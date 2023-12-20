Обзорная экскурсия — отличная возможность оценить облик города и познакомиться с основными событиями его истории. Наши гиды покажут вам самые красивые места Санкт-Петербурга, расскажут об архитектурных памятниках и знаковых достопримечательностях. А после насыщенной поездки вас будет ждать роскошный Эрмитаж, в котором вы можете остаться до закрытия.

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы проедете по Невскому проспекту и живописным набережным Петербурга. Увидите знаменитые мосты и архитектурные ансамбли главных площадей. Пройдёте по территории Петропавловской крепости, откуда началась история города на Неве. Всего мы сделаем пять выходов из автобуса для прогулок и фотосессий.

На нашем маршруте:

Невский проспект

Александринский театр

Казанский собор

Дворцовая площадь и Зимний дворец

Исаакиевский собор

Медный всадник

Стрелка Васильевского острова

Спас на Крови

Марсово поле

Летний сад

Крейсер «Аврора»

Петропавловская крепость

Домик Петра I

После обзорной поездки вы посетите самый крупный музей Европы — Эрмитаж, в который пройдёте без очереди и сможете находиться там неограниченное время.

Расписание:

Обзорная экскурсия по городу с остановками: Спас на Крови, крейсер «Аврора», Исаакиевская площадь (2 ч.)

Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости (35 мин.)

Техническая остановка (WC, кофе/чай) (25 мин.)

Посещение Эрмитажа без гида (можно до закрытия)

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 23% стоимости, а оставшуюся часть — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку.