Посетить Большой дворец и Нижний парк на групповой экскурсии
Предлагаем и вам отправиться в путешествие по старой императорской дороге, посмотреть на роскошные усадьбы 18-19 столетий.
И, конечно, пройтись по залам Большого дворца, чтобы окунуться в его прошлое с торжественными приёмами, балами и маскарадами. А гид расскажет сокровенные тайны, связанные с династией Романовых.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 602 ₽
|Дети до 16 лет
|1 422 ₽
Описание
Что вас ожидает
Императорская дорога и путевые заметки
Во время полуторачасовой трассовой экскурсии вы узнаете об истории Петербурга и Петергофа со времён Петра I до наших дней. Увидите роскошную усадьбу Кирьяново, которая принадлежала подруге Екатерины II — княгине Дашковой. Посмотрите на Константиновский дворец — резиденцию президента РФ. Познакомитесь с историей дачного комплекса «Александрия», хозяйкой которого была императрица Александра Фёдоровна, супруга Николая I.
Большой дворец и Нижний парк
В Петергофе вы отправитесь к Большому каскаду Нижнего парка, где гид расскажет о том, как устроена фонтанная система «русской Версалии» Петра I. Это займёт 30 минут. А позже вы посетите Большой дворец. Пройдёте по его роскошным парадным залам и жилым комнатам. После ВОВ здание было полностью восстановлено, мастера сумели воссоздать атмосферу имперской эпохи. Экскурсия по дворцу продлится 1 час.
Свободное время в Петергофе
После посещения дворца у вас останется 45-60 минут, чтобы провести время так, как вы захотите: прогуляться к Финскому заливу и вдохнуть свежий воздух Балтики, приобрести различные сувениры с символикой Петергофа или перекусить в кафе.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, все входные билеты
- Обязательно возьмите с собой паспорт, а детям до 14 лет — свидетельства о рождении
- Экскурсия начинается и заканчивается у станции метро «Площадь Восстания»
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 12:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.