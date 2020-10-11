13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Что нужно знать о Петергофе

В красивейшую из резиденций вблизи Петербурга мы поедем по историческому тракту — Петергофской дороге. Вы узнаете о знаковых постройках, расположенных по пути, и, конечно, погрузитесь в историю 📖 Петергофа. Кто строил и перестраивал летнюю резиденцию? Какие счастливые и трагические дни были в ее «биографии»? Ответы на эти и другие вопросы помогут вам сложить яркую мозаику Петергофа.

Прогулка по Нижнему парку: красота и символизм

Петергоф мгновенно покоряет гармонией природного рельефа этих мест с художественными решениями человека. Вы узнаете о планировке парка, оцените симметрию его композиции, полюбуетесь знаменитыми фонтанами и скульптурами. Адам и Ева, Тритон, Пирамида и Чаши, удивляющие Шутихи и водные каскады Золотая гора, Львиный и Шахматная гора — эти и другие диковинки охватит наш маршрут.

Особое внимание уделим Большому каскаду с гротом и центральным фонтаном «Самсон, разрывающий пасть льва» и поговорим о том, что он символизирует. Кроме того, вы увидите павильон Эрмитаж, Оранжерею и парковые колоннады.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Автобусная экскурсия ⛳ начинается и заканчивается в Петербурге

В стоимость включено: трансфер на автобусе 🚌, путевая экскурсия, сопровождение гида до входа в парк 🌳 и входной билет 🎫 в Нижний парк. Возможно ожидание в очереди при покупке билетов в кассах ГМЗ «Петергоф».

«Петергоф». Пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт и средства индивидуальной защиты (маска, перчатки)

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Перед началом экскурсии 🧭 вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры

Участие в экскурсии с детьми до 7 лет

Стоимость для ребенка до 7 лет граждан РФ и Белоруссии — 500 руб, для ребенка до 7 лет иностранных граждан — 750 руб. Если вы иностранный гражданин, обязательно предупредите об этом гида перед бронированием.

Если в вашей группе есть дети до 7 лет вам необходимо НАПИСАТЬ в службу поддержки Трипстера для изменения стоимости перед оплатой

Обратите внимание. В связи с продлением ограничительных мер в Санкт-Петербурге, в настоящее время групповая экскурсия по Нижнему парку не проводится. Участники осматривают парк самостоятельно. Без средств индивидуальной защиты ГМЗ «Петергоф» вправе отказать в посещении парка.