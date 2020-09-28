36 отзывов оставили туристы

Надо начать с того, что данную экскурсию вел Егор, а не Анастасия... Кто такой Егор - милый молодой человек, который рассказывал, что реально знал, а что было заявлено в описании к экскурсии, он видимо не читал... Аничков мост и дворец на набережной Фонтанки - это я конечно, видела, но... Мы расскажем, почему раньше петербуржцы боялись ходить по мосту, как знаменитые кони связаны с Наполеоном и кем была Белая дама, призрак которой обитает во дворце - про белую даму вообще не слова не было сказано! Что такое Шведский квартал и причем здесь группа «Аквариум» я тоже не узнала... Гид этого всего просто не рассказал!!! Зато я узнала, что есть переход "теплая" труба и "холодная" труба... ведь именно за такой информацией я и заказала экскурсию! Ключевые достопримечательности Невского: Дом книги - прошли мимо и даже слова не было сказано, Спас на Крови - посмотрели с моста с расстояния метров 300 при ужасном разрешении камеры. Отыщем масонские символы - их даже не искали и не показали (видимо гид считает вправе менять экскурсию как ему хочется)!!! Разберемся, почему дом Зингера называют «оком Саурона» - после моего вопроса мне ответили, но вот сам дом Зингера даже не показали! Мало этого, гид вышел не подготовленным - посередине экскурсии у него просто вырубился телефон - разрядился! И конечно, меня очень "заинтересовала" информация, какие еще есть экскурсии у данной команды, я ведь не могу это посмотреть на сайте, за время экскурсии мне предоставили рекламу целых 2-х экскурсий и даже ссылки на них дали... Надеюсь, Анастасия впредь будет обсуждать со своей командой как проводить экскурсии и по какой программе или будет более полно и достоверно указывать описание!

Анастасия