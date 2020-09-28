36 отзывов оставили туристы

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Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»

Прогуляться в реальном времени Невскому проспекту с местным жителем, слушая истории города

4.7
36 отзывов
Анастасия
Анастасия – представитель из Санкт-Петербурга
Невский проспект без туристов — раньше такую картину невозможно было вообразить, но сейчас вы сможете увидеть её своими глазами! На онлайн-экскурсии вы виртуально прогуляетесь 👣 от Аничкова моста до Дворцовой площади в компании коренного петербуржца, найдете тайные проходные дворы, а еще услышите легенды и байки, без которых немыслим сам Петербург.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 мин.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • Вебинар
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • 400 ₽ за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»

Что вы увидите и узнаете

  • Аничков мост и дворец на набережной Фонтанки. Мы расскажем, почему раньше петербуржцы боялись ходить по мосту, как знаменитые кони связаны с Наполеоном и кем была Белая дама, призрак которой обитает во дворце.
  • Ключевые достопримечательности 🏛️ Невского: Дом книги, Казанский собор, Спас на Крови, Гостиный двор и площадь Искусств. Отыщем масонские символы, разберемся, почему дом Зингера называют «оком Саурона» и как появился главный военный храм Российской империи.
  • Неожиданные памятники Петербурга: вы убедитесь, что даже в центре города можно найти интересные детали, о которых знают только местные жители!
  • Дворцовая площадь, Эрмитаж и Александровская колонна. Вы увидите культовые локации без толпы туристов и узнаете, как строился, формировался и развивался Петербург.

А еще за 1, 5 часа мы обсудим, как жили люди в дореволюционном Петербурге и как видят город 🏙️ местные жители сейчас, что такое Шведский квартал и причем здесь группа «Аквариум».

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по Невскому проспекту. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список фильмов, книг и подкастов

Скидка 15% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую оффлайн-экскурсию (действует бессрочно) нашей команды. Будем ждать вас в Петербурге!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»
Онлайн-прогулка по Петербургу «От Фонтанки до Эрмитажа»

Онлайн-Экскурсия проводится в воскресенье в 14:00

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анастасия
Анастасия
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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36 отзывов оставили туристы

28 сентября 2020
Очень интересная экскурсия. Очень люблю Петербург, не один раз была, но с удовольствием еще раз "прошлась"по любимому городу. Гид замечательный, очень интересно рассказывает, чуствуется его любовь к городу.
6 сентября 2020
Было очень интересно! Спасибо 😊
3 августа 2020
Очень интересно!!!
3 августа 2020
Прослушали экскурсию, остались очень довольны обходительностью гида и поддержкой в чате. Очень понравилась необычная подача в режиме онлайн прогулки, лучше чем лекции у компьютера как у ряда гидов.
2 августа 2020
Отличный тур с интеллигентным гидом Егором. В чисто петербургской манере с идеальной речью и остроумными шутками нам показали снова любимый город. В общем, приятнее и полезнее время препровождение, чем посмотреть ютуб. Надеемся доехать до вас!
23 июля 2020
Отличная экскурсия в онлайн режиме. В невыездной период прекрасная возможность погулять по достопримечательным местам. Качество видео и звука хорошее. Гид Егор был постоянно в контакте с участниками экскурсии, отвечал на вопросы по ходу прогулки. Понравилась так же помощь Анастасии в чате. Спасибо. Всем рекомендую экскурсию.
23 июля 2020
Огромное спасибо за увлекательное путешествие!!! Маршрут немного скоректировали в самом начале по нашей просьбе, чтобы было интересно нашим детям 13 и 17 лет. Они шли на экскурсию, потому что заставили мы-родители!)) Но три часа с Евгением пролетели, как одна минута!!! Им и нам ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! Дети даже захотели ещё)) очень рада, что выбрали именно вас!!!!!
22 июля 2020
Очень интересная экскурсия! Как будто прогулялась по Петербургу вживую, а не онлайн. Отличный гид, грамотная красивая речь, много интересных фактов о городе, прекрасная подача материала! Понравился формат онлайн, буду заказывать еще! Недорого и познавательно. В Питере была не раз, поэтому было одущение как будто еде раз приехала. Огромное спасибо!
20 июля 2020
Мне не понравилось. Гид был заявлен один, а оказался другой. Экскурсия совсем не заинтересовала. Часто пропадал звук. Ничего интересного для себя не узнала.
Анастасия
Ответ гида:Ольга, спасибо за Ваш отзыв! Нам искренне жаль, что прогулка Вам не понравилась. На сайте указано, что экскурсию для Вас проведет Анастасия или член её команды. Анастасия является руководителем компании, в которой работает отличная команда гидов-профессионалов, и Егор один из них. Прошу обратить ваше внимание, что данная прогулка - это единственный стрим в режиме реального времени в Петербурге. И так как гуляем мы по самому центру Петербурга, связь действительно иногда пропадает, но с нашей стороны мы сделали вё возможное. Например, как Вы могли видеть, у гида профессиональный микрофон с функцией шумоподавления. Егор регулярно проверял, всем ли слышно и видно. Мы также всегда уточняем, комфортно ли нашим туристам, и на офлайн прогулках. Кроме того, гид всегда готов ответить на интересующие конкретно Вас вопросы, побольше поговорить на темы, которые особенно важны именно для Вас. Для этого прогулка проходит в виде конференции, когда Вы сами можете в чате подсказывать гиду какие именно темы Вас привлекают. А также менеджер, который присутствует в чате, с готовностью отвечает на дополнительные вопросы. В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы было интересно именно слушающим и онлайн туристам. Будем рады видеть Вас на наших живых экскурсиях.
Светлана
20 июля 2020
Надо начать с того, что данную экскурсию вел Егор, а не Анастасия... Кто такой Егор - милый молодой человек, который рассказывал, что реально знал, а что было заявлено в описании к экскурсии, он видимо не читал... Аничков мост и дворец на набережной Фонтанки - это я конечно, видела, но... Мы расскажем, почему раньше петербуржцы боялись ходить по мосту, как знаменитые кони связаны с Наполеоном и кем была Белая дама, призрак которой обитает во дворце - про белую даму вообще не слова не было сказано! Что такое Шведский квартал и причем здесь группа «Аквариум» я тоже не узнала... Гид этого всего просто не рассказал!!! Зато я узнала, что есть переход "теплая" труба и "холодная" труба... ведь именно за такой информацией я и заказала экскурсию! Ключевые достопримечательности Невского: Дом книги - прошли мимо и даже слова не было сказано, Спас на Крови - посмотрели с моста с расстояния метров 300 при ужасном разрешении камеры. Отыщем масонские символы - их даже не искали и не показали (видимо гид считает вправе менять экскурсию как ему хочется)!!! Разберемся, почему дом Зингера называют «оком Саурона» - после моего вопроса мне ответили, но вот сам дом Зингера даже не показали! Мало этого, гид вышел не подготовленным - посередине экскурсии у него просто вырубился телефон - разрядился! И конечно, меня очень "заинтересовала" информация, какие еще есть экскурсии у данной команды, я ведь не могу это посмотреть на сайте, за время экскурсии мне предоставили рекламу целых 2-х экскурсий и даже ссылки на них дали... Надеюсь, Анастасия впредь будет обсуждать со своей командой как проводить экскурсии и по какой программе или будет более полно и достоверно указывать описание!
Анастасия
Ответ гида:Светлана, нам очень жаль, что вам не понравилась наша экскурсия. На сайте указано, что экскурсию для Вас проведет Анастасия или член её команды. Кроме того, как Вы могли заметить все отзывы на онлайн-экскурсии о Егоре. В нашей команде все гиды профессионалы своего дела и Егор не исключение. Более 150 положительных отзывов о работе Егора Вы можете увидеть на сайте, в том числе и частные туры. Наши экскурсии построены так, что мы стараемся рассказать, как можно больше интересных вещей о городе, которых Вы не найдете в путеводителях и интернете. Прошу обратить ваше внимание, что данная прогулка - это единственный стрим в режиме реального времени в Петербурге. Прогулка -это особенный формат экскурсии, в котором гид может трансформировать маршрут в зависимости от обстоятельств и внешних условий. Действительно, мы немного углубились от программы в рассказе о Аничковом дворце. Вы не услышали легенду о Белой даме, однако узнали о истории Аничкова дворца, о самых знаменитых фаворитах, которым в подарок достался этот дворец. В этот раз мы не заглянули в Шведский квартал, так как там проводились ремонтные работы. Этим удивителен онлайн-формат. Мы видим в режиме реального времени, чем живет город. Во время онлайн-экскурсии гид использует профессиональную технику (стабилизатор для видео и микрофон для гидов), одновременно находясь с вами на связи. Телефон у экскурсовода Егора не отключался. Один раз связь прервалась на 1 минуту на переходе, о котором Вы упомянули (холодная и горячая труба), о чем Егор предупредил. Мы не походили ближе к Спасу на Крови так же из-за сбоев в интернете. Около Спаса на Крови связь обрывается, это мы проверяли неоднократно. Гид регулярно проверял, всем ли слышно и видно, возможно, нашу заботу вы приняли за отвлекание от экскурсии. Мы также всегда уточняем, комфортно ли нашим туристам, и на офлайн прогулках. Наш рассказ объединяла идея Невского проспекта как центра города, однако особенностью данной прогулки является живое общение с вами о том, что интересно вам и что вы увидите с гидом в данный конкретный момент, возможно, у вас возникло ощущение, что рассказ неслажен. Мы с вами согласны, что можно выделить каждую достопримечательность как отдельную тему для обсуждения на несколько часов, но мы ограничены, в первую очередь, вашим свободным временем. Наши прогулки проводят коренные Петербуржцы, которые могут рассказать намного больше, чем Вы можете узнать из путеводителей. Например, история о кладах императорского Петербурга, телеграф на башне Городской Думы и многое другое. Гости интересуются нашими оффлайн прогулками, поэтому менеджер помогла сориентироваться тем, кто в дальнейшем собирается приехать в Петербург, и не потерять интересные для себя маршруты. Мы обязательно улучшим техническую составляющую нашей прогулки, но очень рады, что предыдущие отзывы на нашу экскурсию были только положительными, значит, гости получили удовольствие от общения с нами, как были счастливы показать наш город и мы!
Svetlana
6 июля 2020
Прогулка очень понравилась, Егор отличный гид. Город, известный своим переменчивым климатом, показал нам все прелести погоды, от солнца, до сильного ливня, но это не испортило прогулку, наоборот, внесло в нее свою изюминку)
6 июля 2020
Кажется, мы нашли лучший способ гулять по дождливому городу - через интернет:) Гид Егор - очаровательный коренной петербуржец, попадал несколько раз под сильнейший ливень, вероятно, очень промок, но не остановил тур, даже в мини-паузах рассказывал интересные детали о Петербурге не из Википедии. Сначала опасались, что будут проблемы со связью, читали отзывы, но связь пропала на секунду только 1 раз в подземном переходе, гид заранее об этом предупредил. Далее несмотря на дождину трансляция не прекращалась, дополнительные комментарии в чате давала коллега гида. В общем, надеюсь, что Егор не заболеет, а мы искренне получили удовольствие от такого вот похода по мокрому Петербургу без мокрых ног:)
5 июля 2020
Отличная экскурсия, очень насыщенная и интересная! Огромное спасибо! Рекомендую всем!
23 июня 2020
Очень душевный, интеллигентный гид, даже желания с нами загадывал, создавая элемент присутствия. Спасибо
20 июня 2020
Прогулка по Петербургу в режиме онлайн мне очень понравилась, так как профессиональный гид провёл нас по очень интересным местам, часть из которых я прежде не посещал. Очень важно, что это прогулка в реальном времени, а не запись, так как гид может отвечать на вопросы аудитории. К технической стороне тоже нареканий нет. Настоятельно рекомендую!
Ещё 21 отзыв

Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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