Экскурсии по пригородам Пятигорска

Что вас ожидает

Невероятное урочище Джилы-Су

Вы посетите долину Замков и узнаете, каким образом природа-скульптор сотворила из застывшей вулканической лавы причудливые статуи. А также оцените мощь и красоту водопадов, вытекающих из огромных ледников Эльбруса: Каракая-Су, Султана, Кызыл-Су и Эмира. Кроме того, посетите нарзанные источники и прогуляетесь по живописной поляне Эммануэля. А если останется время и не подведет погода, заглянете также на «Немецкий аэродром».

Эльбрус сквозь столетия

Эльбрус сформировался более миллиона лет назад и за это время скопил вокруг себя множество интересных фактов, событий и легенд. Вы услышите историю храма Солнца на горе Тузлук и раскроете, почему в годы Великой Отечественной войны немецкие войска искали здесь таинственный город и источник могущества. А также узнаете о покорении Эльбруса и особенностях восхождения на него.