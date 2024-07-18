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Все сложилось лучше, чем я предполагала. Новый катер оборудован спасательными жилетами и плотами. Прекрасный капитан Роман. Он не гид, но рассказал и про то что такое шхеры и про теиместа, где были остановки. Я много, где была и много видела прекрасных мест, но прогулка оставила неизгладимое впечатление. Дети были в восторге. Многие писали, что на месте дешевле купить, может это и так не приценялась, но видела, что катера отходят разные. Некоторые явно ниже классом. Спасибо большое за впечатления.