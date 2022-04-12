В течение этой программы мы познакомимся с тремя церквями, расположенными в Пятигорске.

Одним из символов божественной силы стало воскрешение Иисусом Христом проповедника Лазаря. В честь этого события была названа Лазаревская церковь в Пятигорске. Она считается одной из самых красивых в этом городе.

Церковь Воскрешения Лазаря расположена между Мемориалом Вечной Славы и старинным Некрополем, проект был составлен в 1824 году, а строительство церкви было закончено к 1856 году. Это единственный храм в Пятигорске, который выдержал все испытания XX века.

Еще одной знаковой церковью Пятигорска является Покровская церковь. Она является памятником казачьего зодчества, построенная в период возникновения казачьих станиц.

Расположенная на возвышенности, эта церковь видна со всех уголков поселка Свободы, а также из Пятигорска. Это самый важный памятник не только церковно-казачьей истории, но и истории Юга России в целом.

Также, в рамках этой экскурсии мы с вами посетим один из новейших храмов Пятигорска - храм Трех Святителей. Его открытие состоялось 2 сентября 2010 года. На сегодняшний день это лучший образец русского деревянного зодчества в регионе.

В этой церкви, у вас будет уникальная возможность приложиться к мощам святой Матроны Московской. Кроме того, именно здесь сохраняются чудотворные иконы, привезенные со священной горы Афон.