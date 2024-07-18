Круизы однодневные – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Сортавале, цены от 2 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере
11 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по карельским фьордам с остановкой на острове Хонкасало
Присоединяйтесь к увлекательной водной прогулке по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту карельских фьордов и узнайте больше о жизни в Карелии
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 17:00
11 авг в 17:00
2 400 за человека
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
На катере
скидка
10%
2 часа
Водная прогулка
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Завтра в 16:00
11 авг в 13:00
100009 000 за всё до 4 чел.
Вечерняя одиссея по Ладожским шхерам из Сортавалы
3.5 часа
Водная прогулка
Вечерняя одиссея по Ладожским шхерам из Сортавалы
Проплыть по нетуристическим уголкам Ладоги, полюбоваться шхерами и узнать историю края
Начало: В центре Сортавалы
Завтра в 18:30
11 авг в 18:30
от 16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    18 июля 2024
    На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
    Прогулка на катере была прекрасна. На прогулке были взрослые и дети. Для меня была важна безопасность для меня и детей.
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    Все сложилось лучше, чем я предполагала. Новый катер оборудован спасательными жилетами и плотами. Прекрасный капитан Роман. Он не гид, но рассказал и про то что такое шхеры и про теиместа, где были остановки. Я много, где была и много видела прекрасных мест, но прогулка оставила неизгладимое впечатление. Дети были в восторге. Многие писали, что на месте дешевле купить, может это и так не приценялась, но видела, что катера отходят разные. Некоторые явно ниже классом. Спасибо большое за впечатления.

  • Н
    Наталья
    9 июля 2024
    На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
    Спасибо капитану Юрию за чудесную прогулку по шхерам и интересный рассказ про эти места.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
  2. Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
  3. Вечерняя одиссея по Ладожским шхерам из Сортавалы
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Мраморный каньон
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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