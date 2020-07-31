147 отзывов оставили туристы

Что вы узнаете

Как параллельно существуют и чем отличаются парадный и непарадный Петербург

Почему дворы-колодцы стали самостоятельной архитектурной единицей — и каким уникальным деталям города повезло меньше

Кого испортил квартирный вопрос в Петербурге: поговорим о быте простых горожан начала 20 века и социальных контрастах той эпохи

Как в старом городе функционировали отопление, водопровод и канализация (и каким образом здесь замешана Финляндия)

Какими были условия женского и мужского труда до революции и почему Петербург стал «бандитским»

Как вышло, что в имперской столице образовался коллапс общественного транспорта

Чем живет исторический центр сегодня, сколько в городе коммунальных квартир и почему вечером в Петербурге так мало светлых окон

В итоге за 1, 5 часа вы проникнетесь историей 📖 и духом изнанки города, которая оттенит и наполнит новым смыслом музейно-дворцовый фасад Петербурга.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг и тематических сайтов

Другие мои онлайн-экскурсии в Петербурге

Необычные памятники Петербурга

Скидка 10% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 10% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Петербурга!