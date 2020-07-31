147 отзывов оставили туристы

Кроме того, вы получите разовую скидку 10% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи на улицах Петербурга!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 70 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Dmitriy
Меня зовут Дмитрий. Я живу в прекрасном, загадочном и бесконечно интересном городе — Санкт-Петербурге. Каждый день он делится со мной новыми фрагментами своей богатой истории, открывает удивительные места, показывает необычные детали, рассказывает свои тайны. А я с радостью делюсь этими знаниями со всеми желающими.
Прекрасное погружение в тему, заставляет переосмыслить жизнь, задуматься о реальном положении простых людей
Лидия
31 июля 2020
Первый раз была на он-лайн экскурсии. Не разочаровалась. Дмитрий из тех экскурсоводов к которым хочется ходить на экскурсии. Хочется, конечно же, гулять по городу наяву, а не по интернету. Но экскурсии он-лайн, с хорошим экскурсоводом при невозможности путешествий очень неплохой вариант заочного знакомства с городами.
Лидия
10 июля 2020
Очень понравился материал Экскурсии, это уникальная тема не парадного Петербурга. Честно и с горечью, но тем не менее город не стал менее притягателен для меня. Скорее всего, ещё буду брать экскурсию этого гида
Наталья
10 июля 2020
Первый мой опыт( онлайн- прогулка) прошла удачно 👌🏼спасибо за работу Дмитрию🤝
Анастасия
3 июля 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид, как всегда, на высоте, делится своими обширными познаниями и наблюдениями о жизни.
Евгения
29 июня 2020
Замечательная экскурсия. Теперь ещё больше хочется вновь приехать в любимый Петербург и пойти уже на оффлайн экскурсию с Дмитрием. Огромное спасибо, Дмитрий! Ждём в гости в Эдинбург :)
Татьяна
15 июня 2020
Большое спасибо. Узнала много нового о жизни города. Теперь я поняла жизнь "героев" Достоевского. С уважением Татьяна.
Sergey
15 июня 2020
Мне понравилась. Очень интересно и Дмитрий молодец
TATIANA
15 июня 2020
Отличная экскурсия. Спасибо, Дмитрий.
Катя
12 июня 2020
Отличная экскурсия. Хотя карантин и очень печальная вещь, но благодаря ему появилась такая возможность участвовать в экскурсиях по Питеру из любой точки земли. Я живу в Израиле и в день города Санкт-Петербурга (27 мая) было очень приятно побывать в Питере, да и ещё и в сопровождении такого эрудированного гида, столь увлекательно рассказавшего об обратной стороне этого города, мало знакомой современным обывателям. Надеемся, что новый формат онлайн экскурсий будет и дальше существовать и радовать нас даже после снятия карантина. Отличный способ изучать историю, кстати! Очень рекомендую всем!
Ольга
11 июня 2020
Участвую уже во второй он-лайн экскурсии Дмитрия, и я в полном восторге. Очень надеюсь в ближайшее время попасть на его офлайн экскурсии. Очень интересный рассказ про прошлое и настоящее, затронуты важные темы на все времена. Всем советую!
Марина
11 июня 2020
Экскурсия "Обратная сторона Питербурга" мне понравилась и по содержанию, и по форме проведения. Узнала много новых, интересных фактов о чудесном городе. Очень приятное впечатление от экскурсовода Дмитрия. Видны замечательное владение материалом, доброжелательность, заинтересованность и добросовестность. Очень благодарна за не в пустую потраченное время) Собираюсь продолжить свои путешествия!
Екатерина
11 июня 2020
Спасибо гиду Дмитрию за экскурсию «Обратная сторона Петербурга»! Дмитрий отличный рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании. По содержанию очень информационная, наглядная, заставляющая задуматься. Рекомендую для всех возрастных групп,
Лилия
8 июня 2020
Большое спасибо Дмитрию за очередную увлекательную экскурсию! Необычайно интересные иллюстрации к его рассказу, рассказ об истории быта родного города в интереснейшей манере, спасибо! Очень советую к посещению/просмотру эту экскурсию!
Елена
7 июня 2020
Всем советую, не пропустите!! На первую экскурсию Дмитрия попала вчера случайно, меня в первую очередь интересовали города Европы, в которые после карантина собиралась отправиться. Появилось свободное время и желание что-то послушать: как раз начиналась экскурсия "Необычные памятники Петербурга". С мыслью: " и что же я нового услышу о памятниках?... все и так знаю", - я присоединилась. О! Оказалось, что я ничего не знаю! В итоге, я была под таким впечатлением, что тут же вычеркнула запланированную экскурсию на сегодня и бегом на вторую к Дмитрию! Жать, что нет онлайн третей, четвертой и т. д. Собрать всю эту уникальную информацию, так грамотно ее выстроить и так понятно и интересно донести-это талант! Спасибо Вам огромное! Браво, Дмитрий! 10+! PS. Если Вы преподаватель - я завидую вашим студентам!