Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Посетить Большой дворец и Нижний парк на групповой экскурсии

Вот уже три века гости со всего мира не перестают восхищаться Петергофом.

Предлагаем и вам отправиться в путешествие по старой императорской дороге, посмотреть на роскошные усадьбы 18-19 столетий.

И, конечно, пройтись по залам Большого дворца, чтобы окунуться в его прошлое с торжественными приёмами, балами и маскарадами. А гид расскажет сокровенные тайны, связанные с династией Романовых.
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
Ближайшие даты:
7
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дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 602 ₽
Дети до 16 лет1 422 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Императорская дорога и путевые заметки

Во время полуторачасовой трассовой экскурсии вы узнаете об истории Петербурга и Петергофа со времён Петра I до наших дней. Увидите роскошную усадьбу Кирьяново, которая принадлежала подруге Екатерины II — княгине Дашковой. Посмотрите на Константиновский дворец — резиденцию президента РФ. Познакомитесь с историей дачного комплекса «Александрия», хозяйкой которого была императрица Александра Фёдоровна, супруга Николая I.

Большой дворец и Нижний парк

В Петергофе вы отправитесь к Большому каскаду Нижнего парка, где гид расскажет о том, как устроена фонтанная система «русской Версалии» Петра I. Это займёт 30 минут. А позже вы посетите Большой дворец. Пройдёте по его роскошным парадным залам и жилым комнатам. После ВОВ здание было полностью восстановлено, мастера сумели воссоздать атмосферу имперской эпохи. Экскурсия по дворцу продлится 1 час.

Свободное время в Петергофе

После посещения дворца у вас останется 45-60 минут, чтобы провести время так, как вы захотите: прогуляться к Финскому заливу и вдохнуть свежий воздух Балтики, приобрести различные сувениры с символикой Петергофа или перекусить в кафе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, все входные билеты
  • Обязательно возьмите с собой паспорт, а детям до 14 лет — свидетельства о рождении
  • Экскурсия начинается и заканчивается у станции метро «Площадь Восстания»
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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