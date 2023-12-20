Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Обзорная экскурсия — отличная возможность оценить облик города и познакомиться с основными событиями его истории.
Наши гиды покажут вам самые красивые места Санкт-Петербурга, расскажут об архитектурных памятниках и знаковых достопримечательностях.
А после насыщенной поездки вас будет ждать роскошный Эрмитаж, в котором вы можете остаться до закрытия.
Наши гиды покажут вам самые красивые места Санкт-Петербурга, расскажут об архитектурных памятниках и знаковых достопримечательностях.
А после насыщенной поездки вас будет ждать роскошный Эрмитаж, в котором вы можете остаться до закрытия.
Ближайшие даты:
20
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22
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 530 ₽
|Дети до 14 лет
|1 170 ₽
|Пенсионеры/Студенты
|1 440 ₽
|Дети с 15 лет
|1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы проедете по Невскому проспекту и живописным набережным Петербурга. Увидите знаменитые мосты и архитектурные ансамбли главных площадей. Пройдёте по территории Петропавловской крепости, откуда началась история города на Неве. Всего мы сделаем пять выходов из автобуса для прогулок и фотосессий.
На нашем маршруте:
- Невский проспект
- Александринский театр
- Казанский собор
- Дворцовая площадь и Зимний дворец
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Стрелка Васильевского острова
- Спас на Крови
- Марсово поле
- Летний сад
- Крейсер «Аврора»
- Петропавловская крепость
- Домик Петра I
После обзорной поездки вы посетите самый крупный музей Европы — Эрмитаж, в который пройдёте без очереди и сможете находиться там неограниченное время.
Расписание:
- Обзорная экскурсия по городу с остановками: Спас на Крови, крейсер «Аврора», Исаакиевская площадь (2 ч.)
- Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости (35 мин.)
- Техническая остановка (WC, кофе/чай) (25 мин.)
- Посещение Эрмитажа без гида (можно до закрытия)
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а оставшуюся часть — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку.
- После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон
- При отмене бронирования не менее, чем за 12 часов за экскурсии, мы вернём вам часть предоплаты, внесённую по QR-коду
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
во вторник, пятницу и субботу в 11:10 и 13:50, в среду, четверг и воскресенье в 11:10
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Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции место «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, пятницу и субботу в 11:10 и 13:50, в среду, четверг и воскресенье в 11:10Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 541 туриста
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более ста пятидесяти автобусных и пешеходных экскурсионных маршрутов, интерактивных программ и квестов для взрослых и детей. Стараемся к каждому найти индивидуальный подход и работаем по принципу «клиент всегда прав». Ждём вас и ваших близких на наших экскурсиях!
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