5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мотопрогулка с энтузиастом, влюблённым в свой город

Сергей
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Сергей – ваш гид
Санкт-Петербург — это и в первый и в двадцатый раз тысяча и одна эмоция.

А Питер с мотоцикла — это тысяча и одна эмоция, умноженная на два.

Давайте вместе прочувствуем характер столицы на Неве, рассекая по её проспектам и площадям, останавливаясь у великих архитектурных сооружений и наполняя лёгкие по-питерски влажным воздухом.

Вперёд — за драйвом и впечатлениями!
1299 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Невский проспект на улице Малая Садовая.
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Драйв по-питерски
Драйв по-питерски

Что вас ожидает

30 минут, 15 километров и море эмоций
За полчаса перед вами пролетят десятки монументов, главных достопримечательностей и ярких локаций Северной столицы. Мы промчим от Невского проспекта до Исаакиевского собора. Мимо Медного всадника по Английской набережной доберёмся до Благовещенского моста. Дальше — остановка у красавицы-Невы. Я сделаю для вас небанальные снимки на фоне Адмиралтейства и Зимнего дворца — и снова в путь. Мимо Ростральных колонн обогнём Петропавловскую крепость. А следом через Троицкий мост прокатимся по Марсовому полю, полюбуемся Инженерным замком и вернёмся на Невский.

Я всегда скорректирую маршрут по вашему запросу.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мото-дождевик на случай непогоды.
  • Перед экскурсией я проведу небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной.
  • Внимание! Стоимость указана за получасовую мотопрогулку (стоимость расширенного маршрута уточняйте по переписке).
  • Кататься будем на мотоцикле Honda Gold Wing — самом комфортабельном мотоцикле в мире: тихий звук работы двигателя, удобное сиденье с креслом, музыкальное сопровождение.
  • На мотопрогулку можно взять детей: у меня в арсенале есть трицикл, на котором будет безопасно даже маленькому ребёнку (подробности в переписке, стоимость за трицикл другая).
Драйв по-питерски
Драйв по-питерски
Драйв по-питерски
Драйв по-питерски
Драйв по-питерски
Драйв по-питерски
Драйв по-питерски
Драйв по-питерски
Драйв по-питерски
Драйв по-питерски
Драйв по-питерски
Драйв по-питерски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Невский проспект на улице Малая Садовая..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Приветствую! Я родился и вырос в Ленинграде. Я люблю Санкт-Петербург, и мой любимый город отвечает мне взаимностью. Вкладываю душу в своё любимое дело с 2014-ого года, постоянно стараясь совершенствоваться. Люблю фотографировать. Всегда готов поддержать беседы на любые темы. Владею иностранными языками. Имею высшее образование. Приложу тот максимум внимания и сил, чтобы ваше пребывание в городе на Неве оставило у вас неизгладимое впечатление. До встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 октября 2019
Впервые в городе , это был один из лучших вариантов посмотреть на город , Сергей спасибо вам большое, все понравилось , очень была удивлена , Сергей не только экскурсовод , но и фотограф , во время экскурсии выбрал очень красивый вид и сделал отличные кадры , не пожалела что выбрала эту поездку !)
22 октября 2019
Столько эмоций давно не испытавала! Спасибо за неординарную экскурсию Сергею. Мы в восторге! Посмотреть город с другой стороны, прокатиться с ветерком, это сюда!
6 октября 2019
В экскурсии устроило и понравилось все,искусство вождения и манера общения!!!Рекомендую всем без ограничений!
10 сентября 2019
Драйв- по Питерски, это небольшая мотопрогулка, но ощущения непередаваемые. Езда на мотоцикле - это поэзия скорости!!!
Honda Gold Wing - культовый байк, феноменально надёжный, мощный и очень очень комфортный)))
Вечерняя прогулка добавила огней и ярких эмоций. А ещё и конечно фото незабываемые, которые заценили друзья!!!
Спасибо вам, Сергей и Андрей, за этот драйв по ночному красивейшему городу.
2 сентября 2019
Хочу поблагодарить Сергея и Андрея за замечательную мото прогулку. Если интересно послушать исторический материал, то это не сюда. А если хочеться чего то нового, прокатиться без пробок и с ветерком ,
полюбоваться красотами Питера, то это самое оно. Мы с мужем остались довольны. Ещё раз ,спасибо.

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