В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике

Черекская теснина, высокогорные аулы, «Язык Тролля» и другие невероятные места

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Кабардино-Балкария, куда мы поедем, встретит вас мощными горами и ущельями.

Мы побываем на головокружительных смотровых — один «Язык Тролля» чего стоит! — и у руин средневековых аулов. Если повезёт с погодой, проедем через перевал Чегетджара высотой 3127 м. Я расскажу вам про особенности местного рельефа и жизнь разных народов, а ещё устрою для вас пикник в живописном месте.
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
Ближайшие даты:
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1,5 часа пути из Пятигорска — и мы в горной Кабардино-Балкарии. Я подготовил маршрут, который позволит вам по-максимуму насладиться пейзажами. Но мы его можем скорректировать в моменте в зависимости от ваших пожеланий.

Наш план

▪️ Фотостоп у села Аушигер. Если захотите, сделаем остановку на въезде в ущелье, здесь очень красивые поля на холмах.

▪️ Голубые озёра. Эти озёра, как и следует из названия, привлекают насыщенным цветом воды. Но вы сможете полюбоваться не только ими: я покажу вам тропинку, которая ведёт к секретному озерцу на дне карстового провала.

▪️ Черекская теснина. Я проведу вас по старой дороге, высеченной в отвесной скале на высоте около 200 м над рекой.

▪️ Верхняя Балкария. В этом высокогорном селе мы отыщем руины средневековых аулов. Вы даже сможете погулять по сохранившимся улочкам, представляя, как несколько веков назад здесь кипела жизнь.

▪️ Чегетджара, или Школьный перевал. Если позволит погода, то в следующее ущелье мы попадём через самый высокий перевал России (3127 м), а если нет, то объедем безопасно по асфальту.

▪️ Хулмао-Безенги. Легендарное ущелье, в верховьях которого находится мекка альпинистов — «Безенгийская стена». Здесь мы тоже встретим множество развалин, оставшихся от старых аулов и сёл, но главный интерес для нас — это скальный выступ «Язык тролля» и руины средневековой крепости Жабо-Къала на другом склоне ущелья.

🍽 На обед мы можем заехать в одно из местных кафе. Также в любом понравившемся вам месте устроим пикник: я угощу вас чаем или кофе со сладостями, и вы берите с собой что-нибудь перекусить. У меня всегда с собой складные стулья и другие вещи, с которыми мы комфортно расположимся на природе.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Я заберу вас из удобного вам места в Пятигорске и по окончании отвезу обратно
  • Если с вами будут дети младше 12 лет, пожалуйста, сообщите мне об этом заранее
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию)
  • По запросу эта экскурсия может быть проведена из Нальчика, стоимость — 14 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Можно с детьми
Горы
Выездные
На весь день
Голубые озера
Популярные места
Верхняя Балкария
Кавказ
Смотровые площадки
Черекская Теснина

Похожие туры из Пятигорска

Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
3 отзыва
Магия Кабардино-Балкарии: ключевые природные места в мини-группе
Залезть на кавказский Язык Тролля, полюбоваться Голубым озером, Черекской тесниной и не только
у вашего отеля в пределах КМВ
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
3 500 за человека
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Борис
Борис
Нет отзывов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
у вашего отеля
7 апр
8 апр
9 апр
10 апр
3 250 за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
11 часов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
19 отзывов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озерам
по адресу вашего проживания
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
47003 525 за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пятигорске
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ