Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Центральные площади Петербурга

Тайны, легенды и архитектура Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей на дружеской экскурсии

Наталья
Задать вопрос
Наталья – ваш гид
Вы посетите места, где на протяжении многих лет вершилась история России.

Я расскажу, какие знаковые события происходили на главных площадях города, какие знаменитые личности на них бывали и какие секреты они хранят.

А также помогу прочувствовать особенный колорит Петербурга и раскрыть его загадочный нрав.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на Дворцовой площади
Забронировать экскурсию
Центральные площади Петербурга
Центральные площади Петербурга

Что вас ожидает

Необычные факты и местные секреты
Гуляя по центру Северной столицы, вы услышите о невидимой гвардии, разгуливающей по Дворцовой площади, и рассмотрите дом старухи, погубившей главного героя «Пиковой дамы» Пушкина. А также узнаете, как Екатерина II легким движением руки вычеркнула из истории имена пяти императоров и почему Сенатская площадь раньше называлась Петровской.

Парадный Петербург
Вы увидите «визитные карточки» главных площадей Петербурга: Зимний дворец, Главный штаб, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и памятник победе русских войск над Наполеоном. Я расскажу, как менялся облик площадей на протяжении столетий, какие революции на них начинались, какие архитекторы приложили руку к их величественным ансамблям и чем они знамениты сегодня.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит неформальный подход. Я не буду утомлять вас справочной информацией, зато помогу погрузиться в атмосферу города и раскрыть его душу и характер.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Центральные площади Петербурга
Центральные площади Петербурга
Центральные площади Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Дворцовой площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья. Я родилась и выросла в небольшом городе на севере нашей страны. Долгое время Петербург был для меня городом-сказкой, городом-мечтой, в который я приезжала в гости по праздникам или в отпуск. Все изменилось 5 лет назад, когда я вместе с семьей переехала сюда жить. С тех пор Петербург стал для меня городом-загадкой, который хочется познать как что-то новое и неизведанное. Я открыла много интересных и необычных фактов о Северной столице и хочу поделится своими знаниями с вами!
Напишите мне

Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

Секретный Петербург: прогулка с фотографомСекретный Петербург: прогулка с фотографомСекретный Петербург: прогулка с фотографом
4600 за экскурсию
1.5 часа
102 отзыва
Увидеть знаковые и нетуристические места, сохранить моменты и эмоции на профессиональных снимках
Если вы хотите увезти из Санкт-Петербурга не только воспоминания, но и чудесные фотографии, приглашаю вместе прогуляться по этому таинственному и прекрасному городу. Я проведу вас по мощеным улицам, наполненным духом легенд и историй, расскажу о петербургской культуре и поделюсь своей любовью к северной столице. И, конечно, сфотографирую вас не только в знаковых местах Петербурга — но и там, где вы никогда бы не оказались, не будучи местным жителем.
Фотосессия на питерской крыше!Фотосессия на питерской крыше!Фотосессия на питерской крыше!
2500 за экскурсию
1 час
43 отзыва
Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе
Этот час станет для вас чудесным воспоминанием о Петербурге, подарив и эмоции, и лучшие из возможных сувениров. С высоты крыш в старинном районе Коломна вы пофотографируетесь на фоне города и поснимаете его сами. С вами будут и фотограф, и гид, поэтому прогулка наполнится легкими рассказами о Питере.
Дети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном ЛенинградеДети и детство в блокадном Ленинграде
1500 за экскурсию
2 часа
82 отзыва
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Петроградская сторона снаружи и изнутриПетроградская сторона снаружи и изнутриПетроградская сторона снаружи и изнутри
От 1200 за экскурсию
1.5 часа
78 отзывов
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Эта прогулка познакомит вас с архитектурой Петроградской стороны — одного из самых контрастных и живописных районов Санкт-Петербурга. Вы зайдете в винтажные парадные доходных домов начала 20 века, услышите истории старых дворов-колодцев и, разумеется, пополните коллекцию петербургских фотографий. А в результате — откроете для себя мистический мир Петроградки и исследуете её атмосферные закоулки.
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
скидка30%
3720 ₽
2604 за экскурсию
2 часа
169 отзывов
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Индивидуальная авто-экскурсия в ВыборгИндивидуальная авто-экскурсия в ВыборгИндивидуальная авто-экскурсия в Выборг
12500 за экскурсию
6 часов
Погулять по брусчатке старинных улочек и парку Монрепо, прислушиваясь к их историям
На автомобиле мы отправимся к рыцарям, атмосфере старой Европы, скалам и вкусным кренделям. По пути я расскажу о жизни балтийских берегов, о бесконечных войнах, бушевавших здесь, и о культурных связях со странами-соседями. В Выборге изучим знаковые места, представим себя жителями Средних веков, обсудим местные легенды и погуляем по дивному скальному парку Монрепо.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейКрыши и панорамыПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле