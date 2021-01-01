Программа тура

Маршрут: Петрозаводск → Старая Ладога → Кижи → Приладожье → Кивач → Марциальные воды

День 1

7:30 Отправление из Санкт-Петербурга, ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5.

Трассовая экскурсия по пути.

Прибытие в Старую Ладогу, экскурсия по территории Староладожской крепости и музейной экспозиции в Воротной башне.

Деревянная крепость была заложена в 870, а каменная – в 1116 году. За свою историю крепость неоднократно захватывалась, переходила из рук в руки и перестраивалась. Изначально крепость была поселением на берегу реки и со временем её расположение приняло стратегическое значение. В отличие от «северных» крепостей (Крепость Корела, Выборгский замок), Старая Ладога – это «русская» по духу крепость, окруженная монастырями и церквями. После скандинавов и славян поселение было захвачено варягами. В 860 году было разрушено из-за междоусобных воин, а десятилетие спустя там построили первую крепость – деревянную с земляным валом. На ее основе развился типичный древнерусский город, пример которого можно встретить и в кино, и в книгах.

Посещение Александро-Свирского мужского монастыря.

Эта православная обитель была основана в 1506 году преподобным Александром Свирским, иноком Валаамского монастыря. Монастырь расположен в живописном месте на высоком берегу Рощинского озера. На территории находятся Троицкий Собор с сохранившимися фресками начала XVIII века, Преображенский Собор, в котором хранятся мощи Александра Свирского, Церковь Захария и Елизаветы с копией Туринской плащаницы, а также другие памятники.

Свободное время на территории монастыря. Гид покажет, где находятся ближайшие кафе.

Переезд в Петрозаводск.

Посещение шунгитовой комнаты с чаепитием.

Шунгитовая комната – уникальное помещение из карельского шунгита в Петрозаводске. Пребывание в шунгитовой комнате помогает нормализовать кровяное давление, снимает головные боли, устраняет бессонницу, синдром хронической усталости, поднимает общий тонус организма.

После посещения комнаты мы продегустируем Иван-чай и карельские напитки, которые продлят расслабляющий эффект. Желающие смогут приобрести удивительные и интересные сувениры из шунгита.

Переезд в Петрозаводск. Заселение в SPA-отель «Карелия».

Современный Спа-отель, расположен в центре города. К услугам гостей хорошо оборудованный Спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и парк. На территории отеля присутствуют оздоровительный центр и Спа, бассейн, фитнес-центр, косметические услуги, турецкая баня, сауна, массаж, солярий, бар. В номер можно заказать еду и напитки.

Ужин в ресторане отеля, по желанию.

День 2

Завтрак при отеле по системе шведский стол.

Вариант 1

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.

Город раскинулся на берегу второго по величине в Европе и при этом красивейшего Онежского озера. Ученые утверждают, что история Петрозаводска как городского поселения, началась в 1703 году со строительства оружейного завода. Сегодня Петрозаводск является самым крупным городом на Карельском полуострове и имеет статус столицы Карелии. Здесь много исторических и культурных достопримечательностей: Крестовоздвиженский и Александро-Невский соборы, памятники Петру I и Александру Пушкину, площадь Ленина, живописная Онежская набережная.

Экскурсия в морской музей «Полярный Одиссей».

Главные экспонаты музея – исторические деревянные парусные корабли, на которых члены клуба «Полярный Одиссей» впервые в истории СССР и России совершали уникальные экспериментальные экспедиции в северные и южные моря Мирового океана. Сотрудники морского центра проведут увлекательную экскурсию по небольшому музею, расскажут о том, как устроены старинные суда, и каково это – путешествовать на них в наши времена. А если повезет, и в гавани будут стоять парусники, то мы посетим один из них.

Экскурсия в заповедник Кивач с посещением одноименного водопада и дендрария.

Державин — первый олонецкий губернатор и выдающийся поэт, написал знаменитую оду «Водопад», после чего Кивач занял видное место в творчестве многих поэтов, художников, прозаиков. Водопад прекрасен в любое время года: сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелыми литыми потоками обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и производя впечатляющий шум. На территории заповедника зарегистрировано 197 видов птиц, около 569 видов сосудистых растений, 48 видов млекопитающих. Имеется 3 вида рептилий и 5 видов земноводных, а также 18 видов рыб.

Обед, по желанию. Если не заказываете обед, рекомендуем взять перекус с собой.

Переезд в поселок Марциальные Воды, в котором находится старейший курорт России.

Здесь, примерно в 50 км. от Петрозаводска, находится долина железистых минеральных источников, обладающих уникальными медицинскими свойствами. Именно в этом месте в 1714 году крестьянин Иван Рябов обнаружил источники целебной воды и доложил о своей находке. В 1719 году императором Петром I в этом месте был основан первый российский курорт «Марциальные воды». А крестьянин получил вольную для всей семьи и всех последующих поколений.

Во время экскурсии по территории курорта мы продегустируем минеральную воду, осмотрим корпуса санатория в окружении живописного карельского леса, а также увидим храм иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Посещение церкви апостола Петра. Эту небольшую церковь построили в 1721 году по чертежам и проектам Петра I. В рамках подготовки к столетию Карелии деревянную церковь отреставрировали и открыли буквально на днях. Это единственный сохранившийся до наших дней памятник архитектуры в Карелии, связанный с деятельностью Петра I и почти полностью сохранивший первоначальное архитектурно-декоративное убранство и живопись иконостаса. В настоящее время церковь не действующая и является музеем.

Осмотр музейной экспозиции. В связи с реставрацией музейная экспозиция временно располагается в здании неподалеку, где музейные гиды проведут для нашей группы небольшую экскурсию.

Вариант 2

Обзорная автобусная экскурсия по Петрозаводску.

10:00 Экскурсия на остров Кижи на метеоре, по желанию.

Кижи — остров в Онежском озере, здесь расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. Как музей Кижи начал работу в 1966 году с охраны и восстановления двух деревянных церквей и колокольни. Со временем на остров стали аккуратно перемещать другие памятники деревянного зодчества из исторических деревень Заонежья, оживляя жилые дома, культовые и хозяйственные постройки традиционными предметами быта и украшениями русских, карелов и вепсов. Сегодня Кижи все так же парит над синевой Онего, как и века назад. Здесь почти не осталось местных жителей, но со всем старанием сохранен дух северной деревни.

Экскурсия по территории комплекса.

Свободное время на острове. На острове есть кафе, где можно будет перекусить.

17:00 Возвращение в Петрозаводск.

Вариант 3

«Своя программа» – свободный день в Петрозаводске. Идеально подойдет для тех, кто уже бывал в Петрозаводске, на Киваче, в заповеднике Кижи и в Марциальных водах, а также тем, кто запланировал свою собственную развлекательно-экскурсионную программу, или просто хочет подольше отдохнуть в гостинице и изучить город неспеша.

В вашем распоряжении целый день. Главное – не забудьте, что завтрак предлагается до 11:00. Выбравшие этот вариант могут бесплатно посетить бассейн и сауну с 7:00 до 10:00. За дополнительную плату можно воспользоваться и другими услугами Спа-центра: массаж, хаммам, релакс-процедуры и прочее. Описание и цены можно посмотреть на сайте Спа-центра.

17:00 Встреча с группой.

Отправление в Санкт-Петербург.

На обратном пути сделаем небольшую остановку в Фермерской усадьбе в деревне Доможирово. Здесь можно приобрести фермерские продукты местного производства: выпечку, консервы, мед, варенье, рыбу, ягодные наливки и настойки. А еще в усадьбе свой мини-зоопарк: козы, куры, гуси, утки, кролики. Некоторые животные так и просятся, чтобы их погладили и угостили вкусненьким, напоминая о деревенском уюте и воспоминаниях из детства у бабушки в деревне.

23:00 – 00:00 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, остановки у ст. м. Ломоносовская, ст. м. Звенигородская.

Важные детали

Внимание! Всем экскурсантам необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Нам также необходимо заранее получить данные (ФИО и даты рождения, серии и номера паспортов) туристов, чтобы составить список для гостиницы.

В случае отмены рейса на Кижи по погодным условиям вы отправляетесь на экскурсии в музей «Полярный Одиссей», водопад Кивач и др. (Вариант 1). Доплата за экскурсию в Кижи в этом случае возвращается в 100% объеме.

Из доплаты за Кижи вычтена сумма билетов в музей «Полярный Одиссей», входных билетов в заповедник «Кивач» и музей «Марциальные воды», поэтому если вы покупаете экскурсию в Кижи, то вы не переплачиваете за те музеи, которые не посещаете.

Время в дороге на обратном пути занимает около семи часов и может увеличиться в связи с ситуацией на дорогах. К сожалению, мы не можем гарантировать прибытие автобуса в город до закрытия метро, поэтому рекомендуем иметь с собой средства на такси на всякий случай.

Возможна посадка на ст. м. Проспект Просвещения, необходимо сообщить об этом заранее.

Цена действительна для граждан РФ и стран СНГ. Стоимость экскурсии для иностранных граждан уточняйте дополнительно.

Рекомендации: одевайтесь по погоде, обувайте удобную обувь.

Уважаемые путешественники! Всем участникам двух- и трехдневных туров в Карелию с 15 июля 2021-го года нужно иметь при себе один из документов:

результаты ПЦР теста об отсутствии коронавирусной инфекции, сделанный в течение 72 часов до заселения в гостиницу, не раньше

справку о перенесенном заболевании (если со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев до дня размещения)сертификат о прививке (если проставлен только первый компонент - такой вариант тоже подходит)Детям от 14 до 17 лет включительно необходимо предоставить либо отрицательный ПЦР тест, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией (не менее 6 месяцев после перенесенного заболевания). Детям до 14 лет никаких справок предоставлять не нужно!