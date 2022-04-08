Экскурсия в Кострому

Комбинированная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Комбинированная: автомобильная и пешеходная.

Посещение музеев и кафе в маске, по QR-кодам, пцр и медотводам (многие заведения выбрали вариант загрузки в 30%, поэтому советуем путешественникам заранее бронировать заведения для обедов, ужинов и культурного отдыха, особенно в выходные и праздники).

Правила распространяются и на то, чтобы зайти за сувенирами/кофе/чаем, согреться, посетить санузел.
Экскурсия в Кострому
Экскурсия в Кострому
Экскурсия в Кострому
Экскурсия в Кострому

Что вас ожидает 🤩

  • Ипатьевский монастырь
  • Троицкий собор
  • Храм Воскресения на Дебре
  • Памятник Ивану Сусанину
  • Костромской Кремль
  • Феодоровская икона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Кострома находится в 65 км от Ярославля. По дороге гид проведет для Вас путевую экскурсию, расскажет о городах Золотого кольца России.

По прибытии в Кострому, экскурсия начнется с посещения Ипатьевского монастыря – колыбели династии Романовых. Вы прогуляетесь по территории монастыря и войдете в Троицкий собор.

После обеда в одном из ресторанов города, например, в ресторане «Гроза» или в кафе «Лимпопо» (обед не включен в стоимость экскурсии, производится оплата по меню), Вы отправитесь на автомобильно-пешеходную экскурсию по центру Костромы. Вы увидите самые большие в России торговые ряды, храм Воскресения на Дебре, Ленина «с радикулитом», памятник герою земли русской – Ивану Сусанину, восстанавливающийся костромской Кремль, и, конечно же, чудотворную Феодоровскую икону – моленный образ как Рюриковичей, так и Романовых!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Посещение храмов и Ипатьевского монастыря
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмы📜История и культураЗолотое кольцо

Еще несколько похожих предложений в Ярославле

Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Турагентство
5
8 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
Ежедневная пешеходная экскурсия по прекрасному Ярославлю
от 3 600 за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Кострому из Ярославля
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
А-Тур
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Кострому из Ярославля
Едем в Кострому - колыбель Романовых, Родина Снегурочки, ювелирная и сырная столица
10 200 за 1-8 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
15 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
В экскурсии от «Гидов в городе» вас ждёт история старинного приволжского Ярославля, рассказ о создателях его храмов
от 4 000 за 1-10 чел.
Ярославль литературный (экскурсия для школьников)
3 часа
Мини-группа
ЯрославМудрый
Нет отзывов
Ярославль литературный (экскурсия для школьников)
Школьная экскурсия в Музей-усадьбу Н. А
6 030 за 1 человека
Только самое важное: экспресс-экскурсия по Ярославлю
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
А-Тур
5
2 отзыва
Только самое важное: экспресс-экскурсия по Ярославлю
Нет времени на стандартную экскурсию, но хочется посмотреть всё самое главное в столице Золотого кольца
1 620 за 1-15 чел.
Ярославская классика | обзорная экскурсия
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
А-Тур
4.8
112 отзывов
Ярославская классика | обзорная экскурсия
Это сбалансированная экскурсия, которую мы проводим уже 4 года с горящими глазами в любимом Ярославле
700 за 1 человека
Экскурсия в Романов-Борисоглебск
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
Экскурсия в Романов-Борисоглебск
Приглашаю вас на познавательную экскурсию в городок Тутаев - старинный Романов-Борисоглебск
от 4 000 за 1-3 чел.
Кто такой экскурсовод: онлайн-экскурсия в профессию
1 час
Индивидуальная
А-Тур
Нет отзывов
Кто такой экскурсовод: онлайн-экскурсия в профессию
Экскурсия для тех, кому интересно не только слушать увлекательные истории о посещаемых городах, но
2 000 за 1-5 чел.
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
3 часа
Индивидуальная
Артём
5
13 отзывов
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
Одна из 4 знаковых экскурсий в Ярославле для гостей города
3 000 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Артём
5
13 отзывов
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Исчерпывающая обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля познакомит Вас с многочисленными церквями, площадями
от 3 500 за 1-6 чел.
Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырь
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Я-ТУРОПЕРАТОР
5
3 отзыва
Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырь
Автобусная экскурсия в Свято-Введенский Толгский женский монастырь
1 450 за 1 человека
Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Волкова
4.9
29 отзывов
Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»
За время экскурсии по Ярославлю вы увидите множество древних
от 2 500 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ярославле
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ