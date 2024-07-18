2 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по карельским фьордам с остановкой на острове Хонкасало
Присоединяйтесь к увлекательной водной прогулке по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту карельских фьордов и узнайте больше о жизни в Карелии
Начало: На улице Ленина в Сортавале
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 17:00
11 авг в 17:00
2 400₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Водная прогулка
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Начало: Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Завтра в 16:00
11 авг в 13:00
100009 000₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Водная прогулка
Вечерняя одиссея по Ладожским шхерам из Сортавалы
Проплыть по нетуристическим уголкам Ладоги, полюбоваться шхерами и узнать историю края
Начало: В центре Сортавалы
Завтра в 18:30
11 авг в 18:30
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья18 июля 2024Прогулка на катере была прекрасна. На прогулке были взрослые и дети. Для меня была важна безопасность для меня и детей.
- ННаталья9 июля 2024Спасибо капитану Юрию за чудесную прогулку по шхерам и интересный рассказ про эти места.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Круизы однодневные»
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