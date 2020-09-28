36 отзывов оставили туристы

Надо начать с того, что данную экскурсию вел Егор, а не Анастасия... Кто такой Егор - милый молодой человек, который рассказывал, что реально знал, а что было заявлено в описании к экскурсии, он видимо не читал... Аничков мост и дворец на набережной Фонтанки - это я конечно, видела, но... Мы расскажем, почему раньше петербуржцы боялись ходить по мосту, как знаменитые кони связаны с Наполеоном и кем была Белая дама, призрак которой обитает во дворце - про белую даму вообще не слова не было сказано! Что такое Шведский квартал и причем здесь группа «Аквариум» я тоже не узнала... Гид этого всего просто не рассказал!!! Зато я узнала, что есть переход "теплая" труба и "холодная" труба... ведь именно за такой информацией я и заказала экскурсию! Ключевые достопримечательности Невского: Дом книги - прошли мимо и даже слова не было сказано, Спас на Крови - посмотрели с моста с расстояния метров 300 при ужасном разрешении камеры. Отыщем масонские символы - их даже не искали и не показали (видимо гид считает вправе менять экскурсию как ему хочется)!!! Разберемся, почему дом Зингера называют «оком Саурона» - после моего вопроса мне ответили, но вот сам дом Зингера даже не показали! Мало этого, гид вышел не подготовленным - посередине экскурсии у него просто вырубился телефон - разрядился! И конечно, меня очень "заинтересовала" информация, какие еще есть экскурсии у данной команды, я ведь не могу это посмотреть на сайте, за время экскурсии мне предоставили рекламу целых 2-х экскурсий и даже ссылки на них дали... Надеюсь, Анастасия впредь будет обсуждать со своей командой как проводить экскурсии и по какой программе или будет более полно и достоверно указывать описание!
Анастасия
Ответ гида:Светлана, нам очень жаль, что вам не понравилась наша экскурсия. На сайте указано, что экскурсию для Вас проведет Анастасия или член её команды. Кроме того, как Вы могли заметить все отзывы на онлайн-экскурсии о Егоре. В нашей команде все гиды профессионалы своего дела и Егор не исключение. Более 150 положительных отзывов о работе Егора Вы можете увидеть на сайте, в том числе и частные туры. Наши экскурсии построены так, что мы стараемся рассказать, как можно больше интересных вещей о городе, которых Вы не найдете в путеводителях и интернете. Прошу обратить ваше внимание, что данная прогулка - это единственный стрим в режиме реального времени в Петербурге. Прогулка -это особенный формат экскурсии, в котором гид может трансформировать маршрут в зависимости от обстоятельств и внешних условий. Действительно, мы немного углубились от программы в рассказе о Аничковом дворце. Вы не услышали легенду о Белой даме, однако узнали о истории Аничкова дворца, о самых знаменитых фаворитах, которым в подарок достался этот дворец. В этот раз мы не заглянули в Шведский квартал, так как там проводились ремонтные работы. Этим удивителен онлайн-формат. Мы видим в режиме реального времени, чем живет город. Во время онлайн-экскурсии гид использует профессиональную технику (стабилизатор для видео и микрофон для гидов), одновременно находясь с вами на связи. Телефон у экскурсовода Егора не отключался. Один раз связь прервалась на 1 минуту на переходе, о котором Вы упомянули (холодная и горячая труба), о чем Егор предупредил. Мы не походили ближе к Спасу на Крови так же из-за сбоев в интернете. Около Спаса на Крови связь обрывается, это мы проверяли неоднократно. Гид регулярно проверял, всем ли слышно и видно, возможно, нашу заботу вы приняли за отвлекание от экскурсии. Мы также всегда уточняем, комфортно ли нашим туристам, и на офлайн прогулках. Наш рассказ объединяла идея Невского проспекта как центра города, однако особенностью данной прогулки является живое общение с вами о том, что интересно вам и что вы увидите с гидом в данный конкретный момент, возможно, у вас возникло ощущение, что рассказ неслажен. Мы с вами согласны, что можно выделить каждую достопримечательность как отдельную тему для обсуждения на несколько часов, но мы ограничены, в первую очередь, вашим свободным временем. Наши прогулки проводят коренные Петербуржцы, которые могут рассказать намного больше, чем Вы можете узнать из путеводителей. Например, история о кладах императорского Петербурга, телеграф на башне Городской Думы и многое другое. Гости интересуются нашими оффлайн прогулками, поэтому менеджер помогла сориентироваться тем, кто в дальнейшем собирается приехать в Петербург, и не потерять интересные для себя маршруты. Мы обязательно улучшим техническую составляющую нашей прогулки, но очень рады, что предыдущие отзывы на нашу экскурсию были только положительными, значит, гости получили удовольствие от общения с нами, как были счастливы показать наш город и мы!