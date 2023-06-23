Самый красивый собор Санкт-Петербурга

Наш маршрут начнется с посещения Исаакиевского собора. Мы осмотрим его как внутри, так и снаружи. А на высоте 43 метров, находится колоннада, с которой открывается прекрасный 360-градусный обзор на город.

Вы также узнаете почему строительство собора затянулось на 40 лет, чем уникальны его купола, и какие загадочные пророчества сбылись после завершения строительства.

Неповторимая аура

Выходя из собора, мы окажемся на Исаакиевской площади, пожалуй самой красивой и самой старой площади Санкт- Петербурга. Пройдем по Вознесенскому проспекту, где в свое время, в раздумьях бродил Родион Раскольников, герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Прогуляемся по улице Якубовича, Почтамтской и Большой Морской. Архитектура этих улиц позволяет насладиться неповторимой аурой Петербурга. Посетим Юсуповский дворец, который являлся резиденцией династии Юсуповых, а также местом убийства Григория Распутина. Пройдем вдоль канала Грибоедова, где жили и творили великие личности: Пушкин, Гоголь, Грибоедов, Глинка. Узнаем историю создания канала и разгадаем все его тайны.

В конце маршрута, перед нами предстанет Николо-Богоявленский Морской собор - ярчайшим памятник русского барокко. Ценность его в том, что он сохранил исторический облик и интерьеры, которые создавались 250 лет назад. Окружает его Никольский сад, где Вы сможете отдохнуть, любуясь фонтанами и романтичными аллеями.

Ну что, готовы отправиться в увлекательное путешествие, посетить красивейшие соборы города и прогуляться по атмосферным местам, полных тайн?! Тогда жмите "Купить квест". Встречаемся у входа в Исаакиевский собор. Вход внутрь Исаакиевского собора будет платный.