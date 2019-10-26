5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

30 минут, 15 километров и море эмоций

За полчаса перед вами пролетят десятки монументов, главных достопримечательностей и ярких локаций Северной столицы. Мы промчим от Невского проспекта до Исаакиевского собора. Мимо Медного всадника по Английской набережной доберёмся до Благовещенского моста. Дальше — остановка у красавицы-Невы. Я сделаю для вас небанальные снимки на фоне Адмиралтейства и Зимнего дворца — и снова в путь. Мимо Ростральных колонн обогнём Петропавловскую крепость. А следом через Троицкий мост прокатимся по Марсовому полю, полюбуемся Инженерным замком и вернёмся на Невский.

Я всегда скорректирую маршрут по вашему запросу.