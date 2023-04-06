Кабардино-Балкария, куда мы поедем, встретит вас мощными горами и ущельями. Мы побываем на головокружительных смотровых — один «Язык Тролля» чего стоит! — и у руин средневековых аулов. Если повезёт с погодой, проедем через перевал Чегетджара высотой 3127 м. Я расскажу вам про особенности местного рельефа и жизнь разных народов, а ещё устрою для вас пикник в живописном месте.

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Описание

Что вас ожидает

1,5 часа пути из Пятигорска — и мы в горной Кабардино-Балкарии. Я подготовил маршрут, который позволит вам по-максимуму насладиться пейзажами. Но мы его можем скорректировать в моменте в зависимости от ваших пожеланий.

Наш план

▪️ Фотостоп у села Аушигер. Если захотите, сделаем остановку на въезде в ущелье, здесь очень красивые поля на холмах.

▪️ Голубые озёра. Эти озёра, как и следует из названия, привлекают насыщенным цветом воды. Но вы сможете полюбоваться не только ими: я покажу вам тропинку, которая ведёт к секретному озерцу на дне карстового провала.

▪️ Черекская теснина. Я проведу вас по старой дороге, высеченной в отвесной скале на высоте около 200 м над рекой.

▪️ Верхняя Балкария. В этом высокогорном селе мы отыщем руины средневековых аулов. Вы даже сможете погулять по сохранившимся улочкам, представляя, как несколько веков назад здесь кипела жизнь.

▪️ Чегетджара, или Школьный перевал. Если позволит погода, то в следующее ущелье мы попадём через самый высокий перевал России (3127 м), а если нет, то объедем безопасно по асфальту.

▪️ Хулмао-Безенги. Легендарное ущелье, в верховьях которого находится мекка альпинистов — «Безенгийская стена». Здесь мы тоже встретим множество развалин, оставшихся от старых аулов и сёл, но главный интерес для нас — это скальный выступ «Язык тролля» и руины средневековой крепости Жабо-Къала на другом склоне ущелья.

🍽 На обед мы можем заехать в одно из местных кафе. Также в любом понравившемся вам месте устроим пикник: я угощу вас чаем или кофе со сладостями, и вы берите с собой что-нибудь перекусить. У меня всегда с собой складные стулья и другие вещи, с которыми мы комфортно расположимся на природе.

Организационные детали