Экскурсии по пригородам Пятигорска

Невероятное урочище Джилы-Су Вы посетите долину Замков и узнаете, каким образом природа-скульптор сотворила из застывшей вулканической лавы причудливые статуи. А также оцените мощь и красоту водопадов, вытекающих из огромных ледников Эльбруса: Каракая-Су, Султана, Кызыл-Су и Эмира. Кроме того, посетите нарзанные источники и прогуляетесь по живописной поляне Эммануэля. А если останется время и не подведет погода, заглянете также на «Немецкий аэродром».
Эльбрус сквозь столетия Эльбрус сформировался более миллиона лет назад и за это время скопил вокруг себя множество интересных фактов, событий и легенд. Вы услышите историю храма Солнца на горе Тузлук и раскроете, почему в годы Великой Отечественной войны немецкие войска искали здесь таинственный город и источник могущества. А также узнаете о покорении Эльбруса и особенностях восхождения на него.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура по договоренности.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Егор, я организую авторские экскурсии по всему Северному и Южному Кавказу. Постоянно исследую новые места и знакомлюсь с интересными людьми. Это больше, чем хобби или работа — это моя жизнь!
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Бештау из тех мест, что магнитом притягивают поклонников дивных ландшафтов природы. Теперь вы сами покорите эти 1400 метров и насладитесь живописным склонами, субальпийскими полянами и горными цепями Кавказского хребта.
Подняться выше гор и насладиться невероятными видами на Кавказский хребет
На комфортабельном внедорожнике мы привезем вас на гору Юца — одно из лучших летных мест в стране. В тандеме с профессиональным инструктором вы плавно оторветесь от земли и подниметесь в небо. Там вас будут ждать птицы, упоительный воздух и сногсшибательные панорамы!
Проехать по маршруту легендарной экспедиции генерала Эммануэля и открыть историю живописных каньонов
Вы совершите путешествие по четырем ущельям республики: Кич-Малки, Малки, Гедмишх и Джаманкул. Узнаете о первом восхождении на Эльбрус, астрофизических станциях и поисках снежного человека. С плато Шатджатмаз откроете лучший вид на гору и увидите Царский водопад, или кавказский Аватар. А также услышите легенды озер Шадхурей и отведаете ароматных хычинов.
Покорить великана, полюбоваться красотой озер и ущелий, узнать о жизни региона
Горцы верят: достаточно лишь бросить взгляд в сторону Эльбруса, чтобы исполнилось ваше желание. Я помогу вам облегчить эту задачу и заодно насладиться природой нашего края. По пути к подножию вы услышите об экспедициях в этих местах и узнаете о традициях балкарцев. А поднявшись на канатной дороге к вершине, полюбуетесь видом Кавказских гор.
Открыть разнообразие и красоту природы, истории и традиции края
Когда вы в Кавминводах, поездка в горы Кавказа обязательна! Например, к Медовым водопадам: такое путешествие раскрывает природные особенности нашего курортного района. По пути вы увидите горы и степи, долины рек и гранитное ущелье. Кульминацией станет комплекс дивных водопадов. Вы услышите их легенды, а также познакомитесь с жизнью Карачаево-Черкессии.
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
У вас тоже перехватывает дыхание от восторга в горах? Тогда буду рад разделить с вами путешествие к плато Бермамыт и его окрестностям. Вы постоите на краю глубокого каньона, увидите знаменитые скалы Два монаха, попробуете нарзаны из источников, заглянете в пещеры за водопадами и узнаете о крае. По желанию мы можем встретить рассвет или закат на плато!