Дмитрий К. – Гид из Белграда

Мы с вами в прямом эфире прогуляемся по столице самой дружественной нам страны Европы, увидим ее наиболее интересные и красочные места, узнаем пару неожиданных исторических фактов, и посмотрим, чем живут жители Белграда сегодня.



Сейчас Белград сияет сказочными украшениями и светиться новогодними огнями.



И вместе мы окунемся в эту атмосферу праздника и волшебства.



Это живая экскурсия ⛳ в прямом эфире, не видеозапись.



Я проведу её из центра Белграда.



Вы можете сидеть на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃