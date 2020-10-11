13 отзывов оставили туристы

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Петергоф: фонтаны и другие шедевры Нижнего парка

Узнать историю резиденции и насладиться прогулкой среди водных каскадов

4.2
13 отзывов
Ирина
Ирина – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Петергоф — это журчание воды повсюду, барочные дворцы и павильоны, ветер Финского залива и свежесть аллей.

Это гармония «совместной» работы человека и природы, место, которое помнит императоров.

Вы откроете прошлое этой великолепной резиденции и изучите живописные уголки Нижнего парка — на экскурсии 🧭 с профессиональным гидом.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Петергоф: фонтаны и другие шедевры Нижнего парка
Петергоф: фонтаны и другие шедевры Нижнего парка

Что вас ожидает

Что нужно знать о Петергофе
В красивейшую из резиденций вблизи Петербурга мы поедем по историческому тракту — Петергофской дороге. Вы узнаете о знаковых постройках, расположенных по пути, и, конечно, погрузитесь в историю 📖 Петергофа. Кто строил и перестраивал летнюю резиденцию? Какие счастливые и трагические дни были в ее «биографии»? Ответы на эти и другие вопросы помогут вам сложить яркую мозаику Петергофа.

Прогулка по Нижнему парку: красота и символизм
Петергоф мгновенно покоряет гармонией природного рельефа этих мест с художественными решениями человека. Вы узнаете о планировке парка, оцените симметрию его композиции, полюбуетесь знаменитыми фонтанами и скульптурами. Адам и Ева, Тритон, Пирамида и Чаши, удивляющие Шутихи и водные каскады Золотая гора, Львиный и Шахматная гора — эти и другие диковинки охватит наш маршрут.

Особое внимание уделим Большому каскаду с гротом и центральным фонтаном «Самсон, разрывающий пасть льва» и поговорим о том, что он символизирует. Кроме того, вы увидите павильон Эрмитаж, Оранжерею и парковые колоннады.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Автобусная экскурсия ⛳ начинается и заканчивается в Петербурге
  • В стоимость включено: трансфер на автобусе 🚌, путевая экскурсия, сопровождение гида до входа в парк 🌳 и входной билет 🎫 в Нижний парк. Возможно ожидание в очереди при покупке билетов в кассах ГМЗ «Петергоф».
  • Пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт и средства индивидуальной защиты (маска, перчатки)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Перед началом экскурсии 🧭 вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры

Участие в экскурсии с детьми до 7 лет

  • Стоимость для ребенка до 7 лет граждан РФ и Белоруссии — 500 руб, для ребенка до 7 лет иностранных граждан — 750 руб. Если вы иностранный гражданин, обязательно предупредите об этом гида перед бронированием.
  • Если в вашей группе есть дети до 7 лет вам необходимо НАПИСАТЬ в службу поддержки Трипстера для изменения стоимости перед оплатой

Обратите внимание. В связи с продлением ограничительных мер в Санкт-Петербурге, в настоящее время групповая экскурсия по Нижнему парку не проводится. Участники осматривают парк самостоятельно. Без средств индивидуальной защиты ГМЗ «Петергоф» вправе отказать в посещении парка.

Начало и место завершения
🚩 у Гостиного Двора
Петергоф: фонтаны и другие шедевры Нижнего парка
Петергоф: фонтаны и другие шедевры Нижнего парка
Петергоф: фонтаны и другие шедевры Нижнего парка
Петергоф: фонтаны и другие шедевры Нижнего парка
Петергоф: фонтаны и другие шедевры Нижнего парка
Петергоф: фонтаны и другие шедевры Нижнего парка
Петергоф: фонтаны и другие шедевры Нижнего парка
Петергоф: фонтаны и другие шедевры Нижнего парка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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13 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Экскурсия проходит с фирмой davranov на большом комфортном автобусе. Гид по дороге нам подробно и красочно рассказал про места по которым мы проезжали, про историю парка фонтанов в резиденции. Купил нам билеты в кассе, и дальше мы уже сами изучали парк, экскурсии там большие запрещены. Вот так мы побродили, полюбовались фонтанами. Потрясающее зрелище. Внутри парка курсируют мини «вагончики» и за 700₽ с чел можно взять экскурсию. В сам дворец пускают малыми группами по какой-то спец договорённости как сказал нам наш гид., Вывод: можно ехать самим, но по дороге вы конечно не услышите много интересных фактов. Но кому то это и не важно. Экскурсия по сути - интересный трансфер до Петергофа.
9 октября 2020
Экскурсия понравилась, хотя уже была в петергофе, добираюсь обычным транспортом. является этот раз воспользовалась вашими услугами с сестрёнкой и не пожалела. Гид очень интересно рассказывал историю нашего города. порекомендую своим гостям, которые часто приезжают ко мне.
Оксана
22 августа 2020
Прекрасная экскурсия! Масса незабываемых впечатлений! Великолепная, насыщенная интересными фактами речь экскурсовода Елены! Ни с чем не сравнимая красота Петергофа!
17 августа 2020
Не знаю че там других не устроило. Все было отлично. Подошли к будке, нам сразу сказали номер автобуса. Сели в автобус, поехали, слушали гида Дмитрия как он рассказывал про питер. Привезли в петергоф, дмитрий собрал паспорта, простоял в очереди 15 минут, купил всем нам билеты которые включены в стоимость тура. Мы прошли в петергоф, а гиду нельзя из за правил петергофа. Мы погуляли 2, 5 часа, сели в автобус, Дмитрий рассказал подробно про все, что мы Увидели в петергофе. Все было отлично, Дмитрию спасибо.
16 августа 2020
Очень жаль гулять по парку без экскурсовода, но это не вина гида. Выгоднее самому приехать в Петергоф, купить экскурсию на электрокаре за 900 руб( недёшево), но хоть какая то информация
Ирина
Ответ гида:Ирина, добрый день! Благодарим за обратный отзыв. В связи с тем, что еще не полностью сняты ограничения турфирмам и гидам нельзя проводить экскурсии на территории нижнего парка ГМЗ «Петергоф». Поэтому для туристов доступны только аудиоэкскурсии на электрокаре за доп. плату, которые можно купить непосредственно после входа в парк. Мы очень ждем возобновления работы в нормальном режиме. С уважением, Ирина
11 августа 2020
Добрый день, как таковой экскурсии не было. Приобретая билеты через интернет, сотрудники не нашли его в списке. И соответсвенно сказали нам ждать Возле автобуса, и скорее всего нас возьмут. Как это расценивать, если мы приобрели билеты за сутки. Нигде наши имена не были отражены, подучился конфуз. Прошу отладить этот вопрос. Приехав в Петергоф, у гида не удалось распечатать всем билеты, и мы 1 час стояли под жарким солнцем и ожидали очереди. Экскурсию продлили только на пол часа из за этого. Гид бегал из Окна в окно, очень не отлажен это сервис. Рекомендую, при приезде в место назначения быть готовыми к встрече туристов. В следующем Раз воспользуюсь другим маршрутом.
Ирина
Ответ гида:Наталья, добрый день! Благодарим за обратный отзыв, он важен для нас. В связи с тем, что в ГМЗ «Петергоф» именные билеты, которые продаются только при предъявлении паспорта у нас нет возможности выкупать билеты заранее. Очереди в кассы ГМЗ «Петергоф» обычно небольшие, в день Вашей экскурсии было много желающих туристов посетить парк. В связи с тем, что ограничения в Санкт-Петербурге полностью еще не сняты, музеям запрещено принимать группы от турфирм, поэтому и получаются очереди в кассы. Обычно турфирмы идут в назначенное время, минуя очереди. В организационных деталях обозначен план экскурсии, в нем указано, что экскурсия по парку не проводится. Будем рады видеть Вас на наших экскурсиях. С уважением, Ирина
30 сентября 2019
Все было отлично
16 сентября 2019
Билет был приобретен на сайте, тут же поступил звонок и перенесено время экскурсии с 14. 30 на 14. 00. Прибыв к месту сбора, выяснилось, что группа с экскурсией в Петергоф только что уехала, а моя запланированная отменится, так как я одна с билетом. Девушки в киоске предложили подождать до 14. 00 или перенести на другой день. В итоге группа собралась и выезд был в 14:45. Но перед выездом несколько раз спросили где билет и объяснив, что куплен на сайте состряпали унылые мину и сказали выйти из автобуса, сейчас будут проверять, времени 1, 5 ч не хватило до этого!!! Экскурсия продлилась 3 часа, экскурсовод отличная активная женщина, которая ответила на все вопросы и провела по всем достопримечательностям нижнего парка. Претензий нет, 5 баллов.
Ирина
Ответ гида:Екатерина, добрый день! Благодарим за обратный отзыв. Буду разбираться с администраторами, которые внесли какую-то путаницу во время отправления экскурсии. Так быть не должно. Приношу свои извинения за действия администраторов. С уважением, Ирина
6 августа 2019
Экскурсия в целом понравилась. Гид всю дорогу до Петергофа без остановки о чем-то рассказывала, я честно говоря, даже утомилась слушать, почувствовала себя школьницей, потому что пару раз гидом делались замечания туристам, которые посмели разговаривать)))) Но при этом мы отметили, что содержание экскурсии именно по Петергофу могло бы быть и лучше. Мы не дошли до некоторых объектов, которые бы следовало посетить, например шахматный каскад или второй Самсон. Достаточно много оставили свободного времени, полтора часа. Это наверно актуально, если туристы желают посетить Большой дворец или дворец Монплезир
28 июля 2019
Я оплатила заказ на сайте, но компания которая организовала экскурсию долго разбиралась, чтобы дать мне сесть в автобус. Данных об оплате мною экскурсии у них не было. Долго перезванивались, а весь автобус ждал. Сам автобус ещё и опоздал на 20 минут. Настроение стало падать. Я считаю это не приемлемо. Если у меня есть ваучер, то разбираться должны сами сотрудники компании, а не гонять клиента. Гиды рассказывали неинтересно и формально. Возможно гостям и не очень понятно, но мне как жителю города было не интересно. Считаю экскурсия рассчитана на зарабатывание на гостях города. Очень жаль.
Ирина
Ответ гида:Мария, здравствуйте! Благодарим за обратный отзыв. Сожалеем, что Вам не понравилась экскурсия. У нас наблюдался сбой в системе бронирования поэтому произошла такая заминка с посадкой Вас в автобус. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. С уважением, Ирина
Дилара
24 июля 2019
Плюсы: Экскурсовод Дарья прекрасно владеет информацией экскурсии и хорошо рассказывает. Минусы: Ужасная организация: автобус опаздал на 30 мин, потом была путаница с билетами у входа в Петергоф и мы потеряли еще больше полу часа. Итого мы успели посмотреть малую часть нижнего парка и мало фонтанов. Экскурсия в Петергофе заняла максимум 1, 5 часа.
Ирина
Ответ гида:Уважаемая Дилара, благодарим Вас за отзыв об экскурсии. Автобус действительно опоздал, в связи с "пробками" в городе. Насчет сокращения экскурсии я уточню у гида почему так произошло. С уважением, Ирина
20 мая 2019
Для меня важно, что был экскурсовод. Группа не особенно набралась, из 4 двое от услуг гида отказались, получилось, индивидуальный гид для нас с женой. Была доверительные, почти домашняя обстановка. Можно было приехать самим, купить билет, и ходить смотреть. Но!. Откуда что взялось, кто построил, что олицетворяет - нам было очень интересно! Экскурсий доволен.
20 мая 2019
Очень хорошая экскурсия, неспешная, так что и взрослое и малое поколение успеет за группой. Хорошо продумана информационная составляющая, слушать интересно, гид дает время на задать вопросы и продумано делает технические остановки я бы рекомендовала эту экскурсию и гида своим друзьям

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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