фауны, историю этих мест, а также современные данные о горнолыжном курорте Домбай.

В заключении нашего путешествия мы будем отдыхать и набираться сил в термальных источниках. Здесь вы забудете об усталости и сможете в спокойной обстановке обсудить все впечатления активного дня, а также выполнить расслабляющие и оздоровительные процедуры.