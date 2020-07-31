147 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Обратная сторона Петербурга»

Открыть для себя изнанку города и узнать о его повседневной жизни до революции

5
147 отзывов
Dmitriy
Dmitriy – Гид из Санкт-Петербурга
Стоит заглянуть за изящные фасады Петербурга — и перед вами город-интроверт, скрывающийся в дворах-колодцах и нетуристических кварталах.

На онлайн-экскурсии мы разберемся, как формировались непарадная часть города, уклад её жителей и суровый дореволюционный быт.

Квартирный вопрос, история 📖 канализации и хроники коммуналок — такой Петербург вы еще не знали!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • Вебинар
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • 300 ₽ за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Обратная сторона Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Обратная сторона Петербурга»

Что вы узнаете

  • Как параллельно существуют и чем отличаются парадный и непарадный Петербург
  • Почему дворы-колодцы стали самостоятельной архитектурной единицей — и каким уникальным деталям города повезло меньше
  • Кого испортил квартирный вопрос в Петербурге: поговорим о быте простых горожан начала 20 века и социальных контрастах той эпохи
  • Как в старом городе функционировали отопление, водопровод и канализация (и каким образом здесь замешана Финляндия)
  • Какими были условия женского и мужского труда до революции и почему Петербург стал «бандитским»
  • Как вышло, что в имперской столице образовался коллапс общественного транспорта
  • Чем живет исторический центр сегодня, сколько в городе коммунальных квартир и почему вечером в Петербурге так мало светлых окон

В итоге за 1, 5 часа вы проникнетесь историей 📖 и духом изнанки города, которая оттенит и наполнит новым смыслом музейно-дворцовый фасад Петербурга.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг и тематических сайтов

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Скидка 10% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 10% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Петербурга!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-экскурсия «Обратная сторона Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Обратная сторона Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Обратная сторона Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Обратная сторона Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Обратная сторона Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Обратная сторона Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Обратная сторона Петербурга»
Онлайн-экскурсия «Обратная сторона Петербурга»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Dmitriy
Dmitriy
Меня зовут Дмитрий. Я живу в прекрасном, загадочном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он делится со мной новыми фрагментами своей богатой истории, открывает удивительные места, показывает необычные детали, рассказывает свои тайны. А я с радостью делюсь этими знаниями со всеми желающими.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

147 отзывов оставили туристы

31 июля 2020
Прекрасное погружение в тему, заставляет переосмыслить жизнь, задуматься о реальном положении простых людей
31 июля 2020
Первый раз была на он-лайн экскурсии. Не разочаровалась. Дмитрий из тех экскурсоводов к которым хочется ходить на экскурсии. Хочется, конечно же, гулять по городу наяву, а не по интернету. Но экскурсии он-лайн, с хорошим экскурсоводом при невозможности путешествий очень неплохой вариант заочного знакомства с городами.
10 июля 2020
Очень понравился материал Экскурсии, это уникальная тема не парадного Петербурга. Честно и с горечью, но тем не менее город не стал менее притягателен для меня. Скорее всего, ещё буду брать экскурсию этого гида
10 июля 2020
Первый мой опыт( онлайн- прогулка) прошла удачно 👌🏼спасибо за работу Дмитрию🤝
3 июля 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид, как всегда, на высоте, делится своими обширными познаниями и наблюдениями о жизни.
Евгения
29 июня 2020
Замечательная экскурсия. Теперь ещё больше хочется вновь приехать в любимый Петербург и пойти уже на оффлайн экскурсию с Дмитрием. Огромное спасибо, Дмитрий! Ждём в гости в Эдинбург :)
15 июня 2020
Большое спасибо. Узнала много нового о жизни города. Теперь я поняла жизнь "героев" Достоевского. С уважением Татьяна.
15 июня 2020
Мне понравилась. Очень интересно и Дмитрий молодец
15 июня 2020
Отличная экскурсия. Спасибо, Дмитрий.
Катя
12 июня 2020
Отличная экскурсия. Хотя карантин и очень печальная вещь, но благодаря ему появилась такая возможность участвовать в экскурсиях по Питеру из любой точки земли. Я живу в Израиле и в день города Санкт-Петербурга (27 мая) было очень приятно побывать в Питере, да и ещё и в сопровождении такого эрудированного гида, столь увлекательно рассказавшего об обратной стороне этого города, мало знакомой современным обывателям. Надеемся, что новый формат онлайн экскурсий будет и дальше существовать и радовать нас даже после снятия карантина. Отличный способ изучать историю, кстати! Очень рекомендую всем!
11 июня 2020
Участвую уже во второй он-лайн экскурсии Дмитрия, и я в полном восторге. Очень надеюсь в ближайшее время попасть на его офлайн экскурсии. Очень интересный рассказ про прошлое и настоящее, затронуты важные темы на все времена. Всем советую!
11 июня 2020
Экскурсия "Обратная сторона Питербурга" мне понравилась и по содержанию, и по форме проведения. Узнала много новых, интересных фактов о чудесном городе. Очень приятное впечатление от экскурсовода Дмитрия. Видны замечательное владение материалом, доброжелательность, заинтересованность и добросовестность. Очень благодарна за не в пустую потраченное время) Собираюсь продолжить свои путешествия!
11 июня 2020
Спасибо гиду Дмитрию за экскурсию «Обратная сторона Петербурга»! Дмитрий отличный рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании. По содержанию очень информационная, наглядная, заставляющая задуматься. Рекомендую для всех возрастных групп,
8 июня 2020
Большое спасибо Дмитрию за очередную увлекательную экскурсию! Необычайно интересные иллюстрации к его рассказу, рассказ об истории быта родного города в интереснейшей манере, спасибо! Очень советую к посещению/просмотру эту экскурсию!
Елена
7 июня 2020
Всем советую, не пропустите!! На первую экскурсию Дмитрия попала вчера случайно, меня в первую очередь интересовали города Европы, в которые после карантина собиралась отправиться. Появилось свободное время и желание что-то послушать: как раз начиналась экскурсия "Необычные памятники Петербурга". С мыслью: " и что же я нового услышу о памятниках?... все и так знаю", - я присоединилась. О! Оказалось, что я ничего не знаю! В итоге, я была под таким впечатлением, что тут же вычеркнула запланированную экскурсию на сегодня и бегом на вторую к Дмитрию! Жать, что нет онлайн третей, четвертой и т. д. Собрать всю эту уникальную информацию, так грамотно ее выстроить и так понятно и интересно донести-это талант! Спасибо Вам огромное! Браво, Дмитрий! 10+! PS. Если Вы преподаватель - я завидую вашим студентам!
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