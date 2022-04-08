Экскурсия в Рыбинск

Комбинированная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Комбинированная: автомобильная и пешеходная.

Посещение музеев и кафе в маске, по QR-кодам, пцр и медотводам (многие заведения выбрали вариант загрузки в 30%, поэтому советуем путешественникам заранее бронировать заведения для обедов, ужинов и культурного отдыха, особенно в выходные и праздники).

Правила распространяются и на то, чтобы зайти за сувенирами/кофе/чаем, согреться, посетить санузел.
Экскурсия в Рыбинск
Экскурсия в Рыбинск
Экскурсия в Рыбинск
Экскурсия в Рыбинск
Экскурсия в Рыбинск

Что вас ожидает 🤩

  • Арочный мост через Волгу
  • Волжская набережная
  • Дом художников
  • Спассо-Преображенский собор
  • Монумент Мать-Волга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Дорога из Рыбинска до Ярославля занимает прибличительно 1,5 часа (87 км). По пути Вас ждет увлекательная путевая экскурсия о городах Золотого Кольца России.

В Рыбинске экскурсиовод проведет для Вас обзорную экскурсию по городу. Вы увидите великолепный арочный мост через Волгу, одну из самых красивых колоколен в России, приятный купеческий центр города и, конечно же, знаменитую Хлебную биржу.

Рыбинск поразит вас разнообразием архитектуры: от внушительного неоготического костёла до «затейливого» дома художников.

Обед пройдет в одном из ресторанов Рыбинска, например, в ресторане «Супberry» (обед не включен в стоимость экскурсии, производится оплата по меню).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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