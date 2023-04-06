Черекская теснина, высокогорные аулы, «Язык Тролля» и другие невероятные места
Мы побываем на головокружительных смотровых — один «Язык Тролля» чего стоит! — и у руин средневековых аулов. Если повезёт с погодой, проедем через перевал Чегетджара высотой 3127 м. Я расскажу вам про особенности местного рельефа и жизнь разных народов, а ещё устрою для вас пикник в живописном месте.
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Описание
Что вас ожидает
1,5 часа пути из Пятигорска — и мы в горной Кабардино-Балкарии. Я подготовил маршрут, который позволит вам по-максимуму насладиться пейзажами. Но мы его можем скорректировать в моменте в зависимости от ваших пожеланий.
Наш план
▪️ Фотостоп у села Аушигер. Если захотите, сделаем остановку на въезде в ущелье, здесь очень красивые поля на холмах.
▪️ Голубые озёра. Эти озёра, как и следует из названия, привлекают насыщенным цветом воды. Но вы сможете полюбоваться не только ими: я покажу вам тропинку, которая ведёт к секретному озерцу на дне карстового провала.
▪️ Черекская теснина. Я проведу вас по старой дороге, высеченной в отвесной скале на высоте около 200 м над рекой.
▪️ Верхняя Балкария. В этом высокогорном селе мы отыщем руины средневековых аулов. Вы даже сможете погулять по сохранившимся улочкам, представляя, как несколько веков назад здесь кипела жизнь.
▪️ Чегетджара, или Школьный перевал. Если позволит погода, то в следующее ущелье мы попадём через самый высокий перевал России (3127 м), а если нет, то объедем безопасно по асфальту.
▪️ Хулмао-Безенги. Легендарное ущелье, в верховьях которого находится мекка альпинистов — «Безенгийская стена». Здесь мы тоже встретим множество развалин, оставшихся от старых аулов и сёл, но главный интерес для нас — это скальный выступ «Язык тролля» и руины средневековой крепости Жабо-Къала на другом склоне ущелья.
🍽 На обед мы можем заехать в одно из местных кафе. Также в любом понравившемся вам месте устроим пикник: я угощу вас чаем или кофе со сладостями, и вы берите с собой что-нибудь перекусить. У меня всегда с собой складные стулья и другие вещи, с которыми мы комфортно расположимся на природе.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Я заберу вас из удобного вам места в Пятигорске и по окончании отвезу обратно
- Если с вами будут дети младше 12 лет, пожалуйста, сообщите мне об этом заранее
- Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию)
- По запросу эта экскурсия может быть проведена из Нальчика, стоимость — 14 500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.