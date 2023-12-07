Вот уже три века гости со всего мира не перестают восхищаться Петергофом. Предлагаем и вам отправиться в путешествие по старой императорской дороге, посмотреть на роскошные усадьбы 18-19 столетий. И, конечно, пройтись по залам Большого дворца, чтобы окунуться в его прошлое с торжественными приёмами, балами и маскарадами. А гид расскажет сокровенные тайны, связанные с династией Романовых.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Императорская дорога и путевые заметки

Во время полуторачасовой трассовой экскурсии вы узнаете об истории Петербурга и Петергофа со времён Петра I до наших дней. Увидите роскошную усадьбу Кирьяново, которая принадлежала подруге Екатерины II — княгине Дашковой. Посмотрите на Константиновский дворец — резиденцию президента РФ. Познакомитесь с историей дачного комплекса «Александрия», хозяйкой которого была императрица Александра Фёдоровна, супруга Николая I.

Большой дворец и Нижний парк

В Петергофе вы отправитесь к Большому каскаду Нижнего парка, где гид расскажет о том, как устроена фонтанная система «русской Версалии» Петра I. Это займёт 30 минут. А позже вы посетите Большой дворец. Пройдёте по его роскошным парадным залам и жилым комнатам. После ВОВ здание было полностью восстановлено, мастера сумели воссоздать атмосферу имперской эпохи. Экскурсия по дворцу продлится 1 час.

Свободное время в Петергофе

После посещения дворца у вас останется 45-60 минут, чтобы провести время так, как вы захотите: прогуляться к Финскому заливу и вдохнуть свежий воздух Балтики, приобрести различные сувениры с символикой Петергофа или перекусить в кафе.

Организационные детали