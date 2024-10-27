Представляем новый формат мастер-класса, в котором через самую популярную ракушку Приморья сплелись воедино гастрономия и творчество. Вы узнаете, как декорировать в технике декупаж, как открывать свежий гребешок и с чем его лучше есть. Программа отлично подойдёт любителям морской эстетики и путешественникам, которые хотят увезти уникальный сувенир на память о Владивостоке.

Описание мастер-класса

Часть творческая

Вы создадите подставку для украшений или свечей из ракушки в технике декупаж. Это способ декора с помощью вырезанного изображения, которое приклеивается на поверхность заготовки и закрепляется лаком. Вы сами выберите дизайн и превратите ракушку в холст для собственного шедевра. Готовое изделие упакуете в коробку с бумажным наполнителем и наклейкой на морскую тему, вложите свечку.

Часть гастрономическая

Во время мастер-класса ведущий подробно расскажет о гребешке и научит его открывать. Вы попробуете сырые «пятаки» с тремя разными соусами. А для тех, кто больше любит сладкое, мы предложим пирожное гребешок (миндальный бисквит с прослойкой из брусничного джема).

Организационные детали