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Онлайн-экскурсия «Новогодний Белград — город-праздник»

Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Белграда
Мы с вами в прямом эфире прогуляемся по столице самой дружественной нам страны Европы, увидим ее наиболее интересные и красочные места, узнаем пару неожиданных исторических фактов, и посмотрим, чем живут жители Белграда сегодня.

Сейчас Белград сияет сказочными украшениями и светиться новогодними огнями.

И вместе мы окунемся в эту атмосферу праздника и волшебства.

Это живая экскурсия ⛳ в прямом эфире, не видеозапись.

Я проведу её из центра Белграда.

Вы можете сидеть на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • €5.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Новогодний Белград — город-праздник»
Онлайн-экскурсия «Новогодний Белград — город-праздник»

Что вы увидите

  • площадь Республики
  • главная пешеходная улица Кнез Михайлова
  • улица короля Петара I
  • самая старая кафана города
  • Косанчичев Венац
  • белградская крепость

В нашем маршруте:

  • увидеть центральную площадь - площадь Республики. Выдающаяся архитектура и истории 📖 прошлого
  • оказаться на главной пешеходной улице Кнез Михайлова – Белградском Арбате. Это туристический центр города, вечно заполненный бурлящей толпой горожан, с кафе и магазинчиками на каждом углу
  • познакомиться с сербским Петром Первым – королем Петаром I. Улица его имени подарит нам знакомсво с сербскими кофейнями и ресторанами, и я расскажу, что пьют и едят сербы, и почему все так без ума от сербской кухни!
  • перенестись почти на 200 лет назад и увидеть самую старую кафану города, которой действует и по сей день. Это традиционный сербский трактир и традиционный сербский кофе. Ну что, выпьем чашечку настоящего кофе по-сербски?
  • постучать каблуками по булыжной мостовой самого сербского района Белграда – Косанчичев Венаца. Мы здесь увидим здания с необычно европейской архитектурой конца XIX века, я покажу вам, каков он – сербский характер, и мы с вами погрузимся в атмосферу старого города с красивыми 🤩 видами
  • пройтись по укреплениями белградской крепости и посмотреть на Дунай. Я расскажу про римлян и готов, турок и австрийцев. Минимум скучных цифр, максимум интересных историй. А главное – сочные виды, ради которых каждый вечер сюда приходит почти весь город!
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Новогодний Белград — город-праздник»
    Онлайн-экскурсия «Новогодний Белград — город-праздник»
    Онлайн-экскурсия «Новогодний Белград — город-праздник»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Дмитрий К.
    Дмитрий К.
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