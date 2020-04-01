Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

Что вас ожидает

Необычные факты и местные секреты

Гуляя по центру Северной столицы, вы услышите о невидимой гвардии, разгуливающей по Дворцовой площади, и рассмотрите дом старухи, погубившей главного героя «Пиковой дамы» Пушкина. А также узнаете, как Екатерина II легким движением руки вычеркнула из истории имена пяти императоров и почему Сенатская площадь раньше называлась Петровской.

Парадный Петербург

Вы увидите «визитные карточки» главных площадей Петербурга: Зимний дворец, Главный штаб, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и памятник победе русских войск над Наполеоном. Я расскажу, как менялся облик площадей на протяжении столетий, какие революции на них начинались, какие архитекторы приложили руку к их величественным ансамблям и чем они знамениты сегодня.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит неформальный подход. Я не буду утомлять вас справочной информацией, зато помогу погрузиться в атмосферу города и раскрыть его душу и характер.