увидеть центральную площадь - площадь Республики. Выдающаяся архитектура и истории 📖 прошлого
оказаться на главной пешеходной улице Кнез Михайлова – Белградском Арбате. Это туристический центр города, вечно заполненный бурлящей толпой горожан, с кафе и магазинчиками на каждом углу
познакомиться с сербским Петром Первым – королем Петаром I. Улица его имени подарит нам знакомсво с сербскими кофейнями и ресторанами, и я расскажу, что пьют и едят сербы, и почему все так без ума от сербской кухни!
перенестись почти на 200 лет назад и увидеть самую старую кафану города, которой действует и по сей день. Это традиционный сербский трактир и традиционный сербский кофе. Ну что, выпьем чашечку настоящего кофе по-сербски?
постучать каблуками по булыжной мостовой самого сербского района Белграда – Косанчичев Венаца. Мы здесь увидим здания с необычно европейской архитектурой конца XIX века, я покажу вам, каков он – сербский характер, и мы с вами погрузимся в атмосферу старого города с красивыми 🤩 видами
пройтись по укреплениями белградской крепости и посмотреть на Дунай. Я расскажу про римлян и готов, турок и австрийцев. Минимум скучных цифр, максимум интересных историй. А главное – сочные виды, ради которых каждый вечер сюда приходит почти весь город!
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Что не входит
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.