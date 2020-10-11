13 отзывов оставили туристы

Что нужно знать о Петергофе
В красивейшую из резиденций вблизи Петербурга мы поедем по историческому тракту — Петергофской дороге. Вы узнаете о знаковых постройках, расположенных по пути, и, конечно, погрузитесь в историю 📖 Петергофа. Кто строил и перестраивал летнюю резиденцию? Какие счастливые и трагические дни были в ее «биографии»? Ответы на эти и другие вопросы помогут вам сложить яркую мозаику Петергофа.
Прогулка по Нижнему парку: красота и символизм
Петергоф мгновенно покоряет гармонией природного рельефа этих мест с художественными решениями человека. Вы узнаете о планировке парка, оцените симметрию его композиции, полюбуетесь знаменитыми фонтанами и скульптурами. Адам и Ева, Тритон, Пирамида и Чаши, удивляющие Шутихи и водные каскады Золотая гора, Львиный и Шахматная гора — эти и другие диковинки охватит наш маршрут.
Особое внимание уделим Большому каскаду с гротом и центральным фонтаном «Самсон, разрывающий пасть льва» и поговорим о том, что он символизирует. Кроме того, вы увидите павильон Эрмитаж, Оранжерею и парковые колоннады.
Как проходит экскурсия
Участие в экскурсии с детьми до 7 лет
Обратите внимание. В связи с продлением ограничительных мер в Санкт-Петербурге, в настоящее время групповая экскурсия по Нижнему парку не проводится. Участники осматривают парк самостоятельно. Без средств индивидуальной защиты ГМЗ «Петергоф» вправе отказать в посещении парка.