Гид в телефоне «Таинственный Исаакиевский собор и атмосферные окрестности»

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Исаакиевский собор — красивейший и самый крупный православный собор Санкт-Петербурга, а также самый таинственный.

Вы сможете полюбоваться внутренним и наружным убранством собора — это концентрация роскоши, вкуса и стиля. Внутри он похож на изящную малахитовую шкатулку. Снаружи украшен более чем 350 горельефами и статуями.
Гид в телефоне «Таинственный Исаакиевский собор и атмосферные окрестности»
Гид в телефоне «Таинственный Исаакиевский собор и атмосферные окрестности»
Гид в телефоне «Таинственный Исаакиевский собор и атмосферные окрестности»
Гид в телефоне «Таинственный Исаакиевский собор и атмосферные окрестности»
Гид в телефоне «Таинственный Исаакиевский собор и атмосферные окрестности»
Гид в телефоне «Таинственный Исаакиевский собор и атмосферные окрестности»
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Что вас ожидает:

  • Исаакиевский собор
  • Вознесенский проспект
  • Большая Морская
  • Почтамтская улица
  • Улица Якубовича, Юсуповский дворец
  • Мариинский театр
  • Канал Грибоедова
  • Николо-Богоявленский Морской собор
  • Никольский сад
  • Семимостье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Самый красивый собор Санкт-Петербурга

Наш маршрут начнется с посещения Исаакиевского собора. Мы осмотрим его как внутри, так и снаружи. А на высоте 43 метров, находится колоннада, с которой открывается прекрасный 360-градусный обзор на город.
Вы также узнаете почему строительство собора затянулось на 40 лет, чем уникальны его купола, и какие загадочные пророчества сбылись после завершения строительства.

Неповторимая аура

Выходя из собора, мы окажемся на Исаакиевской площади, пожалуй самой красивой и самой старой площади Санкт- Петербурга. Пройдем по Вознесенскому проспекту, где в свое время, в раздумьях бродил Родион Раскольников, герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Прогуляемся по улице Якубовича, Почтамтской и Большой Морской. Архитектура этих улиц позволяет насладиться неповторимой аурой Петербурга. Посетим Юсуповский дворец, который являлся резиденцией династии Юсуповых, а также местом убийства Григория Распутина. Пройдем вдоль канала Грибоедова, где жили и творили великие личности: Пушкин, Гоголь, Грибоедов, Глинка. Узнаем историю создания канала и разгадаем все его тайны.
В конце маршрута, перед нами предстанет Николо-Богоявленский Морской собор - ярчайшим памятник русского барокко. Ценность его в том, что он сохранил исторический облик и интерьеры, которые создавались 250 лет назад. Окружает его Никольский сад, где Вы сможете отдохнуть, любуясь фонтанами и романтичными аллеями.
Ну что, готовы отправиться в увлекательное путешествие, посетить красивейшие соборы города и прогуляться по атмосферным местам, полных тайн?! Тогда жмите "Купить квест". Встречаемся у входа в Исаакиевский собор. Вход внутрь Исаакиевского собора будет платный.

В любое время, в любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
  • Билеты в музеи и т. п
Где начинаем и завершаем?
Начало: Исаакиевский собор
Завершение: Пересечение каналов Крюкова и Грибоедова, которое называется «Семимостье»
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Таинственный Исаакиевский собор и атмосферные окрестности». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
  • Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
  • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
  • После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
  • Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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