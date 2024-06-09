Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
За три часа экскурсии по Санкт-Петербургу вы получите яркое представление о городе.

В дружеском формате, с шутками, легендами и викторинами подниметесь на официально безопасную крышу и услышите небанальные истории о главных
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достопримечательностях. После этого посетите одни из самых фотогеничных мест города.

Расскажем о строительстве Петербурга, жизни людей разных сословий, возникновении коммуналок и их быте. Экскурсия охватывает центральный район и историю города с момента его появления до наших дней. Подходит как для тех, кто впервые в городе, так и для искушённых путешественников и местных жителей. Забронируйте экскурсию и откройте для себя Санкт-Петербург с новой стороны

4.81
184 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Уникальный вид на город с крыши
  2. 🏛️ Посещение исторических доходных домов
  3. 📸 Возможность сделать атмосферные фотографии
  4. 🕵️ Интересные истории и легенды
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  6. 🎁 Викторины с призами

Что можно увидеть

  • Владимирский собор
  • Смольный собор
  • Измайловский Троицкий собор
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Петропавловский собор
  • Спас на Крови
  • Лахта-центр
  • Михайловский замок
  • Александрийская колонна
  • Петропавловская крепость
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия проходит по центральному району и кратко охватывает историю Петербурга с момента его появления до наших дней.

1 часть: парадные, дворы-колодцы, доходные дома

Мы посетим знаменитые «открыточные» дворы-колодцы, 6 старинных парадных и одни из красивейших доходных домов Петербурга: дом Мекленбург-Стрелицкого, дом Крючкова, дом Елисеевых, дом Иоффе, особняк Каншина, дом Тишининой, дом Никонова, дом Дехтеринского, дом Вельяшева и другие.

В парадных и дворах-колодцах этих домов поможем сделать атмосферные фотографии и расскажем увлекательную историю каждого дома. А ещё поговорим о возникновении коммуналок и жизни в них.

2 часть: смотровая на крыше

Мы проводим экскурсии только на официальных площадках, выход на которые разрешён администрацией города. С крыши вы увидите все главные доминанты города: Владимирский, Смольный, Измайловский Троицкий, Казанский, Исаакиевский и Петропавловский соборы, Спас на Крови, Лахта-центр, Михайловский замок.

О каждой из этих достопримечательностей вы услышите самое важное и интересное. Мы расскажем:

  • почему Смольный собор носит такое название и почему строился дольше остальных достопримечательностей
  • почему Спас на Крови «выдвинут» в канал Грибоедова на 7 метров
  • как удалось построить невероятный Исаакиевский собор
  • почему после революции купола Владимирского собора стали чёрными
  • что не так с Казанским собором
  • какие секреты хранит Александрийская колонна
  • какие тайны хранит ангел Петропавловской крепости
  • почему Питер такой низкий и почему именно у нас самое высокое здание в Европе

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые в городе, так как вы увидите все самые главные достопримечательности Петербурга и получите общее представление о городе. А также искушённым путешественникам и местным жителям, ведь обзорная экскурсия будет проходить в необычном формате — на высоте птичьего полёта. Вторая часть программы — по дворам и парадным — также сильно отличается от большинства предлагаемых экскурсий по Петербургу.

Экскурсия пройдёт в простом и приятном для восприятия формате, без академической манеры изложения. Разбавим экскурсию шутками, мифами и легендами, а также добавим небольшие викторины с получением призов в виде посещения бонусных исторических локаций.

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви (кроссовки) и одежде, не сковывающей движений
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании от 2 до 20 человек). Стоимость — 2400 руб. с человека
  • На экскурсию допускаются дети от 6 лет в сопровождении взрослых. Билет за ребенка при этом оплачивается по полной стоимости. Если ваш ребенок младше, пожалуйста, уточните о возможности попасть на экскурсию в сообщениях

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 184 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Полина)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Полина)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Полина)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Полина)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Милена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Милена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Милена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Милена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Милена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Милена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Милена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Милена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Милена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Милена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Юлия)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Юлия)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Юлия)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Юлия)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Мария)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Мария)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Мария)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Мария)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Алена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Алена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Алена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Алена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Алена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Алена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Алена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Алена)
Я
9 июня 2024
Все очень интересно рассказывала Виктория, достаточно динамично)
A
8 июня 2024
К сожалению попали на экскурсию под ужасным проливным дождем((Главным минусом отметили слишком большой набор группы, многие вещи были не слышны от слова совсем. Ливень, многое было рассказано у дороги, шумно,
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на всех не смотрели и не доносили информацию, не было слышно. Изюминки не хватает, но что именно, сказать сложно. В целом понравилось, но нужно что-то доработать. Развивайтесь, ребята 🩷 Спасибо за классные фото на крыше:)

Полина
8 июня 2024
Очень понравилась экскурсия! В восторге до сих пор! Даже дождь не смог испортить общее впечатление! Также, очень благодарны гиду за интересные факты истории возникновения, строительства какого-либо объекта, про жителей.
Очень понравилась экскурсия! В восторге до сих пор! Даже дождь не смог испортить общее впечатление! Также,Очень понравилась экскурсия! В восторге до сих пор! Даже дождь не смог испортить общее впечатление! Также,Очень понравилась экскурсия! В восторге до сих пор! Даже дождь не смог испортить общее впечатление! Также,Очень понравилась экскурсия! В восторге до сих пор! Даже дождь не смог испортить общее впечатление! Также,
М
8 июня 2024
Грамотно составлена. Экскурсовод Кирилл следил, что бы все все успели. Отвечал на все наши вопросы. Мы все успели и встретили прекрасный закат на крыше. И даже дождь нам не помешал. Мы не успели устать:)
Спасибо за прекрасную экскурсию.
Грамотно составлена. Экскурсовод Кирилл следил, что бы все все успели. Отвечал на все наши вопросы. МыГрамотно составлена. Экскурсовод Кирилл следил, что бы все все успели. Отвечал на все наши вопросы. МыГрамотно составлена. Экскурсовод Кирилл следил, что бы все все успели. Отвечал на все наши вопросы. МыГрамотно составлена. Экскурсовод Кирилл следил, что бы все все успели. Отвечал на все наши вопросы. МыГрамотно составлена. Экскурсовод Кирилл следил, что бы все все успели. Отвечал на все наши вопросы. МыГрамотно составлена. Экскурсовод Кирилл следил, что бы все все успели. Отвечал на все наши вопросы. МыГрамотно составлена. Экскурсовод Кирилл следил, что бы все все успели. Отвечал на все наши вопросы. МыГрамотно составлена. Экскурсовод Кирилл следил, что бы все все успели. Отвечал на все наши вопросы. МыГрамотно составлена. Экскурсовод Кирилл следил, что бы все все успели. Отвечал на все наши вопросы. МыГрамотно составлена. Экскурсовод Кирилл следил, что бы все все успели. Отвечал на все наши вопросы. Мы
А
8 июня 2024
У нас был гид Феликс, это оказалась самая интересная экскурсия, умеет увлечь, никакой воды, всю информацию запомнили, и она оказалась очень интересной, на крыше сделал нам фото, получились очень смешные) спасибо большое очень рекомендуем именно гида Феликса
М
8 июня 2024
Наташа очень интересный рассказчик. Всё запомнилось до мелочей. Даже ливень на крышах не испортил настроения. Рекомендую.
К
8 июня 2024
Всё понравилось, динамично и интересно.
С
8 июня 2024
Интересно, рекомендую
Ю
8 июня 2024
Очень понравилась экскурсовод Виктория. И отношением к группе, и рассказом. Видно, что человек заинтересован в своей работе. Экскурсию ведёт интерактивно, задавая вопросы по теме локации, отвечая на многочисленные вопросы экскурсантов.
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Локации интересные, чаще всего мы видим только внешнюю сторону Петербурга с его достопримечательностями и архитектурными памятниками. Здесь довелось увидеть и немного изнанки, и внешнего лоска, и даже Петербург с крыши на фоне потрясающего заката. И город великолепен во всех проявлениях.
У него свой дух, свой запах. А Виктория помогла ещё глубже ощутить его атмосферу, прикоснуться к истории не только с парадной стороны, представить, как жили люди в былые времена, как катили по дорогам кареты, как Достоевский творил свои произведения, потирая озябшие руки в плохо отапливаемой комнате, и многое другое (не буду спойлерить).
Но нужно иметь в виду, что экскурсия пешая, а подъем на крышу осуществляется без лифта, поэтому кому-то она может не подойти.
А я люблю даже просто бесцельно бродить по Петербургу, находя что-то новое для себя, наслаждаясь воздухом города, который меня встречает в любой сезон солнцем, а здесь довелось не просто погулять, но и увидеть внутреннюю красоту северной (а когда-то не только северной) столицы.
Спасибо Виктории и организаторам.

Очень понравилась экскурсовод Виктория. И отношением к группе, и рассказом. Видно, что человек заинтересован в своейОчень понравилась экскурсовод Виктория. И отношением к группе, и рассказом. Видно, что человек заинтересован в своейОчень понравилась экскурсовод Виктория. И отношением к группе, и рассказом. Видно, что человек заинтересован в своейОчень понравилась экскурсовод Виктория. И отношением к группе, и рассказом. Видно, что человек заинтересован в своей
Н
7 июня 2024
Знакомились с Питером с Феликсом. Очень приятный молодой человек,искренне влюбленный в этот город) Шикарное чувство юмора, весомый багаж энциклопедических знаний! Несем огромное спасибо организаторам за такой проект) Из недочетов -
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ооочень быстро говорит (понятно, что хочется рассказать как можно больше за ограниченное время), но лично мне такой формат не очень удобен. Хотя я с русским "на ты"))) и ооочень быстро ходит, гнались за ним всю дорогу. Но этот недочет все равно не тянет на минус звезду. Будем считать, что Феликс просто держал нас в тонусе)) В остальном - все молодцы!

М
6 июня 2024
Экскурсовод Кирилл провёл великолепную прогулку по парадным и дворам колодцам, рассказывал очень интересно. Рекомендую!
Экскурсовод Кирилл провёл великолепную прогулку по парадным и дворам колодцам, рассказывал очень интересно. Рекомендую!Экскурсовод Кирилл провёл великолепную прогулку по парадным и дворам колодцам, рассказывал очень интересно. Рекомендую!Экскурсовод Кирилл провёл великолепную прогулку по парадным и дворам колодцам, рассказывал очень интересно. Рекомендую!Экскурсовод Кирилл провёл великолепную прогулку по парадным и дворам колодцам, рассказывал очень интересно. Рекомендую!
В
6 июня 2024
Экскурсия пошла замечательно, рекомендую экскурсовода Феликса, рассказывает все очень интересно и подробно, с хорошим чувством юмора, можете идти смело, не пожалеете!!!
Алена
6 июня 2024
Вернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидеть и в самостоятельном походе, но зато вы не услышите истории и легенды, связанные с
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этими местами. Ребята экскурсоводы отвечали на вопросы, о многом осведомлены. Было очень интересно, даже подросток 13 лет с удовольствием смотрел и слушал, а потом мы все вместе обсуждали, пройденный маршрут. Великолепные парадные, неповторимые дворы-колодцы и атмосфера Питера.

Чтобы ребятам стать еще лучше, скажу для опыта, что немного утомил организационный момент в начале. Если возможно, то я бы посоветовала ребятам приходить чуть заранее и эти моменты с оплатой, бронью, номерами телефонов решать по мере наполнения группы.
А в остальном всё отлично! Очень рекомендую! В следующий раз буду целенаправленно смотреть, что ещё можно посмотреть с этими ребятами.

Вернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидетьВернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидетьВернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидетьВернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидетьВернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидетьВернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидетьВернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидетьВернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидетьВернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидетьВернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидеть
В
6 июня 2024
Это была самая лучшая экскурсия из многих, которые нам удалось посетить в Санкт- Петербурге, а посетили мы много мест. Феликс, наш экскурсовод, это просто кладовая знаний, море позитива, и по совместительству фитнес тренер)). Спасибо ему огромное за его отличную работу! Было очень интересно!
Это была самая лучшая экскурсия из многих, которые нам удалось посетить в Санкт- Петербурге, а посетили
O
6 июня 2024
Гуляли с Кириллом. Отличный экскурсовод. Не грузил академическими знаниями:) Делился интересными, запоминающимися историями и событиями. Интересно будет и детям и взрослым.

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