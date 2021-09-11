ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30

Теплоходная прогулка по парадному Петербургу с аудиогидом

Утром, днем или вечером — полюбоваться Северной Венецией с воды и лучше узнать город

4
2 отзыва
Наша прогулка по рекам и каналам подарит вам парадные ракурсы Петербурга и романтичное настроение.

На теплоходе в группе до 50 человек вы проплывете по рекам Нева, Фонтанка и Мойка, по Зимней канавке и Крюкову каналу.

Увидите мощные мосты, Эрмитаж, решетку Летнего сада, Чижика-Пыжика, Михайловский замок, Новую Голландию и многое другое.
Теплоходная прогулка по парадному Петербургу с аудиогидом
Теплоходная прогулка по парадному Петербургу с аудиогидом
Теплоходная прогулка по парадному Петербургу с аудиогидом
Теплоходная прогулка по парадному Петербургу с аудиогидом
Теплоходная прогулка по парадному Петербургу с аудиогидом
Теплоходная прогулка по парадному Петербургу с аудиогидом
Теплоходная прогулка по парадному Петербургу с аудиогидом
Теплоходная прогулка по парадному Петербургу с аудиогидом
Теплоходная прогулка по парадному Петербургу с аудиогидом
Теплоходная прогулка по парадному Петербургу с аудиогидом
Ближайшие даты:
14
янв
15
янв
16
янв
17
янв
18
янв
19
янв
20
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Что вас ожидает

За 1, 5 часа теплоход проплывет по большому маршруту, поэтому вы соберете коллекцию классических видов Санкт-Петербурга. На борту прозвучат рассказы об истории города, о памятниках, дворцах, и набережных по пути.

Маршрут

Отход от Адмиралтейской набережной — Дворцовый мост — Троицкий мост — Летний сад — река Фонтанка — Крюков канал и Новая Голландия — река Мойка — Зимняя канавка — Нева — окончание у причала напротив памятника Медный всадник.

Организационные детали

Рейсы отправляются каждые 20 минут с 11:30 до 21:30. Вы можете забронировать любое время: билет действует в течение всего дня.

Как проходит прогулка

  • Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
  • На теплоходе с комфортом размещаются до 50 человек. Есть открытая и закрытая палубы, туалеты, места для хранения детских колясок.

ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
2
3
2
1
Ю
11 сен 2021
Указано, что 1,5 часа, по факту 55 мин.
Д
28 авг 2021
Обычная прогулочная экскурсия на теплоходе под монотонный аудиорассказ. Я так понимаю у всех так. Но в любом случае хотя бы раз прокатиться стоит.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🧒Можно с детьмиВодные развлеченияМедный всадник🎧АудиогидыНа теплоходеУтренние🌇Вечерние⚓️По рекам и каналам🗽Популярные места

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Полина
Полина
4.7
26 отзывов
Лучший взгляд на Петербург: прогулка на персональном катере
Полюбоваться панорамами и услышать главное о городе - маршрут с учетом ваших пожеланий
в районе метро Адмиралтейская
21 янв
24 янв
25 янв
26 янв
4 550 за всё до 10 чел.
Прогулка на яхте по парадному Петербургу
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Центр
Центр
3.3
3 отзыва
Прогулка на яхте по парадному Петербургу
Не упускайте возможность прогуляться по центру Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
12 000 за всё до 8 чел.
Ежедневная прогулка по Петербургу
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Tripster
Tripster
4.9
175 отзывов
Ежедневная прогулка по Петербургу
Узнать и полюбить город за 2 часа
в районе метро «Адмиралтейская»
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
1 000 за 1 человека
Большая обзорная по городу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
4 часа
🚌 На автобусе
⚓️ По рекам и каналам
⛴ На теплоходе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии ГК
ГК
4.5
8 отзывов
Большая обзорная по городу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Приглашаем вас на обзорную прогулку по центру Петербурга
Лиговский проспект, д. 10
1 300 за 1 человека
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
4.8
18 отзывов
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
Групповая прогулка по закулисью города от команды энтузиастов-открывателей новых адресов
в районе метро Владимирская
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
800 за 1 человека
Парадный Петербург
5 дней
Авторский тур
до 45 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Парадный Петербург
Экскурсионный пятидневный тур в прекрасный город Санкт-Петербург
Россия, Санкт-Петербург
19 окт
26 окт
2 ноя
9 ноя
от 17 295 за 1 человека
От Невского до Кирочной - город в городе
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
4.9
346 отзывов
От Невского до Кирочной - город в городе
Заглянуть в подворотни и парадные, пройтись по цепи проходных дворов и увидеть другой Петербург
в районе станции метро «Площадь Восстания»
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
980 за 1 человека
Петербург парадный и камерный
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
53 отзыва
Петербург парадный и камерный
Прогуляться по известным и неожиданным местам Северной столицы и сформировать свой образ города
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
3 700 за всё до 6 чел.
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
2 часа
⚓️ По рекам и каналам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ахтилахти
Ахтилахти
5
2 отзыва
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
Ранним утром в Петербурге царит настоящая магия
Миллионная улица, 1, Санкт-Петербург
2 900 за 1 человека
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
2 часа
⚓️ По рекам и каналам
⛴ На теплоходе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.4
22 отзыва
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
Петербург пронизан реками и каналами. Это дополнительные «пути»
1 300 за 1 человека
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Арсений и Оля
Арсений и Оля
4.9
29 отзывов
Очень популярно сейчас
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Получить коллекцию фото-воспоминаний из центра города и заодно узнать его поближе
у метро Адмиралтейская
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
40003 600 за всё до 4 чел.
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов
на набережной реки Фонтанки
Сегодня
Завтра
16 янв
17 янв
1 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ