Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа

Прогуляйтесь по Петергофу и осмотрите его фонтаны, сады и дворцы

4.3
22 отзыва
Входной билет
Прогуляйтесь по Петергофу и осмотрите его фонтаны, сады и дворцы.

Познакомьтесь с историей создания этого музея-заповедника и его судьбой во время самостоятельной экскурсии с аудиогидом.
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа
Санкт-петербург: билет и аудиогид в нижний парк петергофа

Что вы увидите 🤩

  • Нижний парк
  • Петергоф
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь величественными скульптурами Большого каскада
  2. Постарайтесь остаться сухим после посещения фонтанов «Дубок»
  3. Прогуляйтесь вдоль Финского залива и насладитесь видами
  4. Посетите местный Эрмитаж и узнайте о происхождении его названия
Отправляйтесь в царство фонтанов и увидите все самое интересное в Нижнем парке Петергофа.
Ваш тур начнется с погружения в историю Петергофа у фонтана «Оранжерея». Затем вы отправитесь в путешествие по Нижнему парку, увидите каскад Шахматной горы, посетите одно из самых «опасных» мест парка - «Водную дорогу» и огненные фонтаны «Дубок» и «Зонтик». Прогуляйтесь по красивому саду Монплезир и полюбуйтесь прекрасной панорамой Финского залива и Санкт-Петербурга.
Вы узнаете историю фонтанов «Адам» и «Ева», проходя между которыми, вам откроется захватывающий вид на Большой каскад и Петергофский дворец. Вы прогуляетесь по саду Венеры, увидите Марлийский дворец и «Лабиринт» - самое укромное место в парке. Вы найдете самый необычный памятник Петру I с маленьким ребенком на руках и узнаете его историю.
Завершится прогулка самым грандиозным и масштабным сооружением Петергофа - Большим каскадом и Фонтаном Самсона, которые, несомненно, удивят вас своим величием.
Во время прогулки вы не только насладитесь невероятной красотой паркового комплекса, но и прикоснетесь к его непростой истории, узнаете, как создавались шедевры и кто был их главным автором!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Загружаемый мультимедийный тур в приложении
  • Поддержка доступна на вашем языке
Что не входит
  • Услуги гида
  • Наушники
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Заряженный смартфон
  • Наушники
  • Медицинская маска
Важная информация
  • Вход в Нижний парк музея-заповедника Петергоф бесплатный
  • Это самостоятельная экскурсия с аудиогидом в мобильном приложении
  • Загрузите приложение аудиогида из магазина iOS или Android, следуя инструкциям в электронном письме и SMS с подтверждением бронирования
  • После загрузки аудиотур будет работать в автономном режиме
  • Все фонтаны зимой закрыты
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 18 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации в виде QR-кода, либо доказательство перенесенной за последние 6 месяцев инфекции Covid-19 в виде QR-кода, либо документ, подтверждающий медицинские противопоказания к вакцинации, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
4
3
2
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
20 сен 2021
(Россия)
Гид Тимур суперский, очень интересно рассказывал
А
24 авг 2021
(Россия)
Интересная экскурсия по Петергофскому дворцу,красивые фонтаны и парк. Дышится по царски. Энергетика невероятная!
А
24 июля 2021
Отличная экскурсия! Аудиогид интересно рассказывает, прекрасное дополнение к самостоятельным полгулкам!
Е
19 июля 2021
(Россия)
Аудиогид УЖАСНОГО качества! Постоянно всё заикалось слушать было невозможно. Скачали и слушали оффлайн. При обращении к организаторам долго не получали ответ, позже сообщили что решают этот вопрос и совсем пропали.
Н
22 июня 2021
(Россия)
Впервые оказались на подобной экскурсии. Экскурсия волшебная! Аудио гид приятным голосом ведёт повествование о фонтанах времён Петра, Елизаветы! Рекомендую к просмотру этого удивительного места!
М
21 июня 2021
(Россия)
Маршрут рассчитан правильно, аудиогид не монотонно скучный
А
5 окт 2021
(Бахрейн)
Оригинал (en)
Любимое место
Jelena
15 авг 2021
(Сербия)
Оригинал (en)
Заказ билетов работает очень просто, для меня было бы еще лучше, если бы аудиогид был на английском языке.

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