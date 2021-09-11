ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30

За 1, 5 часа теплоход проплывет по большому маршруту, поэтому вы соберете коллекцию классических видов Санкт-Петербурга. На борту прозвучат рассказы об истории города, о памятниках, дворцах, и набережных по пути.
Отход от Адмиралтейской набережной — Дворцовый мост — Троицкий мост — Летний сад — река Фонтанка — Крюков канал и Новая Голландия — река Мойка — Зимняя канавка — Нева — окончание у причала напротив памятника Медный всадник.
Рейсы отправляются каждые 20 минут с 11:30 до 21:30. Вы можете забронировать любое время: билет действует в течение всего дня.