Представляем новый формат мастер-класса, в котором через самую популярную ракушку Приморья сплелись воедино гастрономия и творчество.
Вы узнаете, как декорировать в технике декупаж, как открывать свежий гребешок и с чем его лучше есть.
Программа отлично подойдёт любителям морской эстетики и путешественникам, которые хотят увезти уникальный сувенир на память о Владивостоке.
Вы узнаете, как декорировать в технике декупаж, как открывать свежий гребешок и с чем его лучше есть.
Программа отлично подойдёт любителям морской эстетики и путешественникам, которые хотят увезти уникальный сувенир на память о Владивостоке.
Описание мастер-класса
Часть творческая
Вы создадите подставку для украшений или свечей из ракушки в технике декупаж. Это способ декора с помощью вырезанного изображения, которое приклеивается на поверхность заготовки и закрепляется лаком. Вы сами выберите дизайн и превратите ракушку в холст для собственного шедевра. Готовое изделие упакуете в коробку с бумажным наполнителем и наклейкой на морскую тему, вложите свечку.
Часть гастрономическая
Во время мастер-класса ведущий подробно расскажет о гребешке и научит его открывать. Вы попробуете сырые «пятаки» с тремя разными соусами. А для тех, кто больше любит сладкое, мы предложим пирожное гребешок (миндальный бисквит с прослойкой из брусничного джема).
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 8 лет
- В стоимость входит: ракушка и весь необходимый для декупажа материал, гребешки с соусами или пирожное на выбор, открытка с рецептами соусов для гребешка
- Готовое изделие вы сразу сможете забрать с собой
- Мастер-класс проведу я или другой специалист из нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Билет с дегустацией приморского гребешка
|3 200 ₽
|Билет с дегустацией пирожного «Гребешок»
|2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с рестораном «Семь футов»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 99 туристов
С нами вы познакомитесь с дальневосточной кухней, научитесь готовить блюда из морепродуктов и не только в компании шеф-повара и сомелье. Узнавать регион через кухню — вкусно и интересно! Шеф-повара поделятся профессиональными секретами, вы весело проведёте время и увезёте с собой новые навыки и рецепты.Задать вопрос
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