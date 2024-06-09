В дружеском формате, с шутками, легендами и викторинами подниметесь на официально безопасную крышу и услышите небанальные истории о главных
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальный вид на город с крыши
- 🏛️ Посещение исторических доходных домов
- 📸 Возможность сделать атмосферные фотографии
- 🕵️ Интересные истории и легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎁 Викторины с призами
Что можно увидеть
- Владимирский собор
- Смольный собор
- Измайловский Троицкий собор
- Казанский собор
- Исаакиевский собор
- Петропавловский собор
- Спас на Крови
- Лахта-центр
- Михайловский замок
- Александрийская колонна
- Петропавловская крепость
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Экскурсия проходит по центральному району и кратко охватывает историю Петербурга с момента его появления до наших дней.
1 часть: парадные, дворы-колодцы, доходные дома
Мы посетим знаменитые «открыточные» дворы-колодцы, 6 старинных парадных и одни из красивейших доходных домов Петербурга: дом Мекленбург-Стрелицкого, дом Крючкова, дом Елисеевых, дом Иоффе, особняк Каншина, дом Тишининой, дом Никонова, дом Дехтеринского, дом Вельяшева и другие.
В парадных и дворах-колодцах этих домов поможем сделать атмосферные фотографии и расскажем увлекательную историю каждого дома. А ещё поговорим о возникновении коммуналок и жизни в них.
2 часть: смотровая на крыше
Мы проводим экскурсии только на официальных площадках, выход на которые разрешён администрацией города. С крыши вы увидите все главные доминанты города: Владимирский, Смольный, Измайловский Троицкий, Казанский, Исаакиевский и Петропавловский соборы, Спас на Крови, Лахта-центр, Михайловский замок.
О каждой из этих достопримечательностей вы услышите самое важное и интересное. Мы расскажем:
- почему Смольный собор носит такое название и почему строился дольше остальных достопримечательностей
- почему Спас на Крови «выдвинут» в канал Грибоедова на 7 метров
- как удалось построить невероятный Исаакиевский собор
- почему после революции купола Владимирского собора стали чёрными
- что не так с Казанским собором
- какие секреты хранит Александрийская колонна
- какие тайны хранит ангел Петропавловской крепости
- почему Питер такой низкий и почему именно у нас самое высокое здание в Европе
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто впервые в городе, так как вы увидите все самые главные достопримечательности Петербурга и получите общее представление о городе. А также искушённым путешественникам и местным жителям, ведь обзорная экскурсия будет проходить в необычном формате — на высоте птичьего полёта. Вторая часть программы — по дворам и парадным — также сильно отличается от большинства предлагаемых экскурсий по Петербургу.
Экскурсия пройдёт в простом и приятном для восприятия формате, без академической манеры изложения. Разбавим экскурсию шутками, мифами и легендами, а также добавим небольшие викторины с получением призов в виде посещения бонусных исторических локаций.
Организационные детали
- Позаботьтесь об удобной обуви (кроссовки) и одежде, не сковывающей движений
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании от 2 до 20 человек). Стоимость — 2400 руб. с человека
- На экскурсию допускаются дети от 6 лет в сопровождении взрослых. Билет за ребенка при этом оплачивается по полной стоимости. Если ваш ребенок младше, пожалуйста, уточните о возможности попасть на экскурсию в сообщениях
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 470 ₽
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