Экскурсии по пригородам Пятигорска

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На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!

Долина Замков, водопады, нарзанные источники и головокружительные виды Эльбруса за 1 день

Егор
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Егор – ваш гид
По одной из самых красивых дорог страны мы не спеша поедем из Пятигорска в сторону урочища Джилы-Су.

Шаг за шагом раскрывая природу Кавказа, вы изумитесь ее разнообразию: вас ждут вулканические статуи, вытекающие из ледников водопады и, конечно, шикарные панорамы Эльбруса.

А также увлекательные истории 📖 и рассказы о местной жизни!

11000 ₽9900 за экскурсиюскидка10%

На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!

Что вас ожидает

Невероятное урочище Джилы-Су
Вы посетите долину Замков и узнаете, каким образом природа-скульптор сотворила из застывшей вулканической лавы причудливые статуи. А также оцените мощь и красоту водопадов, вытекающих из огромных ледников Эльбруса: Каракая-Су, Султана, Кызыл-Су и Эмира. Кроме того, посетите нарзанные источники и прогуляетесь по живописной поляне Эммануэля. А если останется время и не подведет погода, заглянете также на «Немецкий аэродром».

Эльбрус сквозь столетия
Эльбрус сформировался более миллиона лет назад и за это время скопил вокруг себя множество интересных фактов, событий и легенд. Вы услышите историю храма Солнца на горе Тузлук и раскроете, почему в годы Великой Отечественной войны немецкие войска искали здесь таинственный город и источник могущества. А также узнаете о покорении Эльбруса и особенностях восхождения на него.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.

На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Егор, я организую авторские экскурсии по всему Северному и Южному Кавказу. Постоянно исследую новые места и знакомлюсь с интересными людьми. Это больше, чем хобби или работа — это моя жизнь!
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