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Квартира с альфрейными росписями. Доходные дома изнутри и снаружи.

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Квартира с альфрейными росписями.

Доходные дома изнутри и снаружи.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Квартира с альфрейными росписями. Доходные дома изнутри и снаружи.
Квартира с альфрейными росписями. Доходные дома изнутри и снаружи.

Что вы увидите

  • Доходные дома у м. Маяковская
  • Посетите квартиру купца 2 гильдии Барышникова
Во время нашей экскурсии 🧭 мы пройдёмся по интересным дворам и парадным доходных домов. А сердцем экскурсии станет посещение квартиры купца 2 гильдии Барышникова, где сохранились редчайшие альфрейные росписи, роскошная отделка и предметы интерьера в стиле модерн. ⠀
Это - уникальный шанс не только попасть в чудом сохранившуюся квартиру, но и прочувствовать, как жили богатые люди в начале XX века.
Если вы в Петербурге, значит, уже успели насладиться разведением мостов и побывали в Эрмитаже. И теперь, когда вам хочется чего-то необычного, самое время углубиться в таинственную и скрытую часть города и погрузиться в атмосферу доходных домов и парадных Петербурга. Куда мы вас с удовольствием и приглашаем.

Что вас ожидает:

  • Наш маршрут пройдет по самым ярким доходным домам в окрестностях метро 🚇 «Маяковская».
  • Вы сможете побывать в уникальных дворах, где сохранилась атмосфера той эпохи. Вы увидите роскошные парадные лестницы, по мраморным ступенькам которых мы поднимемся до самой крыши. Поговорим о необычных домовладельцах и мастерах, создававших живые шедевры архитектуры. Увидим фасады, лепнину, кованые ворота, дубовые двери парадных дореволюционных построек премиум-класса, где вы сможете изучить список жильцов на дверях квартир и полюбоваться яркими витражами XIX века.
Архитекторы Петербурга всегда уделяли особое внимание фасадам зданий, но были и скрытые закоулки красоты, которые специально создавались для избранных, а не для всех. Именно туда мы с вами и отправимся - через лабиринт проходных дворов к старинной квартире. Убедитесь, что вы взяли фотоаппарат или телефон с камерой. Вы не сможете удержаться, чтобы не сделать снимки этих необычных мест!
ЭКСКЛЮЗИВ
Во время нашей экскурсии мы зайдем в квартиру купца 2 гильдии Барышникова.
  • Ансамбль уцелевших старинных росписей, пятиметровые потолки, скрипучий дубовый паркет, изразцовая печь-голландка, согревающая огромную гостиную с купеческим буфетом и самоваром, витые латунные ручки, которые ещё помнят руки владельцев - семьи купца Барышникова. Все это и многое другое вы сможете с нами увидеть, потрогать и запечатлеть.
  • Вы узнаете интересные и трогательные истории 📖 про тяжёлые времена «уплотнения» квартиры (24-х комнатная квартира была “порезана” на куски), про жителей во время блокады, про расселение коммуналки и судьбы людей, здесь побывавших и ныне живущих.
  • Также гид поделиться с вами тайной найденных при ремонте сокровищ и покажет вам небольшие, но крайне любопытные детали: старинные дверные звонки, предметы навсегда ушедшие из обихода, но уцелевшие в парадных.
И кстати, вы не боитесь ехать в лифте? А если этот лифт размером с гроб? Любителей острых ощущений ждёт особый аттракцион!
Начало
🚩 ул. Марата 1
Место завершения
🏁 ул.Марата 31
Квартира с альфрейными росписями. Доходные дома изнутри и снаружи.
Квартира с альфрейными росписями. Доходные дома изнутри и снаружи.
Квартира с альфрейными росписями. Доходные дома изнутри и снаружи.
Квартира с альфрейными росписями. Доходные дома изнутри и снаружи.
Квартира с альфрейными росписями. Доходные дома изнутри и снаружи.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей П.
Алексей П.
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