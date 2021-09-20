Отправляйтесь в царство фонтанов и увидите все самое интересное в Нижнем парке Петергофа.

Ваш тур начнется с погружения в историю Петергофа у фонтана «Оранжерея». Затем вы отправитесь в путешествие по Нижнему парку, увидите каскад Шахматной горы, посетите одно из самых «опасных» мест парка - «Водную дорогу» и огненные фонтаны «Дубок» и «Зонтик». Прогуляйтесь по красивому саду Монплезир и полюбуйтесь прекрасной панорамой Финского залива и Санкт-Петербурга.

Вы узнаете историю фонтанов «Адам» и «Ева», проходя между которыми, вам откроется захватывающий вид на Большой каскад и Петергофский дворец. Вы прогуляетесь по саду Венеры, увидите Марлийский дворец и «Лабиринт» - самое укромное место в парке. Вы найдете самый необычный памятник Петру I с маленьким ребенком на руках и узнаете его историю.

Завершится прогулка самым грандиозным и масштабным сооружением Петергофа - Большим каскадом и Фонтаном Самсона, которые, несомненно, удивят вас своим величием.

Во время прогулки вы не только насладитесь невероятной красотой паркового комплекса, но и прикоснетесь к его непростой истории, узнаете, как создавались шедевры и кто был их главным автором!