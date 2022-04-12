Домбай. Тур Deluxe

Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии

Групповая
Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии? Тогда обратите внимание на экскурсии Deluxe, которые позволят ощутить качественно новый уровень путешествий.

Главные преимущества экскурсий Deluxe: максимальное наполнение экскурсионных программ; сопровождение путешествия нашими лучшими гидами; транспорт повышенной комфортности.

Выберите свой ритм и настроение для программы, получите максимум от общения с гидами, а также познакомьтесь со всеми достопримечательностями в лучшее время и без очередей.

Мы приглашаем вас на экскурсии Deluxe для того, чтобы превзойти ваши ожидания.

При себе необходимо иметь паспорт, купальные принадлежности, удобную одежду и обувь.
Домбай. Тур Deluxe
Домбай. Тур Deluxe
Домбай. Тур Deluxe
Домбай. Тур Deluxe
Домбай. Тур Deluxe

Что вас ожидает 🤩

  • Домбай
  • Теберда
  • Термальный комплекс «Жемчужина Кавказа»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Долина легенд и солнца, окруженная скальными пиками, расположенная среди талых вод горных потоков, - это всё про Домбай. Свое название он получил благодаря стадам зубров, которые здесь раньше обитали, - слово «зубр» по-карачаевски так и звучит - «Домбай».

Отдых в Домбае - это лучшее место для того, чтобы отдохнуть от городской суеты, вдохнуть свежий воздух и наполниться силами перед будущими свершениями. Здесь образовался уникальный микроклимат, который по праву можно назвать природным музеем. Неземную красоту этому месту придают вечные ледники на суровых вершинах.

Программа этого путешествия включает посещение древнейших храмов в России, озеро Кара-кель, реку Улу-Муруджу, а также склон горы Мусса-Ачитара высотой 3200 метров, куда мы поднимемся на канатной дороге.

В течение этого дня вы узнаете об особенностях местной флоры и фауны, историю этих мест, а также современные данные о горнолыжном курорте Домбай.

В заключении нашего путешествия мы будем отдыхать и набираться сил в термальных источниках. Здесь вы забудете об усталости и сможете в спокойной обстановке обсудить все впечатления активного дня, а также выполнить расслабляющие и оздоровительные процедуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Посещение термальных источников
Что не входит
  • Канатная дорога - 1750 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Пятница, Воскресенье в 08:00

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