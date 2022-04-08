Дорога из Рыбинска до Ярославля занимает прибличительно 1,5 часа (87 км). По пути Вас ждет увлекательная путевая экскурсия о городах Золотого Кольца России.

В Рыбинске экскурсиовод проведет для Вас обзорную экскурсию по городу. Вы увидите великолепный арочный мост через Волгу, одну из самых красивых колоколен в России, приятный купеческий центр города и, конечно же, знаменитую Хлебную биржу.

Рыбинск поразит вас разнообразием архитектуры: от внушительного неоготического костёла до «затейливого» дома художников.

Обед пройдет в одном из ресторанов Рыбинска, например, в ресторане «Супberry» (обед не включен в стоимость экскурсии, производится оплата по меню).