Шедевры великого города + Эрмитаж
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди

Обзорная экскурсия — отличная возможность оценить облик города и познакомиться с основными событиями его истории.

Наши гиды покажут вам самые красивые места Санкт-Петербурга, расскажут об архитектурных памятниках и знаковых достопримечательностях.

А после насыщенной поездки вас будет ждать роскошный Эрмитаж, в котором вы можете остаться до закрытия.
Шедевры великого города + Эрмитаж
Шедевры великого города + Эрмитаж
Шедевры великого города + Эрмитаж
Шедевры великого города + Эрмитаж
Шедевры великого города + Эрмитаж
Шедевры великого города + Эрмитаж
Шедевры великого города + Эрмитаж
Ближайшие даты:
20
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 530 ₽
Дети до 14 лет1 170 ₽
Пенсионеры/Студенты1 440 ₽
Дети с 15 лет1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы проедете по Невскому проспекту и живописным набережным Петербурга. Увидите знаменитые мосты и архитектурные ансамбли главных площадей. Пройдёте по территории Петропавловской крепости, откуда началась история города на Неве. Всего мы сделаем пять выходов из автобуса для прогулок и фотосессий.

На нашем маршруте:

  • Невский проспект
  • Александринский театр
  • Казанский собор
  • Дворцовая площадь и Зимний дворец
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Стрелка Васильевского острова
  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • Летний сад
  • Крейсер «Аврора»
  • Петропавловская крепость
  • Домик Петра I

После обзорной поездки вы посетите самый крупный музей Европы — Эрмитаж, в который пройдёте без очереди и сможете находиться там неограниченное время.

Расписание:

  • Обзорная экскурсия по городу с остановками: Спас на Крови, крейсер «Аврора», Исаакиевская площадь (2 ч.)
  • Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости (35 мин.)
  • Техническая остановка (WC, кофе/чай) (25 мин.)
  • Посещение Эрмитажа без гида (можно до закрытия)

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а оставшуюся часть — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку.

  • После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон
  • При отмене бронирования не менее, чем за 12 часов за экскурсии, мы вернём вам часть предоплаты, внесённую по QR-коду
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

во вторник, пятницу и субботу в 11:10 и 13:50, в среду, четверг и воскресенье в 11:10

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции место «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 11:10 и 13:50, в среду, четверг и воскресенье в 11:10
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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