К мощам св. Матроны Московской

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

Совершающим посещение храмов следует помнить о требованиях к одежде (закрытые плечи и колени, платок для женщин).
К мощам св. Матроны Московской

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Воскрешения Лазаря
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • Храм Трёх Святителей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

В течение этой программы мы познакомимся с тремя церквями, расположенными в Пятигорске.

Одним из символов божественной силы стало воскрешение Иисусом Христом проповедника Лазаря. В честь этого события была названа Лазаревская церковь в Пятигорске. Она считается одной из самых красивых в этом городе.

Церковь Воскрешения Лазаря расположена между Мемориалом Вечной Славы и старинным Некрополем, проект был составлен в 1824 году, а строительство церкви было закончено к 1856 году. Это единственный храм в Пятигорске, который выдержал все испытания XX века.

Еще одной знаковой церковью Пятигорска является Покровская церковь. Она является памятником казачьего зодчества, построенная в период возникновения казачьих станиц.

Расположенная на возвышенности, эта церковь видна со всех уголков поселка Свободы, а также из Пятигорска. Это самый важный памятник не только церковно-казачьей истории, но и истории Юга России в целом.

Также, в рамках этой экскурсии мы с вами посетим один из новейших храмов Пятигорска - храм Трех Святителей. Его открытие состоялось 2 сентября 2010 года. На сегодняшний день это лучший образец русского деревянного зодчества в регионе.

В этой церкви, у вас будет уникальная возможность приложиться к мощам святой Матроны Московской. Кроме того, именно здесь сохраняются чудотворные иконы, привезенные со священной горы Афон.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 14:20
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 14:20

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